Врач, поэт, офицер

Недавно мне довелось отдыхать и лечиться в замечательном санатории «Рассвет — Любань». Среди его пациентов — немало офицеров запаса и в отставке, воинов‑интернационалистов, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. А медики, работающие в санатории, — практически все военнослужащие запаса или в отставке.

Например, капитан медицинской службы запаса Виктор Струневский, старший лейтенант медицинской службы запаса Анатолий Калютчик. С этим врачом мне посчастливилось близко познакомиться.

Анатолий Фёдорович, уроженец Ивановского района, в детстве мечтал стать летчиком. Но в восьмом классе у него сформировалась другая мечта — посвятить себя медицине, как дед, бывший военный фельдшер. Анатолий с красным дипломом окончил Пинское медучилище, получил направление на станцию скорой и неотложной помощи в Житковичах. Но по-настоящему попрактиковаться ему довелось уже в армии.

Два года он служил в медсанчасти, накапливая опыт в качестве фельдшера. Был примерным солдатом. За образцовое несение службы, безупречную воинскую дисциплину, высокие оценки по всем армейским наукам Анатолия наградили знаком «Отличник Советской Армии». В запас был уволен в звании сержант.

Даже не все близкие знали, что, кроме медицины, есть у Анатолия Калютчика еще одно сильное увлечение — парень со школьных лет пишет стихи. Когда в медицинском институте, где сержант запаса учился после армии, он встретил будущую жену Людмилу, то в его сердце родились такие строки:

Я вельмі ўжо лёсу

ўдзячны за тое,

Што звёў у жыцці

нас аднойчы з табою.

З работы вяртаюся

стомлены часта —

Далоні твае

як спагада і шчасце…

Дышат любовью и щемящей нежностью и стихи Анатолия Фёдоровича, посвященные матери:

Дзякуй Богу, што жыве

на свеце, мама:

Да вытокаў ёсць вярнуцца

мне куды —

У куток прыгожы самы,

дзіўны самы.

Там дзяцінства не замёў

скразняк сляды…

— У паэзіі Анатоля — яго дзяцінства і юнацтва, сум і радасць, роздум і хваляванне, захапленне каханай жанчынай, замілаванне дачкой і сынам. Гэта шчырыя словы і напоўненыя святлом і добразычлівасцю радкі. Большасць гэтых вершаў надрукавана ў мясцовай газеце «Калійшчык Салігорска», рэдактарам якой я некалі працаваў, — рассказал член Союза писателей Беларуси Фёдор Гуринович.

Не так давно увидел свет сборник стихов Анатолия Калютчика «Вяртанне да вытокаў». Собранные под одной обложкой поэтические строки зазвучали слаженно, дополняя друг друга, словно инструменты в большом оркестре. Искренне вам говорю как профессиональный музыкант: при чтении стихов Анатолия Фёдоровича мелодия сама рождается. Сильная, переливчатая, лиричная…

Повседневная работа в больнице, срочные и плановые хирургические операции, ночные дежурства, срочные вызовы к пациентам, консультации в санатории… Врач Калютчик чувствует чужую боль, не может не сопереживать людям… И снова его рука тянется к белому листку, на котором появляются новые стихотворные строки:

Асобы жыццёвы склад —

Справе жыццёвай

адданасць.

Апранаю белы халат

І адвяргаю халатнасць…

Жизненные ориентиры Анатолия Фёдоровича понятны и ясны. Его путь легким не назовешь, но и несчастливым тоже. Старший лейтенант медицинской службы запаса Калютчик преодолевает любые трудности, не боясь тяжелого труда и ответственности. А помогает ему в этом внутренний стержень, формирование которого началось во время несения срочной военной службы.

Евгений Лаптев