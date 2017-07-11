«Быть первыми трудно и легко»

Совсем недавно военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете отправил в самостоятельную жизнь выпускников 2017 года. В двадцатый раз дипломы об окончании альма-матер военных врачей и погоны старших лейтенантов медицинской службы получили те, кто будет выполнять врачебный долг в Вооруженных Силах, и в десятый раз — те, кому предстоит служить во внутренних войсках Министерства внутренних дел.

Первый же выпуск на военно-медицинском факультете состоялся в 1998 году. Многие из тех эскулапов в погонах уже дослужились до воинских званий подполковник и полковник медицинской службы. Они занимают высокие должности в медицинских службах различных силовых структур нашей страны, в родном учебном заведении, в органах государственной власти. Так, Алексей Еськов возглавляет военно-медицинское управление Министерства обороны, Александр Горбарчук — государственное учреждение «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь», Игорь Баканов — государственное учреждение «23‑й санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил Республики Беларусь», Руслан Курленко является главным хирургом Вооруженных Сил государственного учреждения «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь» и т. д. Автор этих строк встретилась с выпускниками «образца 1998‑го», чтобы узнать, каково это быть — первыми.

Начать с нуля

— До 1995 года в нашей стране не было системы подготовки кадровых офицеров медицинской службы, — рассказал первый начальник военно-медицинского факультета в БГМУ полковник медицинской службы запаса Сергей Гусев. — На кафедрах Минского, Гомельского, Гродненского и Витебского мединститутов осуществлялось обучение студентов — офицеров запаса медицинской службы. А переподготовку и повышение квалификации врачи и средний медперсонал проходили в 71‑й интернатуре медицинского состава Вооруженных Сил Республики Беларусь. Кадровых офицеров медицинской службы готовили только в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, но здесь возникли определенные нюансы. Поэтому было решено создать свой военно-медицинский факультет. И 6 июня 1995 года был подписан совместный приказ министров обороны и здравоохранения по согласованию с министром образования, давший отсчет истории отечественной альма-матер военных врачей.

Однако одно дело принять решение, а другое — реализовать его. Трудно создать что-то с нуля, но гораздо труднее создавать, не имея аналогов. Сергей Гусев вспоминает, насколько сложно было подобрать преподавателей и других должностных лиц на еще не существующий факультет. Непросто оказалось и организовать перевод-переезд курсантов из Санкт-Петербурга, в сжатые сроки провести рекламную кампанию и осуществить прием на 1‑й курс и перевод из других мединститутов страны студентов 2–4‑х курсов, изъявивших желание получить профессии врача и офицера. А еще предстояло подготовить учебные планы, учебные программы, учебные пособия и с 1 сентября 1995 года приступить к занятиям на 1–4-х курсах военно-медицинского факультета. Кроме того, решались проблемы размещения и жизнеобеспечения постоянного и переменного состава, организации повышения квалификации военных врачей, фельдшеров, создания собственной ординатуры, подготовки кадров высшей квалификации и многие другие.

Большую помощь белорусским эскулапам в погонах оказала Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Не один десяток командировок совершили в Санкт-Петербург преподаватели военно-медицинского факультета для того, чтобы разобраться в особенностях организации профильного образования. Не остался в стороне и Минский мединститут (с 2000 года — Белорусский государственный медицинский университет). По приглашению белорусской стороны некоторые военные медики из других стран переехали работать в Минск.

— Безусловно, многочисленные проблемы могли быть решены только командой небезразличных, самоотверженных людей. Я благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось с ними работать, — подчеркнул Сергей Гусев. — Я горжусь нашими выпускниками, многие из которых добились значительных высот в профессиональном плане. Вместе мы сделали важное и нужное дело.

Курсантское братство

— На военно-медицинский­ факультет я переводился из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, куда поступил в 1992 году после окончания Ленинградского суворовского военного училища. Я пошел по стопам моего деда, выбрав профессию военно-морского врача, — рассказал полковник медицинской службы Алексей Еськов. — На 1992‑й как раз пришелся последний союзный набор, по которому в академию пришли учиться представители Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины и других республик бывшего СССР. Успешно пройдя все вступительные испытания и этап зачисления, мы уже готовились к новой жизни. Однако нас известили, что курсанты из числа шедших по так называемому союзному конкурсу отчисляются из академии. Впоследствии каким-то чудом будут восстановлены только курсанты-белорусы, которых зачислят на факультет подготовки военно-медицинских специалистов иностранных армий.

В 1995 году будущий начмед Вооруженных Сил Республики Беларусь окончил три курса российского военно-медицинского вуза. И перед ним и его однокашниками встал выбор: либо принять Военную присягу Российской Федерации и продолжить образование в Военно-медицинской академии, либо вернуться в Минск, где организовывался военно-медицинский факультет. В итоге учебная группа курсантов‑белорусов разделилась поровну: одна часть решила продолжить обучение в академии, а вторая — перевестись в белорусскую альма-матер эскулапов в погонах.

Военную присягу на верность белорусскому народу курсанты принимали в Санкт-Петербурге. Данное мероприятие проводил представитель главного управления кадров Министерства обороны Республики Беларусь полковник медицинской службы Святослав Савицкий. Сначала до участников церемонии был доведены общие требования, которые предъявляются к военнослужащим Республики Беларусь, а затем состоялся сам ритуал, в процессе которого был и вынос Государственного флага, и исполнение Государственного гимна независимой Беларуси…

— За нами из Минска прибыл автобус, — вспоминает Алексей Еськов. — В те дни каждый из нас испытывал двоякие чувства. С одной стороны, было грустно, ведь, несмотря ни на что, большинство преподавателей академии относились к нам хорошо и выражали сожаление по поводу нашего отъезда. С другой стороны, нам было не совсем приятно чувствовать себя иностранцами. Что и сыграло решающую роль в возвращении на Родину.

…На нашем 4‑м курсе военно-медицинского факультета учились 32 человека. Из них четыре курсанта проходили подготовку в качестве военных врачей профилактического профиля и 28 — в качестве врачей лечебного профиля.

Курсанты постигали премудрости всех медицинских дисциплин. Плюс к ним добавлялась военная наука. Нагрузка была колоссальной. Чтобы выполнить учебные планы, приходилось заниматься внеурочно, в том числе в выходные, поскольку учебная программа отличалась от учебной программы Минского мединститута. Большую помощь курсантам оказывали не только преподаватели военмедовских кафедр, но и гражданских кафедр Минского медицинского института. Среди них был кандидат медицинских наук, доцент Анатолий Сикорский (нынешний ректор БГМУ), который в выходные дни проводил занятия по пропедевтике детских болезней с курсантами, прибывшими из Военно-медицинской академии.

Из месяца в месяц военно-медицинский факультет наращивал силы: его штат пополнялся высококвалифицированными кадрами, организовывались военно-научные кружки по военно-полевой терапии и военно-полевой хирургии, зарождались традиции и т. д. В итоге, приложив максимум усилий, через три года первые выпускники альма-матер военных врачей получили ее дипломы.

— Судьба разбросала нас по всей Беларуси, по различным министерствам и ведомствам. Но мы не забыли наше курсантское братство и постоянно общаемся, поддерживаем друг друга. Сейчас представители первого выпуска военмеда занимают достойное место в системе здравоохранения нашей страны. И это подтверждает правильность сделанного почти два десятилетия назад выбора. Хотя быть первыми трудно и легко, — подчеркнул полковник медицинской службы Алексей Еськов.

Высокая мотивация —залог успеха

— Военным я хотел стать с детства. Даже собирался поступать в Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище. Но из-за развала Союза мне пришлось подкорректировать планы на жизнь. И поскольку профессия врача в моей семье была традицией, я решил стать студентом Гродненского медицинского института, — рассказал полковник медицинской службы Александр Горбарчук. — Как-то во время занятий на военной кафедре нам рассказали о том, что в Минском мединституте создается факультет, на котором будут готовить кадровых офицеров медицинской службы, и предложили подумать о поступлении на него. Посоветовавшись с домашними, я подал документы на военмед.

Отбор кандидатов в курсанты был серьезный, ведь желающих учиться в новом учебном заведении оказалось гораздо больше, чем вакантных мест. Перво‑наперво во внимание принималась успеваемость и поведение претендентов. Так что шанс стать обладателем курсантских погон, имея невысокие отметки в зачетной книжке, равнялся нулю. Затем предстояли две медкомиссии… В результате отборочные этапы прошли далеко не все.

Одним из самых ярких событий начала курсантской жизни Александр Анатольевич называет принятие Военной присяги Республики Беларусь. Церемония проводилась в прославленной стодвадцатке, что придавало особую торжественность моменту.

— Поскольку до перевода на военно-медицинский факультет большинство из нас обучалось на военных кафедрах, то мы имели представление о воинской дисциплине, — вспоминает полковник медицинской службы Александр Горбарчук. — Отношение к нам командования и преподавателей было доброжелательное. Они помогали курсантам и словом, и делом, всесторонне готовили нас к самостоятельной службе в Вооруженных Силах. Я с огромной благодарностью вспоминаю этих специалистов высочайшего класса, которые вкладывали в нас все, что знали и умели сами. Мы же, в свою очередь, были мотивированны и целенаправленны в освоении будущей профессии. Ведь чтобы достигнуть успеха, необходимо ставить перед собой цель и упорно идти к ее достижению. Совместными усилиями мы заложили белорусскую альма-матер эскулапов в погонах, из стен которой на сегодня вышло свыше 500 офицеров‑медиков. Однако первые навсегда останутся первыми… А быть первыми — значит, не останавливаться!

Первый год —он сложный самый

— В тот период, когда создался военно-медицинский факультет, я был студентом 4‑го курса медико-профилактического факультета Минского мединститута. И поскольку мои дед и отец — кадровые офицеры, то на семейном совете было решено, что я должен продолжить династию и перевестись на военмед, — рассказал подполковник медицинской службы Игорь Баканов. — В результате на военно-медицинском факультете я и трое моих однокурсников с медико-профилактического факультета составили отдельную группу по санитарно-эпидемиологическому профилю (мы оказались первыми и единственными курсантами военно-медицинского факультета, получившими данную специальность).

Военмедовцы посещали занятия совместно с гражданскими коллегами. Например, группа санитарно-эпидемиологического профиля училась со студентами медико-профилактического факультета. Будущие хирурги и терапевты — со студентами лечфака.

Самым сложным оказался первый год военмедовской жизни, когда многие организационные и учебные моменты решались, что называется, по ходу дела. Потом процесс вошел в нужное русло: были разработаны учебные программы, пособия, тематические задания, планы с учетом военной специфики специальностей, которым обучались курсанты-медики.

— Очень удивлял и поражал своей работоспособностью профессорско-преподавательский состав военно-медицинского факультета, — отметил Игорь Сергеевич. — Эти люди, можно сказать, горели за идею, объясняли нам, насколько значимо дело, которому они служат и которому предстоит служить нам. Благодаря энтузиазму Сергея Гусева, Вячеслава Дорошевича, Геннадия Яроша, Владимира Войта и многих других офицеров медицинской службы, находившихся у истоков альма-матер эскулапов в погонах, она поднялась на ноги. Именно они сформировали фундамент, на котором сейчас прочно стоит наш факультет.

Все тогдашние преподаватели военмеда имели богатый войсковой опыт, в том числе связанный с участием в боевых действиях, ликвидации техногенных катастроф, масштабных аварий и т. п. На его основе курсанты усваивали теорию военной медицины. Все лекции и практические занятия проводились в форме диалога. По словам Игоря Баканова, эффективность подобного обучения каждый из выпускников осознал в процессе самостоятельной работы в войсках. Знания, почерпнутые у опытных преподавателей в погонах, пригодились в полной мере.

Мечта преодолеет все преграды

— До поступления на военно-медицинский факультет я учился на лечебном факультете Минского государственного медицинского института. Однако у меня была мечта стать офицером, которая по некоторым объективным причинам сразу не осуществилась, — заметил полковник медицинской службы Руслан Курленко. — Надо сказать, что во время учебы на лечфаке хирургия меня не интересовала. Тогда я даже подумать не мог, что спустя несколько лет из всех медицинских специальностей выберу именно хирургическую. А тем паче — стану главным хирургом Вооруженных Сил. Но как гласит народная мудрость: «Человек предполагает, а бог располагает».

Интерес к искусству рукоделия (так переводится с греческого языка слово «хирургия») Руслану Николаевичу привил заслуженный врач Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор Сергей Жидков. С легкой руки именитого врача-педагога хирургия стала любимым делом Руслана Курленко, которому он посвящает не только служебное, но и свободное время.

По словам моего собеседника, годы учебы на военно-медицинском факультете и всех преподавателей он вспоминает с особой теплотой. Жили курсанты в общежитии на проспекте Независимости. Учиться было безумно интересно. Процесс обучения организовывался таким образом, что все дисциплины были взаимосвязаны. Происходило многократное повторение материала с подачей новой информации по нарастающей. Если что-то упустишь — дальше не поймешь. Кроме гражданских медицинских дисциплин, осваивали от корки до корки военно-полевую хирургию, военно-полевую терапию, военную гигиену и военную эпидемиологию, организацию и тактику медицинской службы, другие профильные науки. Когда же выпадали свободные минуты, будущие военные врачи старались использовать их с пользой.

— Конечно, без сложностей не обходилось. Но они нас не пугали. Ведь когда есть мечта, трудности преодолеваются легче, — подчеркнул полковник медицинской службы Руслан Курленко. — Важную роль в этом случае играет желание, которое, как говорил Наполеон Бонапарт, движет миром.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора и из личного архива Алексея Еськова