Гвардейцев первые шаги

Грозный БТР‑80 приближался к окопу. На дне, пригнув голову, лежал гвардеец. В одной руке — автомат, в другой — граната.

Спустя несколько секунд многотонная бронемашина накрыла окоп всей своей мощью и устремилась дальше. А боец быстро встал из окопа и гранатой точно поразил БТР, посылая ему вслед несколько автоматных очередей.

Так проходит обкатка бронетехникой недавних новичков‑десантников из 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках трехдневного комплексного контрольного занятия по предметам боевой подготовки.

— Обкатка техникой является своеобразным венцом общевойсковой подготовки военнослужащих, испытанием их на прочность, — пояснил командир одной из учебных рот гвардии старший лейтенант Сергей Ивашкевич. — Цель данного занятия — преодолеть страх и обрести уверенность в своих силах. Естественно, каждому нормальному человеку страшно, когда над тобой проезжает многотонная махина.

Как рассказал офицер, накануне все военнослужащие роты совершили первый прыжок с парашютом.

— Парни осваивали программу по воздушно-десантной подготовке, в ходе которой изучали теоретические вопросы, производили укладку парашюта, оттачивали навыки и умения на воздушно-десантном комплексе. Тут важно, чтобы каждый солдат осознал, понял и до автоматизма отработал на земле все действия, которые ему необходимо совершить в воздухе и при приземлении. Большое внимание при этом уделяется нештатным ситуациям, которые могут произойти в небе. Солдаты должны с самого начала уяснить: небо ошибок не прощает.

По словам гвардии старшего лейтенанта Сергея Ивашкевича, после контрольных занятий воины-десантники продолжат дальнейшее обучение по военной специальности.

— Безусловно, мы прислушиваемся к пожеланиям солдат. Например, кто-то хочет служить в батальоне связи, у кого-то есть желание стать разведчиком или водителем БТР.

— Все же самым запоминающимся моментом для новобранцев является пока прыжок с парашютом. Какие слова находили для них накануне их первого шага в небо? — интересуюсь у офицера-гвардейца.

— Важно, чтобы глаза горели, — убежден гвардии старший лейтенант Сергей Ивашкевич. — Все люди разные, для каждого нужно найти свои слова. После прыжка у военнослужащих появилась уверенность и, конечно же, гордость за причастность к силам специальных операций. Видно, что это уже гвардейцы, готовые выполнять любые задачи.

* * *

…Главной причиной, по которой гвардии рядовой Павел Зубик решил пойти служить в ССО, — интенсивная боевая подготовка и желание испытать себя. Родом парень из деревни Стрельцы Ляховичского района Брестской области. С детства хорошо понял, что такое тяжелый крестьянский труд, трудолюбие и ответственность. Павла и его младшего брата отец воспитывал в рамках строгих мужских правил. Как говорится, спуску не давал.

После школы Павел поступил в Белорусский национальный технический университет, который окончил по специальности «инженер-эколог». Как признался без лукавства гвардеец, особых проблем с привыканием к армейскому порядку и дисциплине он не испытал.

— Я из деревни, там подъем — в четыре утра, обед-ужин — когда придется. А тут можно спать до шести часов, трехразовое питание!.. Очень ждал первый прыжок. Чувства от прыжка, конечно, непередаваемые! Из ярких впечатлений во время десантирования больше всего запомнилось отделение от самолета. Тебя подхватывает порывом ветра, куда-то несет, а уже через секунды ты паришь в небе. Свобода и простор!.. После приземления гасишь купол, складываешь парашют и отправляешься на пункт сбора. Делаешь все, как учили командиры. Действуешь согласно алгоритму, который четко отложился у тебя в голове… А еще я очень хочу совершить прыжок из самолета Ил‑76МД. Старшие товарищи рассказывают, что это вообще что-то нереальное!

— Как родные относятся к твоей службе в бригаде сил специальных операций? — спрашиваю у Павла.

— Отец гордится, брат завидует! А вот мама, когда я ей позвонил после первого прыжка, честно скажу, была немного в шоке. Не ожидала, что он у меня состоится так скоро. Я ее успокоил, пояснил, что все прошло нормально. А вообще за полтора месяца в армии понял, что скучать в десантно-штурмовой бригаде уж точно не придется…

* * *

— Сегодня мы завершаем комплексное контрольное занятие, которое проходило в течение трех дней. Проведены практические занятия по огневой, тактической, инженерной, топографической, военно-медицинской подготовке и РХБЗ, — подвел итоги командир батальона нового пополнения гвардии полковник Владимир Гнедчик. — Первая партия новобранцев прибыла в бригаду в середине мая. После начальной военной подготовки они прошли курс общевойсковой подготовки, где четверть учебных часов была отведена на воздушно-десантную подготовку. Спустя полтора месяца видно: ребята возмужали, окрепли физически и готовы постигать военную науку. А через год-полтора вы их вообще не узнаете.

…Несомненно, это только начало армейского пути для пополнения брестских гвардейцев. Впереди у них интенсивная боевая учеба: прыжки, километры пройденных дорог, освоение военной техники. Будет непросто, но интересно. Тут и характер нужно проявить, и терпение. Ведь только так можно стать настоящим десантником и гордо носить это звание всю жизнь.

А после контрольных испытаний «в полях» военнослужащим батальона нового пополнения в торжественной обстановке вручили знак «Гвардия» и голубой берет десантника — символы отваги, смелости и мужества.

Подполковник

Александр Политаев, «Ваяр»,

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