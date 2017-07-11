И словом, и делом

Заместитель командира десантно-штурмовой роты по идеологической работе одного из батальонов 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии старший лейтенант Антон Жигирёв служит в соединении не первый год.

Многие праздники он встречает в казарме со своими гвардейцами. Лично разрабатывает сценарии встречи Нового года в подразделении и лично участвует в представлении. В выходные дни организует соревнования по страйкболу. Тут, как говорится, два в одном: и развлечение, и занятие по тактике. Участвуют в них с большой охотой и солдаты, и офицеры. Гвардии старший лейтенант Жигирёв организует разнообразный досуг личного состава роты, проводит беседы, экскурсии…

Однако это далеко не все его функциональные обязанности. В первую очередь заместитель командира по идеологической работе — это воспитатель личного состава. И офицер регулярно проводит занятия по идеологической, правовой, психологической подготовке.

Гвардии старший лейтенант Антон Жигирёв знает, кто у него лучше подготовлен, кого надо выделить-похвалить, с кем индивидуально поработать. Рота — это его семья, о которой он постоянно заботится, вникает в нужды каждого из солдат, помогает решать их личные проблемы.

Заместитель командира отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона по идеологической работе гвардии капитан Валентин Попелнухин рассказывает про своего подчиненного:

— Нас почти одновременно назначили на должности. Антона я уже знал как отличного командира взвода. Таким же добросовестным офицером он показывает себя, занимаясь идеологической работой. Гвардии старший лейтенант Антон Жигирёв лучший заместитель командира роты по идеологической работе не только в батальоне, но и, думаю, в бригаде. Если рота одна из лучших в соединении — следовательно, в ней и морально-психологическая обстановка нормальная, и дисциплинированность высокая. И заслуга в этом Антона — значительная.

Два года назад впервые в истории ССО знак «Доблесть и мастерство» получил военнослужащий срочной службы гвардии сержант Сергей Колесников из десантно-штурмовой роты отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона. Какое отношение имеет это событие к гвардии старшему лейтенанту Антону Жигирёву? Прямое. Он вдохновил солдата на испытание.

Офицер связался с отцом Сергея, который в конце 80‑х годов прошлого века сам служил в разведывательно-штурмовой роте 38 одшбр. Отец солдата также одобрил и поддержал эту идею. Гвардии старший лейтенант Антон Жигирёв вдохновил и командира взвода на помощь сержанту в отработке отдельных навыков, а еще сам взялся проводить с Сергеем индивидуальные занятия по теоретическим вопросам. В течение полугода занимался с подчиненным, способствовал тому, чтобы у него не угас запал, настрой на победу.

…За плечами Антона определенный жизненный опыт, здравое понимание межличностных отношений. Солдаты без опасения обращаются к нему, знают: он тактично даст дельный совет по любому вопросу. А ведь дело касается личной жизни, согласитесь, не каждый решится открыться чужому человеку, тем более начальнику. И такое доверие солдат дорогого стоит.

Офицер Жигирёв считает своим долгом встречаться с родителями, навещающими своих детей обычно по воскресеньям. Узнавать, как дела в семье, похвалить сыновей за старание, кого-то тактично пожурить за отдельные недостатки. Он хочет, чтобы родители гордились сыновьями-гвардейцами — так же, как им гордятся отец и мать.

Мечта стать десантником появилась у Антона еще в детстве. Как-то увидел по телевизору фильм «В зоне особого внимания». И все — могилевский мальчишка из рабочей семьи безвозвратно решил стать офицером.

Повысилась успеваемость, усиленно занялся самостоятельной физподготовкой. Все с одной целью: поступить в Военную академию…

Гвардии старший лейтенант Антон Жигирёв показывает личный пример подчиненным. По всем предметам боевой подготовки у него отличные оценки. А в стрельбе из автомата офицер занял в соединении второе место.

В прошлом году его рота признана лучшей в соединении. Потому что здесь собралась команда единомышленников. И командир подразделения гвардии старший лейтенант Евгений Пичковский, и его заместитель по идеологической работе гвардии старший лейтенант Антон Жигирёв, и командиры групп гвардейцы старшие лейтенанты Николай Симоник, Ярослав Антонюк, лейтенант Дмитрий Петровский придерживаются одинаковых взглядов на службу и воспитание личного состава…

Как я ни пытался узнать «военную тайну», некие секреты коллективного успеха, так ничего и не добился. Гвардии старший лейтенант Антон Жигирёв отвечал односложно: мол, все очень просто — результат вытекает из четкой организации работы, качественного выполнения всеми задач по боевой подготовке, добросовестного отношения к службе на основе любви к родным, своей земле и соотечественникам.

Однако мы понимаем: за словами о простоте достижения столь значимого результата кроется каждодневный сложный и напряженный труд каждого из офицеров, всего личного состава.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Олега Некало