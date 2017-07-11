…И зажглись офицерские звёзды

Недавно на военном факультете в Белорусской государственной академии авиации состоялся очередной выпуск офицеров

Поздравить новоиспеченных армейских специалистов прибыли представители командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, профессорско-преподавательский состав, учащиеся на гражданских факультетах академии авиации, а также родные и близкие выпускников.

Для военного факультета в академии авиации выпуск 2017 года стал особенным. В тот день лейтенантские погоны получили выпускники сразу двух кафедр — беспилотных авиационных комплексов и боевого управления, а также воздушных судов и авиационного оборудования.

Торжественная церемония проходила на территории музея авиационной техники Минского аэроклуба ДОСААФ имени дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца. Все радовало глаз: образцы авиационной техники, прекрасная солнечная погода, счастливые улыбки многочисленных родственников и гостей.

— Коллектив военного факультета дал парням путевку в жизнь. Однако лейтенанты должны помнить: вместе с офицерскими звездами на их плечи легла и ответственность за безопасность нашей страны, — подчеркнул заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — первый заместитель начальника военного факультета полковник Сергей Кудрячев.

С поздравительным словом выступил проректор по государственной авиации — начальник военного факультета полковник Андрей Говин.

Ректор академии авиации доктор технических наук, профессор Григорий Ловшенко пригласил выпускников продолжить обучение в магистратуре.

…А когда уже вручили заветные погоны, вокально-инструментальная группа «Экипаж» под руководством капитана Николая Андреева преподнесла новоиспеченным лейтенантам музыкальный подарок. После этого виновники торжества посадили дерево на аллее выпускников.

Ну а самым волнующим моментом в тот день стал, наверное, ритуал прощания со Знаменем академии авиации. Завершился праздник прохождением выпускников торжественным маршем.

Полковник Анатолий Ермалович