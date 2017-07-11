Инженерные боеприпасы: эффективное применение

На днях на полигоне Осиповичский под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил — начальника управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Андрея Куракова прошло показное занятие по боевой эффективности применения инженерных боеприпасов. На него привлекались командиры бригад и батальонов оперативных командований, сил специальных операций и инженерных войск Вооруженных Сил нашей страны.

Главной целью мероприятия стала демонстрация эффективности применения инженерных боеприпасов. Офицерам показали основные способы применения противопехотных и противотанковых мин различных модификаций, разрушение бетонных и железобетонных конструкций зарядами промышленного изготовления, а также действия личного состава отделений (расчетов) по проделыванию проходов в противопехотных, противотанковых минных полях взрывным способом с применением зарядов и установок разминирования. Особое внимание во время использования инженерных боеприпасов было уделено мерам безопасности.

Во время этого мероприятия обучаемые задавали конкретные вопросы, охотно интересовались порядком использования инженерных боеприпасов.

Полковник Андрей Кураков отметил, что актуальность темы этого показного занятия определена возрастающей ролью инженерных боеприпасов в современном обще­войсковом бою:

— Каждый из обучаемых офицеров смог воочию оценить скрытую энергию, которую таят в себе инженерные боеприпасы. Их применение весьма актуально, и это доказали современные войны. Правильно установленная в бою мина может заменить взвод солдат — и нанести серьезный урон противнику. Нужно добавить: в настоящий момент в Вооруженных Силах нашей страны ограничено применение противопехотных мин. В 2003 году Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин в неуправляемом варианте и об их уничтожении. За короткое время мы уничтожили все до единой противопехотные мины типа ПФМ‑1.

Как рассказал командир инженерно-технического батальона 557‑й инженерной бригады майор Руслан Гирилюк, особое внимание на этом занятии было уделено изучению устройства и применения инженерных боеприпасов, противотанковых мин ТМ‑62, ТМ‑72, ТМ‑83, противопехотных мин в управляемом варианте, а также кумулятивных и сосредоточенных зарядов:

— Офицеры инженерных войск организовали для обучаемых практический показ подрыва макетов БТР‑70 на различных противотанковых минах. Данный тип мин устанавливается на наиболее вероятном направлении выдвижения бронетехники противника. Использование этих инженерных боеприпасов дает стопроцентный результат.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора