«Мы должны уметь всё!..»

Это подчеркнул в своем выступлении на подведении итогов сбора руководящего состава тыла ВВС и войск ПВО начальник главного управления планирования и координации тылового обеспечения — первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Александр Панфёров. По словам Александра Ивановича, каждый из начальников служб тылового обеспечения воинской части должен обладать таким уровнем знаний и навыков, чтобы в любой момент заменить своего непосредственного руководителя.

И прошедший на базе в/ч 19764 сбор руководящего состава тыла вида Вооруженных Сил стал хорошим подспорьем в плане повышения уровня профессионализма офицеров тыловых служб.

А началось мероприятие с посещения его участниками объектов тылового обеспечения в/ч 19764. На территории воинской части было оборудовано девять учебных мест, где прибывшие на сбор офицеры могли ознакомиться с особенностями организации работы в той или иной области тылового обеспечения. В роли руководителей занятий выступили офицеры управления тыла командования ВВС и войск ПВО, а также представители воинских частей вида Вооруженых Сил.

Так, в автопарке воинской части участники сбора могли ознакомиться с организацией заправки автомобильного транспорта через пункт заправки. При этом основное внимание офицеров было обращено на необходимость тщательного соблюдения мер безопасности. На соседнем учебном месте рассматривалась методика подготовки транспортных средств к перевозке опасных грузов класса 3 (легковоспламеняющихся жидкостей).

Два учебных места были оборудованы в столовой воинской части. На первом из них рассматривались особенности организации продовольственного обеспечения личного состава через предприятие общественного питания (РУП ТПУ).

В казарме воинской части офицеры ознакомились с методикой работы должностных лиц по обеспечению сохранности материальных средств вещевой службы в подразделении. На данном учебном месте были представлены также образцы нового обмундирования, которые с учетом доработок планируется ввести со следующего года.

Большой интерес у участников сбора вызвало ознакомление с размещением личного состава в полевых условиях, особенностями учета и эксплуатации палаточного фонда.

На других учебных местах участники сбора ознакомились с порядком приема, хранения и выдачи материальных средств на вещевом складе воинской части. Кроме того, им был доведен порядок получения и списания стройматериалов для выполнения работ по ремонту зданий и сооружений.

Важное место в процессе обучения офицеров тыловых служб заняло развертывание полевого продовольственного пункта, организация питания военнослужащих. Как подчеркнул руководитель занятия, акцент здесь должен быть сделан на мобильность продпункта, расширение перечня концентратов и сухих продуктов для сокращения веса перевозимого питания. Участники сбора смогли ознакомиться с новыми образцами полевых кухонь.

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Подводя итоги сбора, полковник Александр Панфёров отметил: подготовка тыла ВВС и войск ПВО в первом полугодии 2016/2017 учебного года была направлена на повышение слаженности управления тыла, обеспечение готовности воинских частей тыла, сил и средств тыла соединений и воинских частей к эффективному и качественному решению задач по предназначению в мирное и военное время.

Все мероприятия Плана подготовки тыла ВВС и войск ПВО в первом полугодии выполнены. Поставленные цели достигнуты. Без срывов, своевременно и в полном объеме обеспечено выполнение поставленных задач в ходе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности.

По итогам полугодия уточнены основные задачи деятельности тыла ВВС и войск ПВО на второе полугодие, определены наиболее приоритетные из них.

В заключение полковник Александр Панфёров поблагодарил должностных лиц тыла ВВС и войск ПВО за добросовестную и качественную работу.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора