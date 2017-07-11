Надёжная площадка для переговоров

Беларусь находится еще в начале пути по преодолению негативного имиджа в западном общественном мнении

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил вчера на семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений «Основные направления деятельности белорусских загранучреждений в современных условиях».

По словам Владимира Макея, контакты Беларуси с зарубежными странами становятся все более интенсивными, о чем в том числе свидетельствует проведение масштабных международных мероприятий, регулярные визиты делегаций из разных государств мира.

«Целый ряд последовательных и конструктивных шагов с нашей стороны способствовал укреплению позиции Минска в качестве надежной переговорной площадки. Это касается не только урегулирования кризиса в Украине», — сказал Владимир Макей. Он отметил, что Беларусь стала также местом проведения важных международных форумов, в частности мероприятий в рамках председательства в Центрально-Европейской инициативе, а также прошедшего накануне в Минске заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Сессия была проведена на достойном уровне. Я встречался со многим парламентариями, и многие из них говорили о том, что они были позитивно шокированы увиденным в Беларуси. Это не значит, что наша работа на этом завершается. Нет, мы еще в начале большого пути по преодолению того негатива, во многом имиджа, восприятия нашей страны в западном общественном мнении», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о ежегодном семинаре, министр подчеркнул, что такие мероприятия позволяют сверить часы по различным вопросам и найти оптимальные пути их решения. Владимир Макей рассказал также о том, что формат нынешней учебы дипломатов предусматривает совещание с участием главы государства, на которое приглашены закрепленные за конкретными странами высшие должностные лица, члены Совета Министров, руководители гос­органов и организаций, ведущие эксперты.

БЕЛТА