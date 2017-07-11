Поиск павших воинов продолжается

На Быховщине началась ежегодная «Вахта памяти». На территории Следюковского, Смолицкого, Краснослободского, Обидовичского и Новобыховского сельсоветов останки бойцов Красной Армии поднимают поисковые отряды Могилевского историко-патриотического клуба Victoria cruenta («Победа, завоеванная кровью»), «Быховский рубеж», «Спадчына», а также местные краеведы и историки.

Более сорока человек поставили палатки в лесу в нескольких километрах от деревни Прибор. Поисковики разбились на группы. Подготовили для работы лопаты, металлодетекторы и щупы — стальные штыри, которые втыкают в землю, а по звуку от встретившегося препятствия определяют, что это: камень, металл или кость. Патриоты ведут свои поиски в тех местах района, где, по архивным документам, проходили кровопролитные бои.

Председатель областного историко-патриотического поискового клуба Victoria cruenta Николай Борисенко рассказал, что летом 1941 года здесь происходили ожесточенные сражения с немецкими войсками. На так называемом Днепровском рубеже на всей территории области погибло несколько десятков тысяч наших воинов. Многие все еще числятся пропавшими без вести. Поэтому работы хватит еще и будущим поколениям. Труд этот тяжелый, но очень благородный. Ведь он направлен на возвращение из небытия безымянных героев.

Все поисковые работы контролируют специалисты 52‑го отдельного специализированного поискового батальона. По словам командира второй специализированной роты майора Сергея Дашкевича, археологи в погонах работают по всей стране. Основанием для начала поиска служит информационный лист, который составляют местные поисковики и направляют в свой военкомат.

При поиске останков важно не упустить ни одну деталь, а также помнить, что и сегодня в земле хранится немало боеприпасов. В случае обнаружения опасных предметов их обезвреживают саперы. Потому с поисковиками проводится инструктаж по технике безопасности. А вот костные останки после окончания всех работ передают на экспертизу, после чего с воинскими почестями перезахоранивают.

Председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович отметил, что возглавляемая им организация и в этом году решила оказать материальную поддержку Могилевскому областному историко-патриотическому поисковому клубу Victoria cruenta. На выделенные деньги закупили продукты питания, топливо для автотранспорта.

Ранее вблизи агрогородков Новый Быхов, Следюки, Смолица, Барколабово, деревни Рыжковка и поселка Пролетарий уже проходили поисковые мероприятия. Но до сих пор от местных жителей этих населенных пунктов продолжает поступать информация о новых местах захоронения советских воинов…

В 2016 году в «Вахте памяти», приуроченной к 75‑летию со дня начала Великой Отечественной войны, участвовал также поисковый отряд при Брестском ГК ОО «БРСМ» «Возвращенные имена». При его содействии обнаружили останки 35 советских солдат и офицеров, которые были перезахоронены в братские могилы в агрогородках Грудиновка, Новый Быхов и деревне Селец.

Сегодня проводится работа и по установлению имен погибших воинов, активисты разыскивают родственников павших.

Во время открытия областной «Вахты памяти» к опытным поисковикам примкнул руководитель районного движения военных моряков главный корабельный старшина запаса Александр Терешко. Он уверен, что после проведения подобных патриотических мероприятий некоторые семьи наконец узнают о местах захоронения своих родных, погибших в годы Великой Отечественной вой­ны.

Сергей Левченко