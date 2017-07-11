Тактико-специальное учение войск связи Вооружённых Сил

C 10 по 14 июля под руководством начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил проводится тактико-специальное учение (ТСУ) войск связи Вооруженных Сил.

Данное учение является заключительным практическим этапом подготовки войск связи к совместному стратегическому учению (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017», в ходе которого будет развернута система связи на новых и модернизированных средствах и комплексах связи, принятых на вооружение Вооруженных Сил.

Главной целью мероприятия является повышение уровня готовности и способности органов управления и войск связи обеспечить организованное развертывание системы и войск связи Региональной группировки войск (сил), устойчивое функционирование в интересах управления войсками (силами) в ходе операции РГВ (С),

а также планомерная и эффективная подготовка к ССУ.

В учении принимают участие военнослужащие управления связи Генерального штаба, соединений, воинских частей и подразделений связи Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также главного управления связи, управления связи Западного военного округа, воинских частей и подразделений войск связи Вооруженных сил Российской Федерации.

В ходе ТСУ планируется выполнить следующие задачи:

обеспечить организованное выдвижение воинских частей и подразделений связи в районы развертывания узлов и линий связи и осуществить набор связей в интересах узлов связи подвижных пунктов управления;

выполнить нормативы по развертыванию полевых узлов связи подвижных пунктов управления Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО, ССО Вооруженных Сил, оперативных командований, соединений и воинских частей в назначенных районах развертывания;

обеспечить взаимодействие системы связи Вооруженных Сил с сетью электросвязи общего пользования Республики Беларусь, а также взаимодействие с системой связи Вооруженных сил Российской Федерации в интересах управления войсками.