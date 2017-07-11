В «учебку» за знаниями

На прошлой неделе в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов стартовал учебный период для очередного набора курсантов

Накануне армейская «учебка» приняла из войск более двух тысяч военнослужащих, прошедших профессиональный и психологический отбор.

Спектр специфических знаний и навыков в армейской «учебке» представлен 80 военно-учетными специальностями. Многие из них аналогичны гражданским: водители, ремонтники, связисты, стропальщики, машинисты автокрана, повара… Не зря в народе ОУЦ называют армейским колледжем. Ведь в его стенах вот уже более семи десятков лет готовят квалифицированных специалистов не только для Вооруженных Сил, но и для народного хозяйства страны. Уволившись в запас, бывалые солдаты и сержанты вливаются в трудовые коллективы, имея за плечами не только дополнительную специальность, но и определенный профессиональный опыт, приобретенный в войсковых структурах.

После окончания государственного профессионально-технического лицея земляки из Столинского района Брестской области Евгений Шпак и Виталий Корнейчук были призваны в 38‑ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. После двух месяцев военной службы парням предложили освоить в ОУЦ востребованную специальность военного повара.

— Поначалу эта профессия показалась мне делом немужским, — признался гвардии рядовой Евгений Шпак. — Но, поразмыслив, решил: вторая специальность в жизни не помешает.

…Направление в учебную часть для рядового Кирилла Степко из батальона обеспечения учебного процесса Военной академии стала своего рода палочкой-выручалочкой.

— Так получилось, что до призыва в армию я успел окончить только музыкальную школу по классу скрипки. А музыкой теперь «на гражданке» много не заработаешь, — поделился 19‑летний солдат из Солигорска. — С большим удовольствием принял предложение командования части овладеть в «учебке» военно-учетной специальностью машиниста автокрана. Военная служба пройдет с пользой для дела, а полученная в армии профессия поможет устроиться в дальнейшей жизни. Автокрановщики сегодня востребованы на рынке труда…

— Большинство этих воинов имеют среднее техническое или среднее профессиональное образование. Около пяти процентов парней — выпускники вузов. Каждый второй до армии получил хорошую трудовую закалку на производстве или в аграрном секторе. Более пятидесяти процентов курсантов — члены БРСМ, многие имеют спортивные разряды. Несомненно, таким парням будет легче освоить у нас военно-учетную специальность, — отметил в беседе заместитель начальника 320‑й школы подготовки специалистов инженерных войск и войск РХБЗ, ВВС и войск ПВО по идеологической работе старший лейтенант Александр Портянко.

Есть у этого набора и своя особенность. Думая о будущем, воины стали больше задавать вопросов, что называется, на перспективу. Как остаться на контракт? Как дослужиться до прапорщика или стать офицером?.. Словом, многие курсанты не только проявляют живой интерес к освоению военно-учетной специальности, но и преследуют вполне реальные цели, заботясь о дальнейшей жизни.

…К старту боевой учебы очередного набора курсантов в армейской «учебке» подготовились основательно.

Как отметил исполняющий обязанности начальника 72 ОУЦ гвардии полковник Вячеслав Щербин, за короткий подготовительный период к проведению плановых занятий была качественно подготовлена учебно-материальная база, полностью обслужена техника и вооружение учебно-боевой группы. С преподавательским и командным составом проведены методические сборы, особое внимание было обращено на методическую и профессиональную подготовку наставников, индивидуальный подход к каждому обучаемому, соблюдение мер безопасности и недопущение травматизма среди военнослужащих в ходе учебного процесса.

Основные усилия будут сосредоточены на обеспечении качественного и полного выполнения программ подготовки младших командиров и специалистов. Как и ранее, в учебном процессе планируется широкое использование современных информационных и компьютерных технологий. Применение в боевой учебе всего имеющегося арсенала учебно-тренировочных и тренажерных средств позволит курсантам более эффективно освоить образцы вооружения, военной и специальной техники, в короткие сроки овладеть необходимыми практическими навыками и умениями по специализации.

По словам заместителя начальника 72 ОУЦ по идеологической работе гвардии полковника Олега Копыла, в целях скорейшей адаптации поступившего пополнения, а также повышения уровня организации учебно-воспитательного процесса в учебных частях спланирован ряд мероприятий по сплочению воинских коллективов, ознакомлению курсантов с историей и боевыми традициями прославленного учебного соединения. В свободное от учебы время с личным составом будут проведены экскурсии по значимым историческим местам Борисовщины, встречи с деятелями культуры и искусства, ветеранами войны и Вооруженных Сил.

По традиции подготовка будущих младших командиров и специалистов в учебных частях ОУЦ началась с торжественного митинга и доведения до обучаемых мер безопасности. А затем для курсантов начались плановые занятия по военным дисциплинам. Впереди у них напряженные дни боевой учебы — стрельбы, вождение боевых машин, полевые выходы…

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора