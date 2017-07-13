Дело всей жизни

На днях 60‑летний юбилей отметил Михаил Фёдорович Сакович — полковник запаса, генеральный директор РУП «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны Республики Беларусь». Он возглавляет крупное республиканское предприятие, в состав которого входит около 200 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Под началом Михаила Саковича бывший Военторг успешно выполняет масштабную и амбициозную задачу — обеспечивает торгово‑бытовое обслуживание военнослужащих на современном уровне. С юбиляром встретился наш корреспондент.

— Михаил Фёдорович, вы руководите республиканским унитарным предприятием на протяжении уже пяти лет. Каких успехов достигли за эти годы?

— Отмечу наиболее важные моменты. Если ранее основу нашей производственной деятельности составляла торговля, то сейчас на первый план вышло общественное питание. Наше предприятие обеспечивает работу солдатских столовых, в них готовят качественно и вкусно.

В настоящий момент продолжается работа по модернизации системы торгового и бытового обслуживания военнослужащих. В частности, солдатские кафетерии оснащаются в соответствии с требованиями времени, расширяется предлагаемый ассортимент товаров и услуг, чтобы в них можно было купить не только еду, но и бытовые товары первой необходимости.

Немаловажно и то, что сегодня наблюдается увеличение числа заказов по индивидуальному пошиву военной и форменной одежды. Сейчас наши работники обслуживают не только военнослужащих Министерства обороны, но и сотрудников других силовых структур. А главным здесь было то, что нам удалось сохранить опытные кадры. Нужны ведь годы, чтобы подготовить квалифицированного закройщика или портного, способного качественно пошить военный мундир.

Сейчас за счет собственных средств намерены провести модернизацию швейного оборудования. С этой целью изучаем предложения поставщиков.

Заслуживает внимания и комплекс «Военавтосервис»: помимо транспортных услуг, мы оказываем военнослужащим услуги по ремонту автомобильной техники.

Пользуются спросом и парикмахерские услуги, и услуги массажного кабинета. Мы уже заняли свою нишу, но намерены расширяться еще за счет сопутствующих видов деятельности. Насколько нам это удастся, жизнь покажет.

— Ваш принцип работы с подчиненными?

— Надо всегда подходить к людям по-человечески. Точно так же я относился к подчиненным и в годы службы в армии. Всегда даю возможность человеку высказать свою точку зрения, обосновать ее, убедить в правильности суждений. А после принятия решения требую его выполнения. Однако стараюсь дать работнику шанс исправить ошибку.

Всегда надо оставаться человеком. Понимать людей и уважать их, независимо от должности и звания. Так и стараюсь жить.

— Откуда такая жизненная закалка?

— Служба на Дальнем Востоке. Суровые климатические условия, огромные расстояния, большая ответственность.

Помнится, когда я туда попал, были огромные перепады температуры — до 45 градусов мороза. Тогда на стене общежития, где ночевал, был толстый слой льда, а в комнате — всего пять градусов тепла. И в этих условиях нам надо было не только выживать, но и обеспечивать полеты авиации.

— Что значит для вас семья?

— Семья — это моя опора в жизни. Женился я на последнем курсе военного училища. Супруга окончила Минский государственный пединститут. У нас две дочери. Уже есть внуки — самое большое наше счастье.

Времени на отдых не так уж много. Лучшая возможность отдохнуть — побыть с родными, поработать на земле. Дачи у меня нет, зато есть у тещи домик в деревне, куда иногда при возможности выезжаю, позволяю себе таким образом отвлечься от повседневных забот.

Что касается отдыха, лучше всего, на мой взгляд, проводить отпуск в родной Беларуси, никуда не выезжая. У нас здесь все спокойно, все знакомо. Вы отдыхаете и душой, и телом.

— Часто ли вспоминаете тот день, когда принимали Военную присягу, которая, по существу, во многом определила ваш жизненный путь?

— Как раз совсем недавно я встречался в Бобруйске с однокашниками. Приехало около 30 человек. Конечно, волнующая получилась встреча. Приятно было пообщаться, вспомнить свою молодость.

Сегодня могу сказать так: если бы дали возможность начать все сначала, я бы не изменил свой выбор, сделанный тогда в пользу армии, военной службы. Ни о чем не жалею — судьба распорядилась верно.

Беседовал Михаил Дубравин, «Ваяр», фото из личного архива Михаила Саковича

Визитная карточка

Михаил Фёдорович Сакович родился в деревне Рогатке Борисовского района. В 1978 году окончил Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище имени Я. Фабрициуса.

По распределению молодой офицер был направлен в учебный истребительный полк Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО, где служил в должности авиатехника, затем был переведен в систему материально-технического обеспечения авиации. В дальнейшем проходил службу на Дальнем Востоке.

С должности начальника штаба отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения поступил в Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина по специализации «авиационный тыл», после окончания которой в 1991 году был направлен для дальнейшего прохождения службы в Беларусь начальником штаба авиационно-технической базы. Через год был переведен в штаб тыла ВВС, впоследствии — в штаб тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь (заместителем начальника штаба).

В марте 2003 года офицер Сакович был назначен заместителем начальника Военной академии по материально-техническому обеспечению — начальником отдела материального обеспечения. В 2004 году занял должность заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования по тылу, в 2007‑м был назначен заместителем начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В запас был уволен в воинском звании полковник с должности заместителя командующего ВВС и войсками ПВО по тылу.

В дальнейшем работал на различных должностях в Госкомвоенпроме, Комитете государственного контроля, компании «Белспецвнештехника».

В 2012 году Михаил Фёдорович Сакович был назначен генеральным директором РУП «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны Республики Беларусь».

С юбилеем!

12 июля 2017 года генеральному директору республиканского унитарного предприятия «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны»

Михаилу Фёдоровичу Саковичу исполнилось 60 лет.

Уважаемый Михаил Фёдорович!

60 лет — отличная дата. Пройдена большая часть жизни, а в сердце живет молодецкая удаль, даже юношеский пыл!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем. Пожелаем вам, чтобы летящая походка говорила всем вокруг, что в вас живут молодые силы, задор и радость бытия! Крепкого авторитета вам на работе, теплоты и любви дома.

Пожелаем еще много света, добра, радости, тепла. Не знайте невзгод, печали, огорчений. Пусть жизнь будет наполнена приятными сюрпризами.

Счастья и здоровья вам, вашим родным, детям и внукам!

Шестьдесят — еще не возраст,

Лишь очередная дата.

Списывать себя на отдых,

Вы поверьте, рановато.

Вы мужчина очень видный,

Выглядите бесподобно:

Импозантны и солидны,

И одеты всегда модно!

Оглянитесь-ка на годы:

Прожитому нет возврата,

Но хорошего так много —

Есть и дети, и внучата.

Много лет вы шли бок о бок

Вместе со своей супругой,

Поблагодарите ж Бога,

Что такую дал подругу.

Пожелаем в юбилей

Крепкого здоровья, счастья,

Много-много светлых дней

Средь заботы и участья!

С уважением — коллектив работников республиканского унитарного предприятия «Торгово‑производ

ственное управление при Министерстве обороны»