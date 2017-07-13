Искусство управлять

По-настоящему жарким выдалась первая половина лета для военнослужащих 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Стрельбы, учения, занятия — привычный напряженный ритм боевой подготовки, в котором и живут гвардейцы из Слонима.

Вот и сейчас проходит совместная штабная тренировка под руководством исполняющего обязанности командующего войсками Западного оперативного командования полковника Руслана Косыгина.

— Стой! Кто идет? — приказали мне остановиться на одном из блокпостов.

— Товарищ старший лейтенант, предъявите пропуск!..

Крепкий парень в бронежилете и каске с автоматом за плечами встретил меня на дальних подступах к лагерю. Он был полностью скрыт под маскировочной сетью. Настоящая крепость!

Через некоторое время я получил разрешение пройти на командный пункт.

Человек, который никогда не бывал в подобных местах, сразу же растерялся бы от обилия докладов, поступающей информации, принимаемых решений.

Вот поступила вводная: один из населенных пунктов захватило условное незаконное вооруженное формирование. Военные мгновенно рассчитали состав сил и средств, необходимых для его уничтожения, провели работу на картах — и отдали соответствующую команду.

Работа за стенами кунгов не прекращалась ни на минуту. Голоса с характерными металлическими нотками непрерывно звучали из радиостанций — докладывали обстановку.

Полковник Руслан Косыгин рассказал мне о целях и задачах этой тренировки.

— Сейчас офицеры отрабатывают вопросы управления подчиненными воинскими частями и принятия решений по уничтожению условного НВФ, — резюмировал офицер. — Хочу отметить, что это практически завершающий этап подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017».

…Навык управления — один из самых важных в бою, пусть и в учебном. Не раз я видел, как слонимские гвардейцы показывали настоящий класс на различных учениях. И неважно, были стрельбы штатным снарядом из танковых орудий или же штурм населенного пункта, захваченного условным неприятелем: за всеми успешными действиями военнослужащих стоят грамотные решения командиров. Поэтому без преувеличения можно сказать: на подобных тренировках и куется это самое мастерство боевого управления подразделениями.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора