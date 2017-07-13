Мы верим в вас, сестрички!

К Армейским международным играм в эти дни готовятся наши лучшие военнослужащие, среди которых и военные медики. Служители Гиппократа в этом году будут защищать честь Вооруженных Сил Республики Беларусь в Российской Федерации. В Санкт-Петербург отправится две команды — мужская и женская.

Военно-медицинская эстафета будет проходить в три этапа: оценят индивидуальное мастерство, затем — командное первенство и вождение специальной техники.

При демонстрации индивидуального мастерства нашим медикам предстоит стрелять из штатного оружия, преодолевать полосу препятствий и оказывать медицинскую помощь.

В командном первенстве они будут осуществлять розыск и эвакуацию условно раненого, оказывать первую помощь. Также осуществят погрузку условно раненого в санитарный транспорт. После чего механики-водители будут выполнять упражнение по вождению санитарной техники в сложных условиях местности. Оно будет проводиться на подготовленном маршруте танкодрома с преодолением препятствий.

В эти дни на базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады проходит активная подготовка врачевателей к «АрМИ‑2017».

…На старте — две девушки. На их милых лицах нет красивого макияжа, а на руках — гламурного маникюра. Сегодня у них день серьезных испытаний. Девчата облачены в бронежилеты и каски. Экипировку дополняют автоматы, у одной из них плечо оттягивает еще сумка фельдшера.

Чуть поодаль находится условно подбитый БТР‑80, рядом с ним стоит тренер с секундомером. Он подает команду, и девушки срываются с места. За несколько секунд добегают до БТР, и спустя мгновение одна из них ныряет в люк… Ее напарница в этот момент подает специальную лямку Ш‑4, с помощью которой необходимо извлечь через люк условно раненого механика-водителя.

Процесс извлечения раненого из машины занимает у них секунд двадцать — не более. Но то, как это происходит, заслуживает отдельного внимания. Представьте себе на секундочку девушку весом 55 килограммов. И ей с напарницей необходимо вытащить из люка бойца, который весит почти в полтора раза больше!.. Но для наших девчат и это не преграда.

Крепко схватив хрупкими руками лямку, первая участница уже готова вытаскивать из люка раненого. А вторая девушка, которая находится внутри «брони», тут же фиксирует лямку на бойце. После этого выныривает из люка — и начинается сам процесс извлечения условно раненого.

На лицах девчат — вселенские муки и страдания. Они напряжены, на лбу выступают капельки пота. А глаза! Их нужно было видеть… Сколько в них уверенности, огня, азарта.

Между девушками завязывается рабочий диалог:

— Света, давай подтолкни его чуток!

— Таня, лямка за что-то зацепилась…

— Еще чуть-чуть поднажми.

— Тяни! Тяни, я сказала!..

Из люка появляется голова «раненого», затем туловище… И спустя секунду он уже лежит на «броне».

Но это еще не все. Его необходимо снять с бэтээра и уложить на землю для оказания медицинской помощи. Напомним: хотя он и условно ранен, но по условиям конкурса помогать участницам не может.

— Так, аккуратнее, стягиваем…

— Держи его за ноги.

— Осторожнее, еще немного осталось.

После извлечения «раненого», они укладывают его на землю. Татьяна зубами разрывает перевязочный пакет, Светлана накладывает военнослужащему на голову круговую (циркулярную) повязку. А далее происходит невероятное: она при помощи лямки носилочной забрасывает «страдальца» себе на плечи и легким бегом уносит его в укрытие (гнездо раненых). Бегом!.. Стоит отметить, что укрытие находится на расстоянии около ста метров от бэтээра. А теперь мы вспомним вес условно раненого — и такого парня тащит на плечах девушка, которая легче его почти в полтора раза. Впечатляет? Меня — впечатлило!

Направляюсь к финишу. Девчата пытаются отдышаться после непростого испытания. Они еле стоят на ногах от усталости — кажется, им самим вот-вот будет необходимо оказывать помощь. Причем теперь уже настоящую…

Спрашиваю у них, как они себя чувствуют после такого марафона.

— Тяжело, но жаловаться не приходится — адреналин просто зашкаливает, — на удивление бодро отвечает гвардии прапорщик Светлана Демидко. — В Санкт-Петербурге будет еще тяжелее. Там ожидается много достойных и сильных соперников.

— Тащить раненого, который намного тяжелее тебя самой, — непросто, — призналась ее напарница гвардии прапорщик Татьяна Бачище. — Но ты об этом думаешь в последнюю очередь. Ведь кроме того, что необходимо извлечь парня из «брони», перевязать и оттащить в безопасное место, нужно ничего не забыть на месте оказания первой помощи и не потерять по пути в гнездо раненых.

К нашей беседе прислушивается тот самый условно раненый. В эту роль хорошо вжился капитан медицинской службы Алексей Михневич.

— Меня первый раз несла на плечах женщина!.. — с восхищением восклицает Алексей. — С нашими девчонками бояться нечего. Они и в огонь, и в воду шагнут, и, если нужно, на руках будут носить.

…Очередная пара медиков ждет команды судьи. Секундомер начинает отсчитывать драгоценные мгновения, а девчата отточенными движениями — делать свое дело. Снова «броня», «раненый», перетаскивание — финиш… Тренер команды не скрывает радости. В этот раз было затрачено меньше времени, чем в предыдущий.

— Пока еще не все идеально, — отметил в беседе тренер подполковник медицинской службы Антон Попов. — Мы в процессе шлифовки мелочей. Девчат собирали из воинских частей по всей Беларуси — и, думаю, собрали сильную команду. Случайных людей среди них нет. Только лучшие!

* * *

Женщинам-медикам, как и мужчинам, нужно уметь не только помогать раненым на поле боя, но и обороняться с оружием в руках в случае необходимости.

Судя по тому, как уверенно они держат оружие на рубеже открытия огня и стреляют, и это задание их нисколько не пугает.

— У медицинских специалистов на этапе индивидуального мастерства немаловажная роль отводится стрельбе из штатного оружия, — отметил подполковник медицинской службы Антон Попов. — Во время выполнения стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова есть одна особенность. После выполнения упражнения оценивается общая сумма баллов — и участников распределяют по местам. Поэтому женщинам-медикам для того, чтобы команда смогла занять достойное место, придется хорошенько постараться. Сейчас наши девушки показывают хорошие результаты. Работать еще есть над чем, но их оптимизм, желание получить победные лавры на эстафете только радуют.

Завершающим этапом того тренировочного дня у девушек стало преодоление полосы препятствий. Да-да, я не ошибся, именно полосы препятствий. Стоит отметить, что в Вооруженных Силах Республики Беларусь для женщин-военнослужащих такой норматив не предусмотрен. Уж слишком он сложный для них.

— Полосу препятствий женщины преодолевают практически так же, как и мужчины, за исключением двух элементов, — отметил старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета в БГУ подполковник Дмитрий Хохряков. — Они не преодолевают ров длиной два с половиной метра и разрушенный мост. С разрушенной лестницы у них убрана одна балка. Норматив очень сложный, именно поэтому некоторые элементы исключили. Наши женщины учились преодолевать полосу с нуля. У них это неплохо получается. Правда, если парни просто проходят ее, невзирая на сложности, ушибы и синяки, то девушки все же осторожничают. Пытаются выполнить все аккуратно, где-то даже красиво и элегантно.

Подполковник Дмитрий Хохряков не преувеличивал, говоря о красоте и элегантности. Девчата действительно — в силу своей природной грациозности — преодолевают полосу препятствий весьма необычно. Вот одна из них аккуратно, словно гимнастка, перепрыгивает стену с оконным проемом. Носочек вытянут, рука отставлена в сторону…

— Але-ап! — пошутил кто-то из стоящих рядом парней.

Шутки шутками, а впереди еще много препятствий. Кроме того, стоит помнить: на полосе счет идет не на секунды, а на десятые и сотые их доли.

Вот огромный забор, который необходимо как-то преодолеть. Разбежка, прыжок… Хрупкие ручки кончиками пальцев еле ухватились за верхнюю кромку забора. Рост девушки — полтора метра с хвостиком. Прилагая неимоверные усилия, она подтягивается, перебрасывает ногу через забор и спрыгивает на землю.

Впереди лабиринт. Видимо, самый любимый элемент, потому как самый простой. Но как же изящно девушки его преодолевают!..

…Уже вечером они будут сидеть и считать набитые за день синяки. Оплакивать «убитые» дневными испытаниями руки и испорченные ногти. Но это вечером, а сейчас они упорно тренируются. Наравне с парнями. Потому как во время столь ответственных армейских соревнований за их хрупкими плечами будет честь всей страны.

Мы верим в вас, сестрички!

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора