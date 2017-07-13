Объявление

На факультете внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь» объявляется конкурс на замещение воинской должности старшего преподавателя — начальника службы (автоматизации) кафедры специальных и инженерно-технических дисциплин.

Штатно-должностная категория — подполковник.

Условия конкурса:

в конкурсе могут принять участие лица, имеющие:

ученую степень: доктор (кандидат) наук;

ученое звание: профессор (доцент);

научную специальность, военно-учетную специальность — 500100, 500200, 500300, 530100, 530200, 530300, 531000, 531100;

уровень образования: высшее, высшее военное;

стаж работы: (указывается стаж работы в должности).

В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, но с опытом педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет.

Дата проведения конкурса: 19.07.2017.

Срок подачи документов: до 14.07.2017.

Документы высылаются по адресу: 220056, г. Минск,

ул. Уручская, 1а.

Контактные телефоны: (8 029) 306‑15‑68, 286-83-11 (соединить кадры).