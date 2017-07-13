Объявление

О проведении конкурса на замещение вакантной воинской должности.

На факультете внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь» объявляется конкурс на замещение воинских должностей:

1. Начальник цикла оперативного применения внутренних войск кафедры оперативно-тактической подготовки внутренних войск. Штатно-должностная категория — подполковник.

2. Доцент цикла оперативного применения внутренних войск кафедры оперативно-тактической подготовки внутренних войск. Штатно-должностная категория — подполковник.

3. Начальник цикла гражданско-правовых и уголовно-правовых дисциплин кафедры юридических дисциплин. Штатно-должностная категория — подполковник юстиции.

4. Доцент цикла гражданско-правовых и уголовно-правовых дисциплин кафедры юридических дисциплин факультета внутренних войск. Штатно-должностная категория — подполковник юстиции.

5. Доцент цикла гражданско-правовых и уголовно-правовых дисциплин кафедры юридических дисциплин факультета внутренних войск (0,5 ставки). Штатно-должностная категория — подполковник юстиции.

6. Преподаватель цикла государственно-правовых дисциплин кафедры юридических дисциплин факультета внутренних войск. Штатно-должностная категория — подполковник юстиции.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:

для п. 1, 2: ученую степень — доктор (кандидат) военных наук, ученое звание — профессор (доцент), научную специальность — «военное искусство и военное строительство», уровень образования — высшее военное, военно-учетная специальность — 021000;

для п. 3, 4, 5, 6: ученую степень — доктор (кандидат) юридических наук, ученое звание — профессор (доцент), научную специальность — «право», уровень образования — высшее, высшее военное, военно-учетная специальность — 850200.

В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, но с опытом педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет.

Срок подачи документов — до 27.07.2017.

Документы высылаются по адресу: 220056, г. Минск, ул. Уручская, 1а.