Партнёрство во имя будущего

XIX Всемирный конгресс русской прессы «Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации» собрал в Беларуси представителей СМИ 52 государств. Страна принимает конгресс уже во второй раз — пятнадцатый по счету проходил на этой же площадке в 2013 году.

В числе участников — 238 журналистов из 213 средств массовой информации, а также государственные и общественные деятели Беларуси и России, руководители и представители международных организаций, дипломатических миссий, депутатского корпуса, органов гос­управления, бизнес-сообщества, политологи и медиаэксперты.

На пленарном заседании и в формате панельных дискуссий обсуждаются важнейшие темы современности: какие приоритеты современной цивилизации генерируются в медиапространстве; является ли оно источником развития, партнерства и добрососедства стран и народов во имя будущего; как противостоять вызовам и угрозам ХХІ века; как объединить усилия всех стран в борьбе с угрозами и вызовами миру и стабильности.

Организаторами XIX Всемирного конгресса русской прессы выступает Всемирная ассоциация русской прессы, Министерство информации Республики Беларусь, Фонд сотрудничества с русскоязычной прессой — Фонд ВАРП.

I Всемирный конгресс русской прессы прошел в июне 1999 года в Москве и Сочи. На нем было принято решение создать Всемирную ассоциацию русской прессы — открытую международную неправительственную независимую организацию печатных и электронных средств массовой информации. Ее учредителями выступило Информационное телеграфное агентство России (ТАСС) и Российский институт прессы.

БЕЛТА