Подготовка к конкурсу «Танковый биатлон» подходит к завершению.

Сегодня на 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО завершаются занятия с танковыми экипажами. На протяжении четырех месяцев лучшие танкисты из 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, 6, 11‑й и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад тренировались в Доманово на специально созданной трассе танкового биатлона. Уже на следующей неделе лучшие по результатам отбора отправятся в Алабино на международный конкурс «Танковый биатлон — 2017».

Как отметил главный тренер сборной команды Вооруженных Сил Республики Беларусь по танковому биатлону заместитель начальника отдела главного управления боевой подготовки подполковник Владимир Гребенчук, подготовка танковых экипажей проводилась по этапам, соответствующим международному конкурсу: индивидуальная гонка и эстафета.

За время подготовки повысилось мастерство экипажей — нормативы по загрузке боеприпасов и стрельбе танкисты перекрывают в три раза.

— В этом году трасса танкового биатлона оборудована системой видеофиксации, — отметил Владимир Иванович. — На каждом препятствии возле мишеней установлены камеры видеонаблюдения, которые в режиме онлайн передают информацию на пункт управления. Это позволяет нам проводить подробный разбор занятий.

Стоит заметить, что на протяжении апреля — мая экипажи тренировались на танках Т‑72Б, а после поставки на вооружение новейших танков Т‑72Б3 они сменили технику. Именно на этих боевых машинах белорусам предстоит выступать в Алабино.

— Новые танки более мощные, скоростные и маневренные. Это, естественно, сказывается на улучшении результатов экипажей, — продолжил свой рассказ подполковник Владимир Гребенчук. — А с прицелом наводчика многоканальным «Сосна-У» танкисты были знакомы и ранее — в прошлом году танки для биатлона уже были оборудованы этим комплексом.

Впереди у наших танкистов погрузка техники и совершение марша в расположение 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Уже в Минске на аэродроме МЧС Липки с танковыми экипажами будут проведены занятия по выполнению элементов вождения на бетонных плитах по аналогии с трассой танкового биатлона в Алабино.

Репортаж с финальной тренировки танковых экипажей на полигоне Доманово читайте в одном из ближайших номеров газеты.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора