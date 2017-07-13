Журналистика професиональная и фундаментальная

Ответственность за публичное слово и у политика, и у журналиста возрастает на порядок. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил вчера на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы.

«Конечно, наделенные полномочиями принимать решения во имя и во благо своих народов в полной мере включены в информационные потоки. Влияние слова и на нас, лидеров государств, огромно. В этой связи на порядок возрастает ответственность за публичное слово — и у политика, и у журналиста», — сказал Президент Республики Беларусь.

Он отметил, что работники СМИ пишут историю современности, обобщают явления и события, создают картину мира.

«Именно поэтому колоссальное значение приобретает профессионализм и гражданская ответственность людей из сферы массмедиа. Конечно, читатель требует сенсаций. Газеты, телеканалы, интернет-издания, особенно в современном мире, во многом выживают за счет скандалов, зачастую ими же и организованных. Но не слишком ли высокой может оказаться цена такого рода подходов?» — поставил вопрос глава государства.

Президент обратил внимание и на тему так называемых гибридных войн, которые ведутся в том числе в киберпространстве, в экономике, политике. «Я подвожу к тому, что важнейшей, может быть, первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве. Идет не артиллерийская подготовка, а идет подготовка в СМИ, прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн», — заявил Александр Лукашенко.

«Сложно поспорить с тем, что жизнь сегодня во многом ускорилась. Чтобы не отстать от прогресса, от динамики нынешнего мирового развития, надо не просто идти, а бежать. Но это не относится к спешке и погоне за сенсациями в вашем деле. Ведь от вас во многом зависит мир и спокойствие в обществе! Давайте не забывать об этом», — призвал участников конгресса глава государства.

БЕЛТА