Антенны над перелеском

Личный состав 74‑го отдельного полка связи в эти дни успешно выполняет поставленные задачи в ходе тактико-специального учения войск связи Вооруженных Сил.

Один из живописных лесных массивов на территории Гожского полигона на несколько дней стал домом для личного состава одного из подразделений 74‑го отдельного полка связи Западного оперативного командования. Тщательно укрытые маскировочными сетями, в окопах расположились аппаратные связи, другая военная и специальная техника. Чуть поодаль — палатки для личного состава, в сторонке — полевой пункт питания и другие объекты тыла. Над кронами деревьев возвышаются мачты антенн.

А вокруг такая красота… Только связистам отдыхать и любоваться окружающими пейзажами некогда. Ведь в разгаре тактико-специальное учение (ТСУ) войск связи Вооруженных Сил. Оно проходит под руководством начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил.

— Учение является важным практическим этапом подготовки полка к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017», — подчеркнул начальник связи — начальник отдела связи штаба Западного оперативного командования полковник Александр Фалько. — В ходе этого мероприятия задействованы лишь новые и модернизированные цифровые средства и комплексы связи, недавно принятые на вооружение 74 опс и успешно освоенные специалистами.

Готовность полка к участию в учении проверил начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования полковник Руслан Косыгин. Он остался доволен подготовкой личного состава, вооружения, военной и специальной техники.

На Гожском полигоне от 74‑го отдельного полка связи в учении принимают участие военнослужащие полевого узла связи Западного оперативного командования. Этим подразделением командует подполковник Сергей Шелоник. Накануне подчиненный ему воинский коллектив совершил марш из пункта постоянной дислокации в район выполнения задач по предназначению, вся военная техника прибыла туда в колонне подразделения в назначенный срок.

Оказавшись на месте, экипажи незамедлительно приступили к развертыванию аппаратных связи, прокладке соединительных линий, фортификационному оборудованию района сосредоточения, тщательной маскировке военной техники. Было организовано охранение, дежурство на боевых постах узла связи.

Одними из первых были развернуты аппаратные связи, начальники которых — прапорщик Светлана Шорец, старшина контрактной службы Римма Просняк и младший сержант контрактной службы Андрей Сушинский. Уверенно выполняют поставленные задачи старший механик-телеграфист ефрейтор контрактной службы Людмила Тарасевич, старший механик рядовой Алексей Гришечкин, другие связисты.

Командование и личный состав подразделения основательно, с большой тщательностью подошли к подготовке района развертывания полевого узла связи. Были созданы надлежащие условия для несения службы, проживания и быта личного состава.

Оборудована современная полевая комната досуга и информирования. На входе — стенды с «Белорусской военной газетой. Во славу Родины», боевым листком, фотогазетой и стенной печатью. Внутри просторной палатки — телевизор, видеопроектор с экраном, стенды, подшивки газет и журналов, настольные игры.

…И вот подведены первые итоги учения: воинский коллектив успешно выполнил норматив по развертыванию полевого узла связи оперативного командования, осуществил набор связей в интересах командующего войсками и управления ЗОК. Были отработаны все задачи по организации связи, усилению стационарной составляющей связи Западного оперативного командования. Так же уверенно действуют в ходе учения и остальные подразделения 74‑го отдельного полка связи, которые принимают участие в ТСУ на других полигонах.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора