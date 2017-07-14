Авиарадар найдёт солдата в лесу

Концерн «РТИ» готовится к летным испытаниям нового многофункционального радара, способного разглядеть в глухом лесу одиночного солдата или замаскированную технику, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Радиолокационный комплекс Р‑ и Х‑диапазонов предназначен для всепогодного и круглосуточного зондирования Земли. Он способен находить и определять координаты складов оружия, позиционных районов войск, объектов под лесным покровом. Разрешающая способность позволяет фиксировать одиночных людей. Компактный аппарат — его размеры 2 × 0,4 × 0,4 метра — успешно прошел наземные и стендовые испытания.

Помимо военной разведки, новый радар может использоваться для океанографии, мониторинга ледовой обстановки и чрезвычайных ситуаций, исследования природных ресурсов, рассказали в концерне.