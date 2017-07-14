Купить выгодно – легко!

В Вооруженных Силах Республики Беларусь успешно продолжается реализация и утилизация излишнего военного имущества и оборудования, а также военной и специальной техники. Недавно рабочая группа во главе с заместителем начальника главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майором запаса Анатолием Косовцом провела оценку объемов и качества неиспользуемых в войсках техники и имущества в ряде воинских частей.

Как отметил ­генерал-майор запаса Анатолий Косовец, благодаря отчуждению излишков неиспользуемого военного имущества за последние годы существенно сократились площади для его хранения. Следствием этого стало и значительное уменьшение затрат на его содержание и обслуживание.

— Благодаря совершенствованию норм законодательства и оптимизации процесса ценообразования идет плановое и успешное избавление белорусской армии от излишков. Для непосредственной реализации военного имущества существует уполномоченная организация — торгово‑производственное республиканское унитарное предприятие «Белспецконтракт», — рассказал Анатолий Александрович. — Благодаря наращиванию темпов продажи и утилизации военного имущества, не нашедшего применения в войсках на современном этапе, Вооруженные Силы получают дополнительные материальные средства для поддержания боеготовности и строительства белорусской армии.

К слову, за последние три года эффективно организованы и проведены пятнадцать выставок-продаж на территории арсеналов, баз и складов, расположенных в различных регионах Беларуси. В этом году принято решение о проведении минимального количества подобных выставок-продаж, так как они уже достигли ожидаемого от них экономического эффекта и не нуждаются в излишней рекламе.

Разделка утилизируемого имущества происходит непосредственно на местах его хранения, что позволяет снизить затраты на этот процесс. При этом закупка расходных материалов и оборудования для выполнения утилизации покрывается за счет сдачи лома, черных, цветных и драгоценных металлов.

* * *

26 июля вблизи города Березы Брестской области на территории 2060‑й базы хранения и ремонта Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны пройдет очередная выставка-продажа техники и имущества, представленных для реализации в 2017 году через торгово‑производственное республиканское унитарное предприятие «Белспецконтракт».

Помимо основных образцов реализуемого имущества и излишков данной воинской части, на выставке будут представлены наиболее популярные «товары», хранящиеся на арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил.

* * *

Помните, что в этом году количество выставок-продаж военного имущества ограничено. Не упустите возможность приобрести необходимое для вас имущество по выгодной цене!

Подробную информацию о наличии реализуемого армейского имущества можно получить на сайтах управления материальных ресурсов Вооруженных Сил Республики Беларусь (http://www.voentorg.by) и РУП «Белспецконтракт» (http://bsk.by).

Майор Александр Кибик, «Ваяр», фото автора