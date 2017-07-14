Мы открыты для всех

Государствам ОБСЕ в соответствии с международными обязательствами будет направлена вся необходимая информация о предстоящем белорусско-российском учении «Запад‑2017». Беларусь в инициативном порядке направляет также приглашения представителям зарубежных стран и международных организаций для наблюдения за учением. Об этом вчера сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Кроме того, он подчеркнул, что глава белорусского государства, МИД и Министерство обороны неоднократно четко заявляли о том, что предстоящее учение не несет угрозы кому бы то ни было. Дмитрий Мирончик отметил, что накануне на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь провел развернутый брифинг, посвященный данному учению. Официально и на высоком уровне государствам — участникам ОБСЕ была представлена подробная информация о замысле и сценарии учения, его основных целях и задачах, местах проведения, силах и средствах, которые будут задействованы.

На брифинге было также четко заявлено о том, что общая численность участвующих в учении «Запад‑2017» войск не превысит уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом. «Иначе говоря, государства — участники ОБСЕ, в том числе Беларусь, не обязаны приглашать наблюдателей на учения такого масштаба, в которых задействовано менее 13 тысяч военнослужащих, — сказал Дмитрий Мирончик. — В то же время, руководствуясь принципом транспарентности и действуя в духе доброй воли, наша страна в инициативном порядке направляет приглашения для участия в наблюдении за активной фазой учения представителям международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Международного комитета Красного Креста). Мы пригласим и военных атташе зарубежных стран, аккредитованных при посольствах в Беларуси».

БЕЛТА