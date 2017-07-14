Начата разработка боевых вертолётов с учётом сирийского опыта

В России появятся боевые вертолеты, созданные с учетом опыта военной операции в Сирии.

Как сообщает РИА «Новости», такое заявление сделал замминистра обороны РФ Юрий Борисов на Казанском вертолетном заводе.

«В Минобороны прошли совещания, где мы собирали производителей вертолетной техники с целью повышения эффективности в первую очередь вертолетов боевой авиации. Такие меры намечены, планы реализуются, и я думаю, что вертолеты в ближайшее время будут иметь немножко другой облик», — цитирует его агентство.

Новые машины должны отличаться увеличенной дальностью оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения. Юрий Борисов отметил, что промышленность уже откликнулась на запросы Минобороны. «Сейчас будем контролировать ход выполнения», — сказал замминистра.

Ранее он также заявил о планах модернизации вертолетов Ка‑52 «Аллигатор», прекрасно проявивших себя в Сирии. Их усовершенствование также будет проходить на основе сирийского боевого опыта.