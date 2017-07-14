«Охотники на бекасов» шлифуют стрельбу

На армейском полигоне близ Бреста проходит заключительный этап подготовки наших военнослужащих к соревнованиям «Снайперский рубеж» в рамках Армейских международных игр. Совсем скоро белорусская команда отправится в Казахстан, где на полигоне Гвардейский определят лучших стрелков‑снайперов среди представителей 12 стран-участниц.

Корреспондент агентства «Ваяр» побывал в стане нашей сборной — и воочию убедился, что земляки полностью готовы к международному старту, который пройдет с 29 июля по 10 августа.

Сейчас вряд ли кто-то скажет, когда появились снайперы в сегодняшнем понимании этого слова. Но можно с точностью сказать: уж стрелки-охотники появились очень-очень давно. Вероятно, еще во времена первого мамонта, когда древние люди добывали себе пропитание.

Если же обратиться к истории конкретнее, термин «снайпер» впервые появился в английской армии во время Первой мировой войны. Происходит он от английского слова snipe, что в переводе означает «бекас». Это такая мелкая и быстрая птица, охота на которую сложна тем, что траектория полета птички непредсказуема — и потому выстрел должен проводиться навскидку.

В военных словарях слово «снайпер» означает специально обученного солдата, в совершенстве владеющего искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения, поражающего цель, как правило, с первого выстрела.

— В воинских частях сил специальных операций Вооруженных Сил еще в феврале прошел отбор военнослужащих для подготовки к конкурсу «Снайперский рубеж», — рассказал руководитель сбора подполковник Александр Полубинский. — На сегодняшний день костяк команды полностью сформирован, идет завершающий этап подготовки.

— Сколько человек отправится в Казахстан?

— Состав команды — 11 человек. Это руководитель, судья, тренер команды и четыре снайперские пары. Три пары основные и одна запасная.

— Какие же испытания предстоит пройти нашим стрелкам в Казахстане?

— «Снайперский рубеж» состоит из трех этапов: индивидуальный и парный зачет, а также снайперская эстафета.

В ходе индивидуального зачета все снайперы выполняют пять упражнений: снайперский биатлон, стрельба на зачет, снайпер в обороне, снайпер в наступлении и стрельба ночью. По итогам этого этапа из 12 команд дальше проходят восемь сборных. В паре выполняются пять упражнений: стрельба по воздушной цели, найти и уничтожить, специальная стрельба, стрельба с выносом точки прицеливания и парный биатлон. В финальный этап проходят четыре лучшие сборные, они и поспорят за заветный приз.

— С каким оружием будут работать наши земляки?

— Это 7,62 мм снайперская винтовка СВД со штатными дневным и ночным прицелами, пистолет Макарова ПМ и учебная граната РГД‑5.

…На то, чтобы вырастить хорошего снайпера, уходит не один год. Об этом прекрасно знает тренер нашей команды Павел К.:

— Естественно, в первую очередь нужно желание и увлечение воинской профессией. Требуются знание материальной части оружия, внешней баллистики, умение читать погоду, важную роль играет психологическая подготовка стрелка. Так как наша команда полностью состоит из военнослужащих, проходящих службу по контракту, с этим у нас все в порядке. Они полностью сосредоточены на подготовке и работают с большим желанием. Каждый вносит в команду что-то новое: вроде бы все стреляют одинаково, но все равно по-своему. У отдельно взятого стрелка имеются свои фишки, подходы к стрельбе.

Как пояснил тренер сборной, основной акцент делается на одиночной стрелковой подготовке на различные дальности, затем все упражнения выполняются в парах и в комплексе.

— Как показывает опыт проведения прошлогодних соревнований, — подчеркнул он, — от участников требуется не только меткость, но и скорость выполнения упражнений. Поэтому большое значение имеет тактическая подготовка стрелков. Сейчас мы шлифуем отдельные нюансы, парни сплачиваются, формируется коллектив — превращается в настоящую команду.

По словам Павла К., снайпер никогда не останавливается в освоении стрелкового мастерства. Он должен постоянно расти и совершенствоваться. Это очень тяжелый и напряженный труд.

В боевых условиях от профессионализма снайпера зависит многое. У него нет права на ошибку, итогом для него станут лишь несколько, а порой и вообще один точный выстрел. Можно сказать, что снайпер — это штучный товар, который очень высоко ценится и дорого стоит.

— Международные соревнования — это не только прекрасная возможность испытать свои силы и проявить свои лучшие качества, но и посмотреть на других, обменяться опытом, взять лучшее, — уверен тренер нашей команды.

Один из немногих наших снайперов, у которого в активе имеется не только опыт выступления в подобных состязаниях, но и победа в личном первенстве, — Вадим Р. В перерыве между стрельбой удалось пообщаться и с ним:

— Считаю, что готовы хорошо, все идет по плану. В этом году ждем от себя более высоких результатов, а от соревнований — острейшей конкурентной борьбы. Естественно, испытываем гордость от того, что нам дана возможность представлять страну на международной арене. Вместе с тем — и это все понимают — это большая ответственность. В прошлом году я занял первое место в индивидуальном зачете, наша команда — третье. Как говорится, планка задана, и результат нужно только улучшать. Большое внимание уделяем физической подготовке: в прошлом году этот компонент во многом оказался решающим на заключительном этапе соревнований. За день на сборах порой набегаем по 30–40 километров.

— Что больше всего запомнилось с прошлогоднего «Снайперского рубежа»?

— Наверное, снайперский биатлон. Это полоса из восьми препятствий, на которой расположены три огневых рубежа. За каждый промах нужно бежать один штрафной круг. Поэтому ошибаться здесь нельзя, это может стоить победы. Очень непросто сначала бежать, потом стрелять… Нужно постоянно быть сконцентрированным.

— С каким настроением отправляетесь в Казахстан?

— Рассчитываем только на победу! Болейте за нас. Сделаем все, что от нас зависит.

…Что ж, пожелаем нашим мастерам точного выстрела не разминуться с удачей, везением и достойно представить наши Вооруженные Силы, страну на ответственных международных состязаниях.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора