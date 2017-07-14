Соревнуясь в небе и на земле

Недавно на полигоне Брестский завершился пятый открытый чемпионат сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь по военно-прикладному парашютному многоборью. На протяжении нескольких дней шесть команд, сформированных из военнослужащих воинских частей ССО, сражались за право стать лучшими.

Традиционно организаторами спортивного первенства стали офицеры воздушно-десантной службы командования сил специальных операций Вооруженных Сил нашей страны. Стоит отметить, что с годами программа чемпионата постоянно расширялась, включала в себя новые элементы и нормативы по ним.

Вначале в рамках этого состязания спортсменам предстояло совершить парашютный прыжок с высоты, обеспечивающей раскрытие парашюта (900–800 метров над уровнем площадки приземления), при стабилизации падения в течение 15 секунд. Приземлившись, военнослужащие в полной экипировке с оружием должны были совершить марш-бросок на дистанцию 1.000 метров. Затем парашютистам-многоборцам предстояло выполнить стрелковое упражнение АК‑1. А в завершение — максимально быстро преодолеть 100 метров водной преграды с оружием и в обмундировании.

Следить же за выполнением этих заданий предстояло главному судье состязаний майору Дмитрию Ткачёнку, судье национальной категории подполковнику Александру Мигунько, судье международной категории старшему прапорщику Дмитрию Хлюпинину. Для обеспечения объективности судейства были назначены еще и по одному представителю от каждого подразделения — участника состязания.

— Пять лет назад было принято решение возродить данный вид спорта, — рассказал майор Дмитрий Ткачёнок. — У данного состязания довольно высокое военно-прикладное значение. Упражнения, которые здесь выполняют спортсмены, представляют собой типичные для военнослужащего-десантника задачи. За минувшие четыре года при проведении таких соревнований мы наработали базу, чтобы, так сказать, вывести их на высокий уровень. По результатам этого состязания лучшие военнослужащие могут получить спортивные разряды.

…Ранним утром началась погрузка на борт Ан‑2. И вот воздушное судно поднимается в небо. Участники соревнований согласно ранее проведенной жеребьевке разбиваются на корабельные группы, определяющие последовательность их прыжков. На борту самолета находится и судья, его задача — не только следить за соблюдением правил безопасности, но и оценивать правильность выполнения спортсменами последовательности действий.

Звучит команда, и военнослужащие начинают покидать борт. Причем каждый участник, покинув самолет, включает секундомер!.. Да-да — оказывается, в свободном полете они еще и умудряются следить за временем. Дело в том, что по условиям состязания при прыжке парашютист-спортсмен должен находиться в свободном падении (от момента покидания самолета до раскрытия основного парашюта) ровно 15 секунд. Секунда замедления либо лишняя повлечет за собой штрафные баллы, которые могут стать роковыми для всей команды.

Уже после раскрытия купола основного парашюта спортсмен должен приземлиться как можно ближе к стартовому сборному пункту. Для чего? С этого пункта спортсмен совершает марш-бросок. Приземлишься далеко от старта (к примеру, в километре) — и, пока добежишь до него, сил на основную дистанцию не останется.

При всей сложности этого упражнения выполняется оно на обычных десантных куполах. К слову, несмотря на то что в каждой команде пять участников, в итоговый зачет идут четыре лучших результата. Это делается с той целью, чтобы исключить ухудшение показателей команды из-за природных факторов.

Уже после первого испытания лидирующие позиции с равными баллами заняли команды сил специальных операций Вооруженных Сил и факультета военной разведки Военной академии Республики Беларусь. На третье место претендовали гвардейцы из 38 одшбр. Но с каждой минутой становилось понятно: в данном виде спорта предварительные результаты практически ни о чем не говорят.

Еще не успев отдышаться после нелегкой километровой пробежки, военнослужащие отправились на очередное испытание — выполнять упражнение АК‑1. В нем, как выяснилось, также есть определенные сложности и нюансы. На выполнение стрельбы, которая ведется из положения лежа, дается 13 патронов. За две минуты нужно произвести три пробных выстрела и привести оружие к нормальному бою. Как только поправки сделаны и выверен прицел, спортсмены приступают к зачетной стрельбе. На 10 зачетных выстрелов дается восемь минут.

Казалось бы, практически по минуте на выстрел более чем предостаточно. Но на самом деле все не так просто. Наблюдая за тем, как стреляют профессионалы, начинаешь осознавать, насколько сложен этот процесс, требующий не только максимальной концентрации, но и стальных нервов.

— Данные соревнования очень полезны для специалистов нашего профиля, — пояснил представитель 38 одшбр гвардии ефрейтор Вадим Ковзель-Проневич. — Несомненно, наиболее сложный и интересный элемент — десантирование. Трудно бежать в экипировке с куполом за плечами. Если военнослужащий к такому не готов, он попросту не выдержит. Ведь нужно не просто бежать, а еще и нести при этом на себе порядка 20 килограммов. Ну а стрелять после такого испытания, сами представляете, каково?..

И потому уже на плавании парашютисты-спортсмены, было заметно, с облегчением выдохнули… Согласно положению, в ходе этого упражнения спортсменам разрешалось закрепить обувь за поясным ремнем, снять головной убор и расстегнуть воротник. Плавание на дистанции 100 метров на время, впрочем, даже в бассейне не каждому под силу. А тут еще и с автоматом, в одежде… Но уже через несколько минут я убедился: хорошая подготовка всегда дает результат, а наши спортсмены-парашютисты — истинные профессионалы. Все как один уверенно преодолели водную преграду.

— В таких состязаниях я принимаю участие второй год, — рассказал представитель факультета военной разведки Военной академии сержант Владимир Борищик. — Ныне и уровень подготовки, и результаты участников выросли. В прошлогоднем состязании я взял серебро в личном зачете. Марш-бросок был тогда наиболее тяжелым испытанием — из-за песчаного грунта очень быстро «забивались» мышцы ног…

…Итак, чемпионат этого года назвал лауреатов. В итоговом зачете первое место с наибольшим количеством баллов досталось сборной команде ССО. Серебро взяла команда факультета военной разведки Военной академии. Третье место у гвардейцев из 38 одшбр.

В личном зачете первым стал старший лейтенант Игорь Какорко, вторым — старший лейтенант Александр Воронич (оба участника представляли сборную ССО). Третье место занял представитель факультета военной разведки Военной академии сержант Владимир Борищик.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора