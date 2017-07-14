Ранним утром во всей округе своеобразное спокойствие. Только птичьи трели нарушали эту звуковую идиллию. Пернатые оркестры бодрым мотивом приветствовали яркие солнечные лучи.

Захотелось и мне остановиться на минуту — насладиться прекрасной картиной. Но времени нет, нужно спешить к мотострелкам 40‑го отдельного гвардейского механизированного батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Сегодня предстоит вдоволь насладиться совсем другой мелодией — стрельбы…

Разместившись в КамАЗе, вместе с гвардейцами отправляюсь в путь. Грузовик мчит нас на полигон Чепелево, где и пройдет стрельба.

Уже там гвардейцы еще раз проходят инструктаж. И спустя несколько минут идут получать бое­припасы на пункт боепитания. Боеприпасы для РПГ аккуратными рядами укладываются в специальные сумки, патроны перекочевывают в магазины.

Подойдя к первому рубежу открытия огня, я надеялся на то, что сделаю здесь стандартные кадры — как боец лежа поражает далекие мишени из АК‑74, затем разряжает оружие и покидает рубеж. Но меня ждал небольшой сюрприз… После нескольких выстрелов руководитель занятия на учебной точке подал команду:

— В атаку!

Двое парней поднимаются и бегут вперед. Короткая перебежка, после которой — непродолжительная остановка. Звучит характерный щелчок предохранителя. Спустя секунду округу сотрясают два практически синхронных выстрела. Пули, рассекая воздух, уносятся к далеким мишеням практически бесшумно, слышен только далекий лязг от попадания в цель.

Снова бег и стрельба… Так повторяется несколько раз, пока гвардейцы не достигают траншеи, в которой занимают новые позиции для дальнейшей стрельбы.

Через некоторое время еще выстрел, а спустя мгновение стальной сердечник находит цель. Вот теперь все, стрельба окончена. Офицер проверяет оружие на разряженность.

— Молодцы, все мишени положили! — похвалил подчиненных ротный.

— В яблочко! Так стреляет гвардия, — улыбаясь, охотно шутит один из солдат.

Я тем временем следую к следующей учебной точке. Там парни со снайперскими винтовками только готовятся к стрельбе.

Спустя пару минут они выдвигаются на рубеж открытия огня. Правда, он не совсем обычный — высокая стена высотой с двухэтажный дом, в которой проделаны на разной высоте два окна. Вот оттуда и должны вести огонь слонимские гвардейцы.

Заняв позиции, воины стали ждать команду.

— Так, а где же мишени? — мой удивленный возглас привлек внимание гвардии старшего лейтенанта Владимира Кудина.

— Вы их невооруженным взглядом не рассмотрите, а у солдат есть оптика.

Наш разговор прервал выстрел из винтовки. За ним — еще один. Снайперская пара работала практически синхронно. Третий боец с автоматом прикрывал сослуживцев.

— Ты должен чувствовать плечо товарища и контролировать местность, — подсказывает ему офицер.

Тем временем снайперская пара поразила очередные мишени — в этом я смог воочию убедиться с помощью бинокля. И третий выстрел не оставил условному врагу ни единого шанса. На этой учебной точке бойцы также показали достойные результаты.

Узнать, в чем секрет успеха, мне помог один из сегодняшних отличников стрельбы гвардии рядовой Сергей Селейко:

— Все очень просто, постоянная практика — и есть залог успеха. Закономерно, что с опытом приходит и результат.

А на следующей учебной точке ждал своего часа практики ручной противотанковый гранатомет РПГ‑7.

Через пару секунд после команды «Огонь» мишень сотрясает попадание! Следующие выстрелы красными светлячками тоже улетают точно в цель. На броне старого бэтээра, который выступает в роли мишени, расцветают бутоны огненных взрывов.

Со стороны казалось: каждый это сможет повторить. А на самом деле за этим процессом ведения огня стоят долгие тренировки. Не так-то легко с оружием и амуницией, общий вес которых под 30 килограммов, бежать, да еще и вести точную стрельбу.

Да уж, по-настоящему жаркий выдался денек для слонимской гвардии, которая живет в непрерывном ритме боевой подготовки.

Уже покидая полигон, я вглядывался в далекие мишени. И этим не суждено было долго простоять — раз за разом их находили и изничтожили точные выстрелы гвардейцев.

Старший лейтенант

Максим Гарлукович, «Ваяр»,

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