Вступительная кампания: кульминация

Нынешняя вступительная кампания в Беларуси подошла к кульминации — в высших учебных заведениях начался прием документов абитуриентов. Несколько тысяч молодых людей, успешно прошедших ее первые этапы, в том числе централизованное тестирование, сейчас пытают счастье на предмет зачисления в ряды студенческой или курсантской братии.

О ходе приемной кампании в военные учебные заведения, ее особенностях и многом другом корреспонденту агентства «Ваяр» рассказал начальник управления военного образования Вооруженных Сил полковник Игорь Слуцкий.

— Игорь Петрович, в январе текущего года были внесены изменения в Указ Президента Республики

Беларусь от 7 февраля 2006 года № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования первой ступени и среднего специального образования». Расскажите, пожалуйста, о данных новшествах подробнее. Какие из них затронули военные учебные заведения?

— Действительно, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 года № 4 были изменены Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Абитуриентов, поступающих в военные учебные заведения в этом году, затронули следующие изменения. Во‑первых, им разрешено сдавать централизованное тестирование по четырем учебным предметам (ранее — по трем). Четвертое тестирование не является обязательным, его можно проходить по желанию. Достаточной для поступления в вуз, как и прежде, является сдача трех предметов — по профильным предметам и белорусскому или русскому языку. Данная правовая норма расширяет возможности ориентированной на военную службу молодежи поступать в военные учебные заведения по различным специальностям для Вооруженных Сил.

Во‑вторых, для реализации изменений, внесенных в пункты 24 и 26 Правил приема для получения высшего образования первой ступени, постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 6 марта 2017 года № 5 определены перечни специальностей (направлений специальностей, специализаций), на которые выпускники учреждения образования «Минское суворовское военное училище», государственного учреждения образования «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь», учреждения образования «Специализированный лицей МВД Республики Беларусь», кадетских училищ, а также граждане, получившие рекомендации воинских частей и органов внутренних дел, имеют право на зачисление на льготных основаниях.

Данные перечни установлены для предоставления равного права всем желающим участвовать в конкурсе на получение высшего образования по специальностям, на которые устанавливаются невысокие контрольные цифры приема и ежегодно отмечается высокий конкурс, также для мотивации льготной категории граждан к поступлению на специальности командного и инженерного профиля с менее высоким конкурсом. Кроме того, это позволяет оперативно реагировать на изменение специальностей, на которые нецелесообразно принимать на обучение граждан на льготных основаниях (высокие требования к уровню общеобразовательной подготовки, невысокие контрольные цифры приема, стабильно высокий конкурс).

В‑третьих, по решению приемных комиссий учреждений высшего образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил конкурс может проводиться отдельно для каждого государственного органа, заявившего о потребности в кадрах, или группы государственных органов.

— С 12 июля в вузах Беларуси начался прием документов абитуриентов. Какая подготовительная работа была проведена накануне этого важного события?

— В целях военно-профессионального ориентирования граждан, доведения сведений о деятельности вузов и порядке поступления в них ежегодно издаются методики о порядке приема в военные учебные заведения, изготавливается и распространяется информационно-рекламная продукция (плакаты, флайеры, календари). Плакаты размещаются в общественном транспорте, военных комиссариатах, соединениях и воинских частях, учреждениях общего среднего образования. Для информационного обеспечения вступительной кампании 2017 года по заказу Министерства обороны изготовлено и распространено более 10 тысяч плакатов, флайеров и календарей.

Помимо этого, осуществляется военно-профессиональная ориентация мотивированной к военной службе молодежи из числа учащихся Минского СВУ, кадетских училищ, военнослужащих срочной военной службы. Организуются также спортивно-патриотические, оборонно-спортивные и военно-патриотические лагеря, учебно-полевые сборы для учащихся кадетских училищ, военно-спортивная конкурсная программа «Зарница». В соединениях и воинских частях, вузах проходят дни открытых дверей, дни призывников, уроки мужества, приуроченные к памятным и праздничным датам. В проведении рекламно-агитационных, профориентационных и праздничных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, центрах занятости и военкоматах активно участвуют офицеры и курсанты военных учебных заведений.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» граждане, изъявившие желание поступать в военные учебные заведения, проходят профессиональный отбор (медицинское освидетельствование, профессионально-психологическое обследование и проверку физической подготовленности) в порядке, установленном Министерством обороны. С этой целью ежегодно издается приказ министра обороны нашей страны об организации вступительной кампании в учреждения образования Республики Беларусь и других государств, в которых осуществляется подготовка офицерских кадров для Вооруженных Сил и транспортных войск Республики Беларусь. Данным документом утверждаются график проведения окончательного профессионального отбора и составы комиссий по окончательному профессиональному отбору.

— Сколько курсантов предусматривается зачислить на первый курс военных учебных заведений? В каких из них будет увеличен или сокращен набор?

— В текущем году в военные учебные заведения в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь предусматривается набрать свыше 800 первокурсников. Набор будет увеличен в учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» на общевойсковой факультет на специальности «управление мотострелковыми подразделениями», «управление танковыми подразделениями», «идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил» (в общей сложности порядка 20 человек), на факультет связи и автоматизированных систем управления на специальности «эксплуатация средств и сетей связи, управление подразделениями войск связи», «применение подразделений АСУ авиацией» (в общем — на 15 человек), а также на факультет военной разведки на специальности «управление подразделениями специального назначения», «управление воздушно-десантными подразделениями» (в общем количестве более чем на 20 человек).

Вместе с тем будет сокращен набор в Военную академию Республики Беларусь на авиационный факультет на специальности «техническая эксплуатация пилотируемых летательных аппаратов и их силовых установок», «техническая эксплуатация комплексов вооружения летательных аппаратов», «авиационные РЭС (бортовые)» более чем в два раза — на 13 человек. В три раза (с трех до одного человека) уменьшится цифра приема белорусов в военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия» (город Воронеж) на специальность «гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение войск (сил)», а в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище на специальности «управление мобильными подразделениями», «автотехническое обеспечение войск», «применение подразделений специальной разведки» — более чем в два раза (на 20 человек).

В 2017 году прекращается набор на военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» (по уровню среднего специального образования) на специальности «техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей», «автоматические системы и электрооборудование воздушных судов государственной авиации», «десантно-транспортное и специальное оборудование воздушных судов государственной авиации», «радиоэлектронное оборудование воздушных судов государственной авиации». Не будет первокурсников, которые проходили бы подготовку в интересах Вооруженных Сил по специальности «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси.

— Какие новые специальности появятся в 2017/2018 учебном году в военных учебных заведениях?

— В предстоящем учебном году в военных учебных заведениях будет осуществляться подготовка и по специальностям, которых не бы­ло в 2016/2017 учебном году. Так, в Военной академии Республики Беларусь на факультете военной разведки отныне есть специальности «управление подразделениями радиоэлектронной разведки», «эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов». В военном учебно-научном центре ВВС «Военно-воздушная академия» (город Воронеж) появилась возможность получить специальность «метрологическое обеспечение вооружения и военной техники», в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны — «боевое применение воинских частей и подразделений, вооруженных многоканальными С‑300, эксплуатация и ремонт радиотехнических и стартовых средств наведений ЗРК». В Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации (город Смоленск) можно освоить новую специальность «применение подразделений и эксплуатация самоходных артиллерийских и зенитных пушечно-ракетных комплексов», а в Череповецком высшем военном инженерном училище радио­электроники — «применение и эксплуатация средств специальной радиосвязи».

— На что абитуриентам следует особо обратить внимание при подаче документов в приемную комиссию?

— Хочу заметить, что подача документов в приемные комиссии в текущем году осуществляется с 12 по 17 июля.

Обязательными для подачи являются документы:

заявление на имя руководителя вуза по форме, установленной Министерством образования;

оригинал аттестата об общем среднем образовании (оригинал диплома о профессионально-техническом образовании и приложения к нему, оригинал диплома о среднем специальном образовании и приложения к нему);

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь в 2017 (!) году;

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения высшего образования.

Следует обратить особое внимание, что в случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию по уважительной причине, подтвержденной документально, документы подает представитель абитуриента. В случае признания причин неуважительными приемная комиссия вуза имеет право отказать в приеме документов.

Необходимо отметить также, что документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени абитуриента его законным представителем представляются документы, удостоверяющие личность и статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющая личность абитуриента. Если документы от имени абитуриента подает его представитель, действующий на основании доверенности, предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, заверенная нотариально или уполномоченным должностным лицом.

— Куда следует обращаться претендентам на офи-

церские погоны при возникновении спорных моментов во вступительной кампании?

— При возникновении спорных вопросов абитуриент должен обратиться в приемную комиссию вуза. Если кандидат в курсанты считает, что приемная комиссия спорный вопрос не решила, он вправе обратиться в Государственную комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования. Ее представители работают на пункте приема документов в вуз.

— Что бы вы пожелали участникам абитуриентской гонки?

— Хочу пожелать абитуриентам, поступающим в военные учебные заведения, терпения и удачи, достойно завершить вступительную кампанию и влиться в ряды будущих офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Беседовала Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора