Горячие дни у локаторщиков

Специалисты в/ч 25886 основательно готовятся к предстоящему учению на полигоне Российской Федерации Ашулук. Совсем скоро локаторщики погрузят на железнодорожные платформы военную технику и покинут родные края.

…В тот день недалеко от военного аэродрома боевые расчеты развернули военную технику на «сопках» и в низинах. Стальные опоры машин надежно закрепили их на склонах. Связные кабели бесперебойно обеспечивали связью дежурные боевые расчеты с командным пунктом.

Радиолокационные станции передавали на экраны автоматизированных рабочих мест информацию о находящихся за много километров отсюда воздушных судах. Оперативные дежурные, операторы, планшетисты, наблюдатели-разведчики держат их под пристальным контролем. Ни одна стальная птица не пролетит незамеченной.

На боевой позиции был и командир в/ч 25886 подполковник Павел Горбунов.

— Военнослужащие нашей воинской части и во времена Советского Союза, и сегодня продолжают оттачивать боевое мастерство на полигоне Российской Федерации Ашулук, — рассказал Павел Владимирович. — В последнее время интенсивность боевой подготовки возросла. Это связано с тем, что специфика, условия и спектр решаемых нами задач значительно изменились. С поступившей на вооружение новейшей радиоэлектронной техникой наши боевые возможности увеличились в разы. Личный состав выполняет задачи по предназначению не только в составе части, находясь в пункте постоянной дислокации, но и в составе радиотехнических подразделений.

В «полях» военнослужащие получают немалый практический опыт, совершенствуют личное профессиональное мастерство, повышают слаженность подразделений, их живучесть — и, как результат, поддерживают высокий уровень боевой готовности.

А вернувшись в пункт постоянной дислокации, личный состав повторяет теоретические основы специфики боевой работы по контрольным маловысотным, одиночным и групповым целям. Немало внимания уделяется отработке практических нормативов по всем дисциплинам боевой подготовки. Локаторщики также продолжают выполнять задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Стоит отметить, что как такового отбора военнослужащих для участия в учении на полигоне Ашулук не было. На полигон отправятся штатные расчеты. Павел Владимирович объяснил это тем, что каждый специалист части ежедневно подтверждает свой профессионализм на деле:

— Для нас нет разницы, будет проходить боевая работа в пункте постоянной дислокации или на незнакомой местности, — мы всегда готовы выполнить поставленные задачи.

В пример комбат привел начальника радиолокационной станции «Восток-Д» старшего прапорщика Дмитрия Рябова, командира отделения РЛС рядового Назара Говора и старшего оператора рядового Петра Гущу, которые как раз в тот момент проводили контроль функционирования боевой машины.

— В радиотехнических

войсках служу около 16 лет, — рассказал старший прапорщик Дмитрий Рябов. — За это время успел освоить радиолокационные станции 19Ж6 и П‑18, а также их модернизированные версии. Сейчас выполняю боевые задачи на РЛС «Восток-Д». В планах — получить офицерское звание. В Ашулуке был дважды, там исполнял обязанности начальника радиолокационной станции П‑18. Настрой у меня и моих подчиненных — боевой!

Рядовой Назар Говор до армии работал сборщиком ПВХ изделий на одном из предприятий города Барановичи.

— Когда призвали в армию, мне пришлось с нуля осваивать военную профессию, — рассказал командир отделения РЛС. — И, признаться, у меня это получилось. Представлять воинскую часть на крупномасштабном учении — большая честь.

Рядовой Пётр Гуща тоже впервые примет участие в учении вместе с военнослужащими Российской Федерации:

— Немного волнительно, однако в своих силах я уверен. Мы не раз совершали многокилометровые марши в заданные районы, разворачивали военную технику в боевой порядок, оборудовали полевой лагерь, отрабатывали нормативы, производили инженерное оборудование позиций, маскировку, вели воздушную разведку.

Выполнять задачи по предназначению локаторщики будут на РЛС «Восток-Д», «Роса-РБ» и трехкоординатной радиолокационной станции дальнего обнаружения «Противник», которая недавно поступила на вооружение в эту воинскую часть.

— Мы уже успели по достоинству оценить ее возможности, — отметил подполковник Павел Горбунов. — Под руководством представителей завода-изготовителя изучили особенности развертывания и ведения боевой работы. Уверен, на этом учении получим бесценный опыт.

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото Дениса Малышица