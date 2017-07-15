Лето — время отдыха на воде. Однако с этой порой связано много опасных ситуаций, и одна из них — утопление. Согласно данным Белорусского республиканского общества спасания на водах, с января по 3 июля нынешнего года в нашей стране утонули 126 человек, из них 9 несовершеннолетних.

— Утопление — это вид механического удушья или смерть, которые возникают в результате заполнения легких и дыхательных путей водой или другими жидкостями, — рассказал заместитель начальника кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» подполковник медицинской службы Дмитрий Николаев. — Различают истинное («мокрое»), асфиксическое («сухое»), синкопальное и вторичное («смерть на воде») утопления.

Истинное утопление развивается при проникновении в легкие пострадавшего большого количества жидкости. Это может быть утопление в пресной или морской воде.

По словам Дмитрия Николаева, при истинном утоплении наблюдается три периода его развития. В первый из них (начальный) пострадавший находится в сознании. Однако он неадекватно реагирует на обстановку (ведет себя безразлично или чрезмерно активно). Его кожные покровы синюшны. Дыхание частое, шумное, может прерываться приступами кашля. Первичная тахикардия и артериальная гипертензия вскоре сменяются брадикардией и понижением артериального давления. Может возникнуть рвота.

При наступлении второго (агонального) периода потерпевший теряет сознание, дыхания нет, но сохраняется сердечная деятельность. Сердечные сокращения слабые, глухие. Нередко пульс определяется только на сонных и бедренных артериях. Кожные покровы синюшные и холодные на ощупь (поэтому в быту истинное утопление называют синим). Изо рта и носа выделяется розовая пена.

Отличительной особенностью утопленника в состоянии клинической смерти (это третий период истинного утопления) является отсутствие сознания, пульса и дыхания. Зрачки у него расширены, на свет не реагируют.

Асфиксическое («сухое») утопление случается из-за острого рефлекторного спазма мышц гортани и может стать причиной асфиксии даже без попадания воды в верхние дыхательные пути или при попадании незначительного ее количества. Данному состоянию, как правило, предшествует выраженное угнетение центральной нервной системы вследствие алкогольной или другой интоксикации, удара животом или головой о воду или какой-либо подводный предмет. У таких пострадавших наблюдается редкий пульс, постепенно происходит угнетение дыхания и кровообращения, а затем может наступить клиническая смерть.

Синкопальное утопление характеризуется первичной рефлекторной остановкой сердца и дыхания, которую вызывает попадание даже незначительного количества воды в верхние дыхательные пути. При данном утоплении пульс и дыхание отсутствуют, зрачки расширены и не реагируют на свет. Кожные покровы бледные.

Вторичное утопление («смерть на воде») возникает в результате первичной остановки кровообращения и дыхания (инфаркт миокарда, приступ эпилепсии и т. д.). Его особенностью является то, что попадание воды в дыхательные пути происходит вторично и беспрепятственно (когда человек уже находится в бессознательном состоянии).

— При спасении утопающего важно не паниковать, — подчеркнул Дмитрий Николаев. — Конечно, лучше чтобы данный процесс осуществляли профессиональные спасатели, но если их нет рядом, следует постараться помочь потерпевшему по мере своих возможностей. Желательно заручиться поддержкой окружающих людей и с ними работать в команде.

Спасение утопающего происходит в два этапа. Первый из них — поиск и извлечение пострадавшего из воды. Следует знать, что человек может утонуть в нескольких метрах от тех, кто мог бы ему помочь. Поэтому важно обращать внимание на поведение купающегося. Он может погружаться под воду, всплывать, как поплавок, пытаясь глотнуть порцию воздуха, и зачастую не может позвать на помощь.

Спасать тонущего — очень ответственное решение, так как он представляет смертельную опасность. Известно немало случаев, когда при спасении утопающего погибали даже опытные пловцы, которых топили сами потерпевшие, ведущие себя неадекватно в критическом состоянии. Поэтому в целях личной безопасности подплывать к тонущему необходимо со спины и, схватив за волосы либо под мышки, транспортировать его лицом вверх к берегу. В идеале — лучше бросить пострадавшему нетонущий предмет (доску, палку или спасательный круг) и тащить уже за него. Если сцепка с утопающим все же произошла, следует сделать глубокий вдох и нырнуть под воду. Тонущий потеряет опору и разожмет руки. При подозрении на повреждение позвоночника все манипуляции необходимо производить осторожно, фиксируя голову и шейный отдел позвоночника потерпевшего.

После извлечения утопленника из воды необходимо начать мероприятия первой помощи. Если человек находится в сознании, его нужно уложить на твердую поверхность, опустив голову. Снять одежду. Чтобы очистить от воды желудок, верхние дыхательные пути и легкие, следует вызвать рвоту, надавив на корень языка. После чего пострадавшего растирают сухим полотенцем, укрывают и дают горячее питье.

При отсутствии сознания, но наличии пульса и самостоятельного дыхания потерпевшего укладывают в стабильное боковое положение. И до приезда медиков, вызванных незамедлительно, контролируют его состояние.

Отсутствие сознания, самостоятельного дыхания и сердцебиения свидетельствует о наступлении клинической смерти. А значит — счет идет на минуты. Прежде всего необходимо уложить пострадавшего на спину на ровную твердую (!) поверхность. Помощь начинается с восстановления проходимости дыхательных путей, для чего необходимо повернуть голову и плечи пострадавшего в сторону, открыть ему рот и пальцем руки, обернутым платком или бинтом, вычерпывающими движениями удалить изо рта инородные тела, в том числе зубные протезы.

Что касается освобождения верхних дыхательных путей от воды и пены, то пострадавшего укладывают животом вниз на бедро спасателя, согнутое в коленном суставе. Затем резко, энергично сжимают грудную клетку или хлопают по спине. Данное мероприятие необходимо выполнять при утоплении в морской воде, которая при попадании в легкие приводит к сгущению крови, увеличению в крови концентрации ионов калия, натрия, кальция, магния и хлора. Пресная вода достаточно быстро всасывается из легких в кровь, и, по мнению ряда специалистов, тратить время для ее извлечения — недопустимая вещь.

Далее необходимо приступить к сердечно-легочной и мозговой реанимации. И начинать нужно с закрытого массажа сердца. Он выполняется путем надавливаний на грудную клетку в нижней трети грудины на 2–3 см выше основания мечевидного отростка, расположенного у края схождения реберных дуг. Пострадавший при этом должен лежать горизонтально на твердой поверхности. Надавливания производятся основанием ладони (скрещенными ладонями) с выпрямленными в локтях руками ритмично с частотой 80–100 уд/мин у взрослых и 100–120 уд/мин у детей с использованием тяжести тела (плечи оказывающего помощь должны нависать над грудиной пострадавшего). Причем грудина должна опускаться вниз к позвоночнику у взрослых на 4–5 см, у детей — на 2–3 см. Проводящие реанимацию обязаны часто сменять друг друга без прекращения ритмичного массажа сердца, ибо реанимация требует больших физических затрат.

Попеременно с закрытым массажем сердца следует проводить искусственную вентиляцию легких. Вдувание воздуха в легкие пострадавшего через верхние дыхательные пути осуществляется изо рта в рот — это самый эффективный способ. Для предотвращения передачи инфекции необходимо использовать воздуховод, дыхательную трубку, лицевую маску с клапаном или же прокладку из двух слоев марли. После данной процедуры следует хорошо прокашляться и прополоскать ротовую полость любым антисептическим раствором или водой.

Оказывающий помощь, находясь сбоку от головы пострадавшего, удерживает одной рукой ее в запрокинутом назад положении и одновременно указательным и большим пальцами зажимает нос. Сделав глубокий вдох, плотно охватывает рот пострадавшего своими губами и вдувает ему через рот в легкие свой выдыхаемый воздух. Вдувание должно происходить равномерно и по времени равняться выдоху. Выдох же происходит пассивно, и в этот период «реаниматолог» делает глубокий очередной вдох.

Особенностью искусственной вентиляции легких у потерпевших с поврежденным шейным отделом позвоночника является запрет на запрокидывание головы назад. Для восстановления проходимости дыхательных путей проводится выдвижение нижней челюсти вперед и открытие рта. Дабы избежать любых движений в шейном отделе, нужно чтобы другой человек фиксировал голову потерпевшего, обхватив ее руками.

Кроме того, искусственная вентиляция легких может проводиться из рта в нос. При этом во время вдоха необходимо закрывать рот ладонью либо прижимать нижнюю губу верхним пальцем, а в ходе выдоха открывать рот. Вдувание у взрослых осуществляют с частотой 12–14 раз в минуту.

Закрытый массаж сердца и искусственная вентиляция легких выполняются последовательно, на 30 компрессий должно быть 2 вдоха (один цикл). Причем неважно, сколько человек оказывают помощь. Контроль эффективности помощи на предмет появления самостоятельных пульса и дыхания, зрачкового рефлекса производится через каждые два цикла сердечно-легочной и мозговой реанимации.

После выведения из состояния клинической смерти пострадавшего согревают (укутывают, обкладывают теплыми грелками) и делают массаж верхних и нижних конечностей от периферии к центру.

Во всех случаях после оказания помощи потерпевшего необходимо госпитализировать, ибо существует опасность развития последствий утопления (отек легких, остановка сердца, острая почечная недостаточность и т. д.). Только через одну неделю можно будет с уверенностью сказать, что жизнь пострадавшего вне опасности.

— Чтобы отдых на воде не обернулся печальными последствиями, следует строго соблюдать определенные правила, — подчеркнул подполковник медицинской службы Дмитрий Николаев. — Купаться нужно в безветренную, солнечную погоду при температуре воздуха плюс 20–25 °C и температуре воды плюс 17–19 °C. Сеанс купания не должен превышать 10–15 минут. Плавать можно только в специально оборудованных местах, где дно песчаное или галечное, нет илистых отложений, коряг и т. п. Ни в коем случае нельзя заплывать за буйки. Прежде чем нырять в водоемы, следует убедиться в безопасности дна, в противном случае не избежать повреждения шейного отдела позвоночника.

Согласно статистике, примерно половина утонувших находились в той или иной стадии алкогольного опьянения. Поэтому перед заходом в воду категорически запрещается употреблять спиртные напитки. Не рекомендуется погружаться в воду и сразу после принятия солнечных ванн, спортивных игр, приема пищи и т. д.

При возникновении судорог необходимо изменить стиль плавания, максимально разогнуть спазмированную мышцу и уколоть ее острым предметом.

Ну и, безусловно, нельзя оставлять без присмотра у водоема детей. А железным правилом для людей, не умеющих плавать, должно стать: не умеешь держаться на воде — не погружайся в нее больше, чем по пояс. Берегите себя и будьте здоровы!

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора и из открытых источников