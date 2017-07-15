Министерство обороны информирует

Вчера руководитель совместного стратегического учения «Запад‑2017» от белорусской стороны начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев провел служебное совещание, в ходе которого заслушал результаты первого этапа подготовки к проведению белорусско-российского учения.

В ходе совещания, в частности, детально прорабатывались направления совместной с российской стороной работы в ходе предстоящей рекогносцировки. Генерал-майор Олег Белоконев также конкретизировал задачи по подготовке войск и районов проведения учения, отметил, что подготовка к учению входит в завершающую стадию.