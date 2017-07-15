Морской ладан, похититель соломы или горючий камень?

Существует легенда, что камешки янтаря — это осколки Солнца. Давным-давно по небу ходило не одно, а два Солнца. Одно из них было огромное и тяжелое. Однажды небо не удержало его, и светило упало в море, застыв при падении. Ударившись об острые скалы, на дне оно разбилось на мелкие кусочки. С тех пор волны поднимают со дна моря и выбрасывают на берег большие и маленькие кусочки солнечного камня…

К слову, разные народы именовали этот камень по-своему. Так, древние арабы из-за свойства электризоваться называли его «кахраба» — похититель соломы. Немцы дали ему название «bernstein» — «горючий камень», русские — «морской ладан» или «латырь-камень», греки — «электрон», литовцы — «гинтарас».

Попытки разгадать тайну происхождения янтаря наши предки предпринимали еще несколько тысячелетий назад. Эсхил и Софокл считали, что янтарь — это слезы, так как некоторые янтарные образования действительно имеют форму капель-слез. Древнегреческий философ-материалист Демокрит полагал, что это окаменелая моча диких животных, в частности рыси. По мнению римского писателя Плиния– старшего, янтарь — это застывшая смола деревьев. Позже некоторые исследователи утверждали, что это затвердевшая нефть, другие склонны были считать его окаменевшим медом диких пчел. Высказывались также предположения, что это морская пена, которая под действием солнечных лучей превратилась в камень. В числе вариантов происхождения «медового камня» — загустевший «солнечный эфир», горное масло, продукт жизнедеятельности лесных муравьев, земной тук…

Изделия из янтаря еще в древности использовали в магических обрядах. Считалось, что янтарь может уберечь от болезней, от гибели в сражении. Люди верили, что он «притягивает» удачу, ограждает от дурного глаза, делает человека сильнее и умнее. Символ Солнца янтарь украшал корону знаменитого египетского фараона Тутанхамона. Кстати, маленькая фигурка из янтаря стоила в те времена дороже сильного, хорошего раба.

В 1979 году в центре Калининграда, на берегу озера Верхнее, в крепостной башне середины ХIХ века был открыт музей янтаря. Создание музея в этом городе было не случайным. Именно здесь находились и находятся до сих пор крупнейшее в мире месторождение янтаря, единственное предприятие, где добыча и переработка солнечного камня ведется в промышленных объемах, и центр художественной обработки янтаря. Коллекции натурального янтаря и изделий из него, находившиеся в этом центре, и стали основой первой экспозиции музея. Более чем за тридцать лет количество уникальных экспонатов увеличилось до 16 тысяч. Причем каждый из них — произведение искусства: «солнечный камень» весом 4 кг 280 г., украшения и предметы быта от эпохи неолита (IV — II тыс. до н. э.) до наших дней. Удивление и восторг вызывают закованные внутри солнечных камешков древние насекомые и растения (инклюзы). В музее янтаря можно увидеть артефакты, обнаруженные на территории Калининградской области при раскопках памятников II–V вв. н. э. Особую ценность представляют уникальные произведения европейских мастеров XVII века, переданные в дар музею Оружейной палатой Московского Кремля в 1978 году. Они дополнены современными копиями старинных янтарных предметов, воссозданными фрагментами знаменитой, пропавшей во время Второй мировой вой­ны, Янтарной комнаты и подлинными изделиями XIX — начала ХХ века российских и европейских мастеров. Рассказывать об этом камне можно долго, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Подполковник Елена Затирка,

«Ваяр»,

фото автора