«Не танк побеждает, а экипаж!»

Наши танкобиатлонные экипажи завершили тренировки и готовы убыть в Алабино.

…Сорокатонная боевая машина на скорости свыше 60 километров в час подъезжает к крутому повороту, буквально в десяти метрах от него — препятствие. Кажется, что механик-водитель не справится с управлением на такой высокой скорости и танк продолжит движение по инерции прямо.

Но в какой-то момент Т‑72 резко развернулся в движении и, создавая тучу водяных брызг, влетел в брод. Издалека это выглядело так, будто кто-то сверху буквально помог переставить боевую машину во время движения, словно маленькую детскую игрушку. Но чудес не бывает — мастерство вождения перед журналистами демонстрировал гвардии ефрейтор контрактной службы Алексей Забалуев.

На танковый биатлон со своими «лыжами»

История попадания Алексея Забалуева в команду похожа на сюжет художественного фильма. Призыв на срочную службу, «учебка», а затем — отбор на танковый биатлон в 2014 году. После увольнения в запас Алексей попробовал найти себя «на гражданке», но спустя несколько месяцев его сослуживцы предложили парню вернуться в строй — трудно было найти такого же механика-водителя, да и сдружились ребята за время подготовки к международному конкурсу.

Теперь он не представляет себя вне армейской жизни. Вернувшись в строй, Алексей наравне со всеми ежегодно участвует в отборе на международный конкурс. Причем на протяжении нескольких лет ему удается только улучшать результаты во время контрольных заездов. Судьи, естественно, это высоко оценили — и уже на следующей неделе контрактник Алексей Забалуев вновь поедет в составе нашей сборной на полигон Алабино и, верится, там покажет, на что он способен.

— Трассу я уже знаю, все-таки не первый раз участвую, но какие-то сюрпризы организаторы наверняка преподнесут нам, как это было в прошлые годы, — рассуждает Алексей. — Впрочем на то мы здесь и тренируемся дни напролет, чтобы быть готовыми к любой ситуации!

Кстати, результат в танковом биатлоне (как и в любом командном виде спорта) зависит не только от грамотных действий каждого из членов экипажа, но и от слаженной работы всей танковой дружины. А на командире боевой машины и вовсе лежит личная ответственность за результат преодоления препятствий и выполнения упражнений стрельб.

Буквально через пару недель за действиями наших танкистов в Алабино будет следить вся страна, и права на ошибку во время состязаний у них нет. Поэтому и тренировки на 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО проводятся ежедневно уже на протяжении четырех месяцев — по восемь часов в день. И это не считая времени, затраченного на обслуживание, подготовку техники и приведение вооружения к нормальному бою. Ведь в биатлоне — как в настоящем спорте высших достижений — результат напрямую зависит от личной подготовки спортсмена плюс готовности экипировки и спортивного инвентаря.

К слову, подготовкой техники занимаются, помимо самих экипажей, лучшие специалисты наших Вооруженных Сил — заместитель начальника отдела бронетанкового управления Министерства обороны подполковник Андрей Сороговец и начальник отдела хранения 969‑й базы резерва танков майор Виталий Павленко. На этих офицерах лежит немалый груз ответственности за подготовку боевых машин к соревнованиям.

— Танки Т‑72Б3 — техника хорошая, надежная, а по боевым и скоростным качествам и вовсе превосходит все имеющиеся на вооружению образцы, — уверен Виталий Витальевич. — Но как автогонщик готовит свой болид под себя, так и мы готовим спортивные танки под прохождение трассы танкового биатлона.

После контрольных занятий танкам Т‑72Б3 был предоставлен небольшой «отдых», и экипажи тренировались в стрельбе на Т‑72БМ1 (тех, что в прошлом году выступали на танковом биатлоне). А мастерство вождения «мехводы» отрабатывали на Т‑72А, специально привезенных для этого в Доманово из 969‑й базы резерва танков, что в Уречье.

— Новые танки более мощные, скоростные и маневренные. Это, естественно, сказывается на улучшении результатов экипажей. А с прицелом наводчика многоканальным «Сосна-У» наши танкисты были знакомы и ранее — в прошлом году танки для биатлона уже были оборудованы этим комплексом, — отметил главный тренер сборной команды Вооруженных Сил по танковому биатлону заместитель начальника отдела главного управления боевой подготовки подполковник Владимир Гребенчук. — Но самое главное, что нужно понять, — не танк побеждает, а экипаж. Именно поэтому конкурс назвали прикладными состязаниями между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы. Не между танками, замечу, а между экипажами!..

Камеры в помощь тренерам

Тренировки на полигоне Доманово проводятся с конца марта. Тогда же состоялся отбор участников от соединений и воинских частей в рамках чемпионата Вооруженных Сил, затем из нескольких экипажей на протяжении двух месяцев отбирали четыре лучших — три основных и один запасной. Именно им была предоставлена честь представлять нашу страну в Алабино. Это лучшие танкисты из 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, 6, 11‑й и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад.

— Тренировки проводились в два этапа — в индивидуальной гонке и эстафете, — отметил в беседе подполковник Владимир Гребенчук. — До контрольных занятий мы выполняли все элементы в комплексе, а на завершающих тренировках отрабатывали преодоление трассы по элементам и выполняли упражнения стрельб применительно к эстафете. Это позволило нам точечно отработать то, что еще требует совершенствования. Хотя отмечу особо: танкисты наши — молодцы! Видно, что парни стараются, глаза перед заездами и во время них у всех блестят… И как результат, нормативы по загрузке бое­припасов и стрельбе они перекрывают в три и более раз. Согласитесь, отличный показатель!

Вести объективный контроль во время тренировок помогает и серьезная система видеонаблюдения, которой оборудована трасса танкового биатлона. Ее оператор — инженер отдела контроля и обеспечения стрельб 174‑го учебного полигона подполковник запаса Василий Кикун внимательно следит за ходом заездов и управляет камерами, чтобы в режиме реального времени передавать видео­информацию на монитор на пункте управления для объективной работы судейской коллегии.

— На трассе танкового биатлона возле препятствий и у мишенного поля установлены девять камер, еще одна камера с тридцатикратным увеличением расположена на пункте управления, — рассказал Василий Кикун. — Каждой из камер можно управлять прямо с пульта оператора — приближать, удалять и поворачивать. Кроме того, ведется запись каждого из заездов на сервер, затем видеофайлы передаются тренерам и судьям для дальнейшего разбора или разрешения спорных моментов. Эта система существенно экономит время команды танкистов — теперь после каждого заезда не нужно выезжать в поле, чтобы провести осмотр мишеней.

По словам Василия Кикуна, неоднократно были случаи, когда танкисты дважды, а то и трижды попадали практически в одну и ту же точку на мишени. В таких ситуациях при контрольном осмотре мишеней судейская коллегия прежде могла засчитать только одно попадание… А вот теперь благодаря этой системе видеонаблюдения ошибка в подсчете исключена — камера фиксирует момент попадания снаряда в мишень и напрочь исключает все сомнения по этому поводу.

Помимо возможности камер фиксировать мишенную обстановку и проезд танками препятствий, есть еще одна важная особенность данной системы — теперь арбитрам нет необходимости находиться в поле. К слову, даже полигон в Алабино такой системы видеонаблюдения не имеет. То, что у нас выполняет один человек, в Подмосковье делает несколько десятков видеооператоров. Это и к вопросу об экономии ресурсов. А ведь еще есть требования безопасности!

Когда соревнуешься сам с собой

…И вот на трассе у боевых машин стоит первый танковый экипаж.

— «Вышка», я — «Броня». К движению готов!

— «Броня», я — «Вышка». По маршруту выполнения упражнения танкового биатлона вперед! Впе-ред! — скомандовал руководитель занятия подполковник Гребенчук и тут же прильнул к биноклю. — Хороший старт! Посмотрим, как дальше будет.

В завершающий день экипажи тренировались по маршруту этапа эстафеты с небольшими изменениями — те элементы, которые механики-водители отработали уже безупречно, не выполнялись.

Боевая машина, подъехав к первому препятствию — противотанковому рву, перед ним существенно снизила скорость и ловко нырнула в глубину препятствия. Через секунду-две танк вновь показался на поверхности. Во время преодоления этого препятствия (да и многих других, к слову) нужны огромный опыт и стальные нервы «мехвода» — дело в том, что, когда танк поднимается под углом более 30 градусов, механик-водитель просто-напросто не видит в триплексы абсолютно ничего, кроме неба.

После безупречного преодоления первого препятствия танк полностью проходит один малый круг и достигает рубежа загрузки боеприпасов.

Экипаж по команде командира танка выстраивается возле передней части боевой машины и после очередной команды приступает к выполнению норматива по загрузке боеприпасов. Старший преподаватель кафедры огневой подготовки общевойскового факультета Военной академии подполковник Александр Тарун включает второй секундомер, который отсчитывает секунды от начала выполнения норматива.

— Снова перекрыли в три раза, — привычно доложил Александр Иванович главному тренеру и внес время экипажа в протокол.

Стоит заметить, что во время загрузки важно выполнять все требования мер безопасности. Так, в прошлом году в Алабино некоторые команды получили штрафные секунды за то, что, например, перебрасывали боеприпасы друг другу.

И вот боевая машина уже на рубеже открытия огня. Башня развернута на 90 градусов по отношению к корпусу, а сам танк, секунду назад «летевший» на огромной скорости, замедлил ее и стал подкрадываться к «противнику»… Выстрел — поражение! Выстрел — в центр цели! И третий выстрел мишень прошивает. Дмитрий Губерниев — известный комментатор международного конкурса «Танковый биатлон» — в этом случае сказал бы: «От такого выстрела мишень должна была получить удовольствие». Не могу утверждать за мишень, но наш тренерский состав уж точно порадовался за своих подопечных!

…После проезда четырех кругов общей протяженностью около восьми километров танковая дружина, поразив все мишени из танкового орудия, зенитного пулемета и спаренного ПКТ, устремилась к финишу для смены экипажа.

Остановившись и заглушив двигатель, парни выпрыгнули из танка и побежали передавать эстафету следующему экипажу. За те

12–13 секунд, пока ребята в черных комбинезонах бежали сто метров до рубежа смены, они успели передать товарищам всю информацию о боевой машине и необходимых поправках. Это и называется командный дух и желание достойно выступить!

Удачи, танкисты-биатлонисты! Мы за вас будем искренне болеть — не сомневайтесь!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора