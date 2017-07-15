Так на войну смотрели оккупанты

…Во время Великой Отечественной войны всем советским солдатам (кроме военных корреспондентов) запрещали вести дневники, делать фото или снимать фильмы, чего нельзя сказать о фашистской армии. Поэтому свидетельствами тех дней для наших солдат по большей части осталось то, что они видели: места боев, сгоревшие деревни, братские могилы… Фашистские же захватчики снимали на фото- и кинопленку буквально все: военнопленных, казни мирных жителей, убитых советских солдат, пейзажи, сцены из фронтового быта, своих товарищей и командиров и даже… кладбища немцев на оккупированной территории СССР!

Чтобы лучше узнать эпоху

Казалось бы, спустя столько лет все любительские фотографии, сделанные солдатами и офицерами «третьего рейха», могли пропасть, но их было слишком много. И вот в 2005 году историк Г. А. Шепелев, преподаватель Национального института восточных языков и цивилизаций (Париж), начал работать над проектом «По ту сторону. Неизвестные фотографии с оккупированной территории СССР и советско-германского фронта 1941–1945». Цель проекта — лучше узнать ту трагическую эпоху, попытаться понять ее. И для этого надо было сделать те фотографии военных лет доступными для широкой аудитории.

В прошлом году проект, содержащий пока около шестидесяти снимков, был представлен в московском Доме русского зарубежья имени А. Солженицына. А 22 июня нынешнего года экспозиция Шепелева открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Дата эта была выбрана, конечно, неслучайно — она символическая. День 22 июня 1941 года навсегда разделил жизнь белорусского народа на три части — «до войны», «во время войны» и «после войны».

Музей посещает большое количество людей, среди которых можно встретить как взрослых, так и детей, ветеранов, иностранцев. А поскольку выставка с раритетными фотоснимками находится в зале «Дорога войны», на нее невозможно не обратить внимания.

Каждая из шестидесяти фотографий отражает события той страшной войны по-своему, на каждую тяжело смотреть и сдерживать при этом слезы. Но есть те, которые больше других «зацепили» меня, заставили остановиться, всмотреться в них, постараться самой пережить события тех лет.

Танец счастливых врагов

Летний день. Недавно построенная танцплощадка. Вокруг нее разместились раненые немецкие солдаты. А в центре композиции — танцующие мужчина и женщина. Пара одета в светлые летние одежды, на ногах у мужчины не солдатские сапоги, у женщины — легкие балетные туфельки. На лицах — улыбки. О том, что идет война, можно догадаться, только глядя на зрителей…

Это не могут быть советские артисты: слишком беззаботно они танцуют, зрители смотрят на них без ненависти и презрения. Скорее всего, перед ранеными выступают их соотечественники — немецкий солдат, который до войны был артистом, и немецкая девушка. Она, вероятно, тоже носит военную форму и очень рада, что представился случай вспомнить мирную жизнь.

Пройдет время, концерт закончится. И зрители, и артисты отправятся на фронт — и будут убивать, жечь, грабить и разрушать. Поэтому пусть не обманывает нас это внешне легкомысленное фото: перед нами танцующие враги!

Они еще не знают, что война закончится не в Москве, а в Берлине и что в мае 1945 года наши солдаты будут искренне веселиться, празднуя Победу, возле поверженного рейхстага.

Страшные версты войны

Проселочная дорога где-то в европейской части Советского Союза. К фронту идет немецкий обоз, вместе с ним движется группа велосипедистов. А на обочине дороги лежат мертвые советские солдаты. Оккупанты уже обшарили их тела: вывернули карманы и вещмешки, сняли сапоги, забрали оружие. Хоронить их не стали, скорее всего, немцы приказали сделать это жителям ближайшей деревни.

Погибшие красноармейцы на долгие годы останутся неизвестными, их тела без документов просто зароют где-то на кладбище. Но необходимо сказать, глядя на этот снимок, что и немцы, равнодушно проходящие мимо, тоже не переживут той войны. И их могилы время сравняет с землей.

В Беларуси уже долгие годы работает специализированное подразделение Вооруженных Сил, которое разыскивает захоронения неизвестных солдат и устанавливает их имена. Возможно, и те солдаты, которых мы видим на фотографии, будут найдены, а память о них — воскрешена…

Тот, который стрелял до последнего…

Разрушенный город. Если верить автору этой фотографии — убитому немецкому унтер-офицеру, перед нами улица Старой Руссы.

Слева на переднем плане — повешенный красноармеец. Ран на его теле не видно, но руки связаны за спиной. Кто этот солдат?..

Наверное, он отстреливался до последнего, сидя в развалинах этого дома. И когда его брали в плен, так ожесточенно дрался с врагом, что пришлось его связать. Немцы не стали его пытать, не стали издеваться: обозленные гибелью товарищей, они просто побыстрее накинули ему на горло петлю… Не сняли с него ни сапог, ни гимнастерки, как это чаще всего делалось при подобных казнях.

Через некоторое время по этой улице проходила другая группа немцев. Они и сделали этот снимок, их мы видим на мостовой. Гитлеровцы улыбаются, но это улыбка с отчетливой примесью страха и отчаяния: неподалеку от Старой Руссы, возле знаменитого в те годы города Демянска, уже много месяцев идут кровопролитные бои. И еще не раз Старая Русса будет переходить из рук в руки, еще не раз на ее улицах будут лежать убитые немецкие солдаты.

А тот безымянный герой-красноармеец, который бился до последнего, навсегда останется в нашей памяти…

Витебск, лето 1942 года

Анонимность таких фотографий, да еще при отсутствии конкретных сведений, может привести к их неверной интерпретации.

Если внимательно рассмотреть данный снимок, можно заметить перед колонной солдата-фотографа. Но вот вопрос: стал бы он забегать вперед, зная, что там опасно? Я думаю, вряд ли. Те, кто идет позади, также явно не готовы к взрыву мин: каски сняты, оружие в руках не наизготовку, никакой боевой готовности. Сама же фотография сделана с башни танка. Так что вполне можно предположить, что она является постановочной, показушной.

Тем не менее в истории войны не раз упоминается об использовании фашистами местных жителей в качестве «живого щита». А еще наших детей использовали в качестве доноров, а остальная часть населения привлекалась гитлеровцами к расчистке заминированных участков в ходе боевых операций против партизан и войск Красной Армии…

* * *

Я думаю, что подобных выставок должно быть намного больше. Всем нам и в ХХІ веке необходимо еще не раз увидеть и осознать правду боев за Отечество и суть всенародного подвига, попытаться понять во всех подробностях Великую

Отечественную войну с самыми жестокими врагами всего человечества.

Ирина Кузнецова, студентка Института журналистики БГУ, фото автора