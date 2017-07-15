Иван Купала — народный праздник восточных славян. Он посвящен летнему солнцестоянию и олицетворяет наивысший расцвет природы, очищение человеческого начала, единение природы и людей.

В Толочинском районе Витебской области, откуда я родом, Иванов день всегда проходил по-особенному. Считается, что в этот праздник нельзя печалиться. Поэтому в деревнях затевали гулянья, музыка весь день наполняла сельские улицы, жители выходили из своих домов и присоединялись к праздновавшим. Днем это были народные забавы, ближе к вечеру — песни и танцы ставились во главу угла «мероприятия».

Когда начинало темнеть, односельчане собирались в одном особенном месте. Это была поляна у болота. С собой брали ненужные вещи, сбрасывали их в одну кучу, обкладывали ветками деревьев и поджигали. Каждый из пришедших должен был перепрыгнуть через костер: по преданию, этот обряд очищает, избавляет от недугов. Забавно было смотреть, как пенсионеры дружно преодолевали пылающую преграду. Конечно, мало кто верил в целительную силу пламени, но суть была не в нем. Просто для сельчан, проводивших круглый год в напряженной работе, Иван Купала был вторым после Нового года праздником, когда они могли собраться вместе, отдохнуть душой и телом, пообщаться. Родители рассказывали мне, что пару десятков лет назад Иванов день отмечался куда шире. Тогда было больше людей, больше традиций.

Со временем наша деревня становилась все малолюднее. И в этом году на Ивана Купалу в ней уже не было никаких торжеств — молодежь не приняла историческую эстафету сельских традиций.

Очень жаль, что на моей малой родине этот праздник угас. Но радует, что он живет и процветает в других местах. Этим летом я решил впервые в жизни посмотреть, как отмечают Иванов день в столице.

Местом проведения праздника под названием «Волшебство купальских трав» был определен Центральный ботанический сад. Уже при входе слышались отзвуки фестиваля. Само действо расположилось у озерной зоны. Чтобы попасть на гулянье, нужно было пройти через специальные ворота, сплетенные из веток деревьев и трав. Раньше верили, что это своего рода портал, в который мы входим чистыми, избавленными от всех невзгод и недугов. Гостей встречали сказочные персонажи Русалка и Иван Царевич, которые обдавали проходивших водой — изгоняли таким способом нечисть.

Вдоль дороги, ведущей к сцене, в ряд выстроились народные умельцы с сувенирной тематической продукцией. Здесь можно было приобрести, к примеру, оберег или игрушку-домового. Глаза разбегались от разнообразия забавных штучек! Для особо любопытных были организованы мастер-классы по созданию всех этих сувениров.

Организаторы оборудовали специальную игровую зону для детей. Ребята резвились, звонкие голоса и смех разносились по всей территории сада.

На импровизированной сцене выступали артисты. Народный ансамбль народной песни «Щодрица» исполнил свои хиты. Мужчины и женщины перекидывали друг другу венки через красную ленту — такая купальская забава позволяла выяснить кто кому нравится. Если симпатия была взаимной, то созданная пара прыгала через веревку для того, чтобы скрепить свой союз и жить вместе долго и счастливо.

Помимо звезд белорусской эстрады на гуляньи выступила мексиканская группа с хитами Латинской Америки. Зарубежные артисты, как ни странно, замечательно вписались в колорит народного праздника. И дети, и взрослые ритмично танцевали под сладкие звуки румбы, ча-ча-ча, сальсы.

На протяжении праздника желающие могли подкрепиться вкусными блинами, яичницей, шашлыками, фастфудом. Также можно было попробовать напитки, изготовленные по старинным рецептам: сбитень и медовуха пользовались особой популярностью.

Вспоминая наши сельские гулянья, скажу, что автолавки к нам не приезжали, но еды всегда было вдоволь: каждый шел на вечер не с пустыми руками. Поужинать всей деревней у костра — это такое невероятное удовольствие!

Желающие побывали на экскурсии, где узнали о целебных свойствах трав, которые растут в Ботаническом саду. Организаторы праздника угостили всех вкуснейшим чаем, заваренным на травах сада. Очередь за напитком была длинной. Такой же, впрочем, как и на мастер-классе по плетению венков. Многие стояли в очереди не один час, чтобы из рук мастерицы получить яркую комбинацию из папоротника, ромашек, полевых трав и цветов. К концу вечера венки украшали головы сотен людей…

Пришла пора совершить обряд — опускание венков на воду. Главная русалка вечера вместе с помощницей, выбранной из числа зрителей, отправились к озеру, держа в руках самый большой и, несомненно, самый красивый венок. За ними отправились и гости праздника. Согласно поверью, если ваш венок поплывет, то это сулит вам счастье. Испытать судьбу решились практически все — и не прогадали: волнистое озеро унесло все опущенные на его воду украшения.

— Я уже в четвертый раз на фестивале, посвященном Иванову дню, который проходит здесь, в Ботаническом саду, — поделился своим мнением один из участников праздника актер Андрей Расолько. — В этом году примерил на себя роль Ивана Царевича. Развлекал детишек, сегодня они активные и озорные как никогда! Мне по душе, что праздник находит отклик в сердцах минчан и гостей столицы. Приятно осознавать себя частью проекта, который привлекает такое внимание людей и приносит им радость и веселье.

Надежда Шестерень, играющая роль Русалки на фестивале, обучается в Москве, но всегда с удовольствием приезжает в Минск на подобные праздники. Ее подкупает та искренность и душевность, которая сближает всех белорусов.

Артисты театра «Жарт» развлекали гостей праздника на протяжении всего вечера. Яркие, красочные персонажи веселили и детей, и взрослых. Проводили конкурсы, игры, забавы, устраивали театрализованные представления.

Когда солнце спряталось за горизонтом и наступил глубокий вечер, для зрителей было устроено фаер-шоу. Под песни в исполнении этногруппы фольк-музыки «Нагуаль» артисты демонстрировали свои способности владения огнем. Равнодушных при этом не было!

Наступило время для разжигания костра — главного ритуала праздника. По поверью, огонь символизирует очищение от всего плохого, служит оберегом от порчи, сглаза. В старину считали, что всю купальскую ночь нужно проводить у такого костра вместе, чтобы не уснуть. Ведь именно этой ночью активизируется нечисть — русалки, ведьмы, лешие, оборотни, колдуны…

Со временем вера в предания угасла, но традиция собираться у костра сохранилась. Огромные языки пламени взмывали в небо, звучала музыка, собравшиеся кружились в танце в отблесках огня.

Когда пламя стало увядать, люди потихоньку начали расходиться: совсем незаметно наступила глубокая ночь.

Веселым выдался праздник Ивана Купалы, гулянье получилось на славу — столь же душевное, как некогда в моей родной деревне!..

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр»,

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