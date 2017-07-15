Хозяину на заметку

— Забитая древесными опилками наждачная бумага еще сгодится для работы, если ее предварительно почистить жесткой одежной щеткой.

— В ящике, где хранятся рабочие инструменты, неплохо бы положить в какой-нибудь незакрытой емкости комок негашеной извести. Поглощая из воздуха влагу, она предохранит металлические инструменты от ржавчины.

— Чтобы проверить, годится ли раствор для ремонта печки, скатайте из него шарик и хорошо просушите. Если при падении с метровой высоты он не раскололся, а при прокаливании не рассыпался, значит, все в порядке.

— Борьбу с грибком на даче можно проводить несколькими способами. Можно купить пасту «Сепеж» — антисептик. А можно 950 граммов соли плюс 50 граммов борной кислоты заварить в пяти литрах кипятка и обмазать дерево. Годятся для такой борьбы также креазот, отработанное машинное масло (лучше подогретое), солидол. Еще — соль плюс бензин (на литр стакан соли), мазать дерево 2–3 раза в месяц. Годится и такой рецепт: ведро извести плюс килограмм соли, сделать раствор и все побелить, особенно подвал.

10‑процентный раствор медного или железного купороса (100 г на литр). Можно добавить глину, разведенную до сметанообразной массы. После обработки побелить известью (лучше свежегашеной): на 2,5 килограмма 100 граммов медного купороса.

Хорош 3‑процентный раствор фтористого натрия (30 г на литр горячей воды). Неплохо помогает паста для смазки: 150 граммов фтористого натрия, 135 граммов жирной глины (просеять), 200 граммов воды. Все постепенно добавлять в кипящую воду.

Можно поставить в подвал банку с хлористым кальцием, который используют вторично, выпарив воду.