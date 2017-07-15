Здравствуй, фестивальный Витебск!

XXVI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» вновь дарит жителям и гостям города на Двине праздник музыки, творчества и дружбы.

В день торжественного открытия музыкального форума народной артистке Грузии и России Тамаре Гвердцители была вручена специальная премия Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию». На пресс-конференции Тамара Михайловна призналась, что она считает себя витебчанкой — очень любит этот город, где впервые поднялась на сцену Летнего амфитеатра в 1998 году. Ее уникальный красивый голос покорил миллионы людей во всем мире. Тамара Гвердцители поет на десяти языках, среди них — французский, испанский, итальянский.

…И сразу же в день открытия фестиваля начался настоящий творческий марафон. В Витебском художественном музее открылась выставка «Великий Рембрандт. Подлинные шедевры гения». Все фестивальные дни здесь работают еще несколько интереснейших выставок: «Запахи жизни. Чудеса парфюмерии» и «Наследие Евфросинии Полоцкой», из собрания Национального Полоцкого музея-заповедника, где представлены уникальные фрески.

Как рассказал журналистам директор «Славянского базара в Витебске» Александр Сидоренко, в программе фестиваля впервые появилась выставка эстонских художников и скульпторов. Развивается фест уличного искусства «На семи ветрах».

«Славянский базар в Витебске» остается живительным источником для поклонников самых разных видов искусств. Собирает аншлаги Национальный академический драматический театр имени Я. Коласа — это сердце «Театральных встреч». По-прежнему остается завсегдатаем «Кукольного квартала» в Витебске Гродненский областной театр кукол. И, конечно, в фестивальные дни по традиции проводится пленэр молодых художников Союзного государства.

А если вы заглянете в «Город мастеров», то увидите, как в печах обжигают только что слепленный горшочек, плетут из лозы лапти, а из соломки — куклу-оберег. Здесь же проходит традиционный конкурс «Краски небес» — выбирают самого искусного мастера.

Международный фестиваль искусств в Витебске заслуженно занимает место среди важнейших культурных событий мирового уровня. В его рамках вчера состоялись мероприятия с участием государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты. А начались они с церемонии возложения цветов у Вечного огня к мемориальному комплексу в честь советских воинов‑освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. В них приняли участие также представители общественных организаций ветеранов.

В программу Дня Союзного государства включен концерт, приуроченный к юбилею знаменитого белорусского ансамбля «Сябры», который отмечает в этом году 45‑летие. Народный артист Беларуси, основатель и художественный руководитель этого творческого коллектива, лауреат премии Союзного государства в области культуры и искусства Анатолий Ярмоленко сказал:

— Мы рады, что традиционный концерт «День дружбы. Союзное государство приглашает» станет нашим юбилейным выступлением. Это будет вечер встречи с творческими людьми, внесшими большой вклад в укрепление дружбы двух наших братских народов. В нем примут участие мои друзья — Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, с которым мы когда-то начинали работать в Гомельской филармонии.

«Славянский базар — 2017» особенный и потому, что мы отмечаем 130‑летие со дня рождения Марка Шагала. Очень много гостей из разных стран мира непременно посещают его домик-музей на берегу Двины.

И, конечно, нельзя не упомянуть о Гран-при Международного детского музыкального конкурса «Витебск», который в день открытия фестиваля был вручен юной белоруске Марии Магильной. 12‑летняя могилевчанка поделилась формулой успеха:

— Один процент таланта и 99 процентов трудолюбия — это помогает покорять вершины музыкального Олимпа.

В фестивальном Витебске очень много интересного, красочного, незабываемого. Например, на берегу Двины появилась очаровательная скульптура «Золотая рыбка». А недалеко от театра «Лялька» — любимый всеми сказочный герой старик Хоттабыч. По-прежнему пользуется большой популярностью выставочный зал «Духовской круглик», в котором собрана уникальная коллекция экспонатов. Из самых ценных — Почетный знак Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», а также серебряный василек, изготовленный с применением горячей эмали, и золотой хлебный колос. Уникальное ювелирное изделие создал витебский художник Юрий Руденко.

…В день торжественной церемонии открытия фестиваля погода подарила Витебску необычайно яркое летнее солнышко. А на следующий день, в пятницу, все время шел дождь, но это не помешало поклонникам прекрасной музыки прийти в Летний амфитеатр на концертную программу «Золотой хит» с участием Варвары, Бари Алибасова и группы «На-на», Надежды Микулич, Ядвиги Поплавской, Ирины Дорофеевой и многих других звезд белорусской и российской эстрады.

Ну а сегодня, в субботу, на пересечении улицы Ленина и площади Победы пройдет молодежный арт-парад «БелаРусь в сердце моем».

«Славянский базар в Витебске» продолжается с всенарастающим успехом. И гарантией тому — огромная зрительская к нему любовь.

Ирина Бурак, фото автора