Болеем за наших! Команды — участницы «АрМИ‑2017» отправляются к местам проведения конкурсов

В понедельник на плацу войсковой части 06752 состоялся строевой смотр готовности наших участников «Армейских международных игр — 2017», а затем прошел торжественный митинг, посвященный их отправке на соревнования по военно-полевой выучке. В этом году 28 конкурсов армейских профессионалов пройдут на территории пяти государств, в том числе один из них — «Воин Содружества» — состоится в Беларуси.

Сборные команды Вооруженных Сил Республики Беларусь будут состязаться за звание лучших специалистов в 13 конкурсах. Всего в этом году в «АрМИ‑2017» примут участие представители 29 стран мира.

На митинге присутствовали исполняющий обязанности заместителя министра обороны генерал-майор Андрей Некрашевич, заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Андрей Бурдыко, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Александр Гура, а также начальники структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, командиры ряда воинских частей.

Перед началом строевого смотра к белорусам — участникам «АрМИ‑2017» обратился с приветственным словом генерал-майор Андрей Некрашевич. Андрей Константинович отметил: на сегодняшний день все команды успешно выполнили программу подготовки к конкурсам по своим направлениям, при этом в саму подготовку сборных и в совершенствование учебно-материальной базы вложены значительные материальные средства.

— С уверенностью могу сказать, что в этом строю стоят настоящие профессионалы — лучшие, самые подготовленные военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, — подчеркнул в своем выступлении генерал-майор Андрей Некрашевич. — Теперь главная задача — достойно выступить, и у нас для этого есть все! Помните, что вы — представители белорусской армии, и от результатов вашего выступления будет зависеть мнение международных экспертов об уровне подготовки наших Вооруженных Сил. Это очень высокая ответственность!

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После митинга начальники структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил под руководством генерал-майора Андрея Некрашевича провели строевой смотр участников игр. Затем — после прохождения команд торжественным маршем у трибуны — у отцов‑командиров была возможность лично напутствовать подчиненных на успешное выступление в состязаниях.

Одними из первых на «АрМИ‑2017» убывают для участия в конкурсе «Чистое небо» специалисты войсковой ПВО. Дружина под руководством начальника войсковой ПВО — начальника группы (войсковой ПВО) командования ВВС и войск ПВО полковника Сергея Перепелицы еще в конце прошлой недели тренировалась на 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО, а уже завтра она будет в китайском городе Корла.

— Комплексные контрольные занятия проведены, итоги подведены — к соревнованиям команда готова, — подчеркнул в беседе полковник Сергей Перепелица. — Выступать в Китае нам придется на технике, предоставленной хозяевами турнира, но ведь все команды будут находиться в равных условиях. Характеристики и особенности этой техники мы изучили в пределах своих возможностей, причем наш ПЗРК «Игла» и вовсе мало чем отличается от китайского образца вооружения. С этим трудностей возникнуть не должно.

Серьезно настроена на победу в конкурсе «Полевая кухня» и команда наших армейских поваров. Кроме самого соревнования, дружине в белых фартуках и колпаках предстоит участвовать и в днях белорусской кухни на полигоне Алабино.

— Какими традиционными белорусскими блюдами мы планируем удивить судейскую коллегию и гостей конкурса, заранее я рассказывать не буду. Пусть это будет нашим секретом, — с улыбкой поведал старший команды поваров начальник отдела продовольственного управления Министерства обороны полковник Александр Филипович. — Впервые принимаем участие в этом конкурсе, но у нас есть все для достойного выступления: мастерство, талант и желание удивлять!

…Что ж, удачи вам, лучшие белорусские военные профессионалы! Болеем за наших и верим в победу!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

P. S. Военное информационное агентство «Ваяр» и телекомпания «Воен ТВ»

традиционно выступают в роли информационных партнеров сборной Вооруженных Сил Республики Беларусь на Армейских международных играх. В связи с этим группа журналистов вместе с командами уже в ближайшие дни отправится к местам проведения конкурсов.

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