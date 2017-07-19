Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.

№

п/п Адрес жилого помещения Характеристика жилого помещения Срок подачи заявления Примечание Этаж Количество комнат Общая площадь 1 г. Слоним, ул. Подлесная, д. 114, кв. 26 3 2 47,1 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности 2 г. Слоним, ул. Подлесная, д. 116, кв. 3 1 2 37,6 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности 3 Минский район, д. Цесино, д. 1, кв. 2 1 22,0 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цесино, в порядке очередности 4 Пружанский район, д. Новые Засимовичи,

ул. Тенистая, д. 132, кв. 68 1 31,1 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Березовском гарнизоне, в порядке очередности 5 Брестский район, д. Малая Курница, ул. Гагарина, д. 41, кв. 4 1 37,2 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Брестском гарнизоне, в порядке очередности 6 Пружанский район, д. Лососин, ул. Озерная, д. 7, кв. 1 3 82,3 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Лососин, в порядке очередности 7 Полоцкий район, г. п. Боровуха, ул. Армейская,

д. 12, кв. 4 2 39,1 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Боровцы, в порядке очередности 8 Полоцкий район, г. п. Боровуха, ул. Армейская,

д. 27, кв. 14 4 1 31,7 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Боровцы, в порядке очередности 9 Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская,

д. 50, кв. 13 2 46,5 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев‑2, в порядке очередности 10 Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская,

д. 50, кв. 42 2 46,9 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев‑2, в порядке очередности 11 Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская,

д. 50, кв. 31 3 63,0 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев‑2, в порядке очередности 12 Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская, д. 48, кв. 3 3 67,2 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев‑2, в порядке очередности 13 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 9, кв. 24 1 36,03 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 14 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 8, кв. 32 1 30,82 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 15 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 2, кв. 16 3 87,66 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 16 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 3, кв. 46 4 2 39,73 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 17 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 2, кв. 7 3 75,78 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 18 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 4, кв. 31 5 2 46,7 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 19 Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 11 1 31,4 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности 20 Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 27 2 47,3 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности 21 Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 24 2 47,2 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности 22 Смолевичский район, д. Напалки, д. 37/21, кв. 1 2 38,1 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности 23 Смолевичский район, д. Напалки, д. 37/22, кв. 4 2 39,1 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности 24 Молодечненский район, аг. Холхлово, д. 1, кв. 18 3 2 41,1 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Холхлово, в порядке очередности 25 Воложинский район, аг. Раков, ул. Карбышева,

д. 4, кв. 20 3 63,03 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности 26 Любанский район, г. п. Уречье, ул. Лесная, д. 141, кв. 71 4 1 21,5 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. п. Уречье, в порядке очередности 27 Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская,

д. 3, кв. 17 2 42,39 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности 28 Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская,

д. 1, кв. 16 4 4 83,79 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности 29 Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская,

д. 3, кв. 3 2 44,41 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности 30 Волковысский район, г. п. Россь, ул. Гвардейская,

д. 26, кв. 18 2 1 31,6 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. п. Россь, в порядке очередности 31 г. Поставы, ул. Космонавтов, д. 25, кв. 45 3 68,5 по 19.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Поставы, в порядке очередности 32 Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Школьная, д.26, кв. 4 2 42,0 по 20.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в п. Новоколосово, в порядке очередности 33 Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Спортивная, д. 3, кв. 5 1 30,03 по 20.07.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в п. Новоколосово, в порядке очередности

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.