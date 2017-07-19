Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.
|№
п/п
|Адрес жилого помещения
|Характеристика жилого помещения
|Срок подачи заявления
|Примечание
|Этаж
|Количество комнат
|Общая площадь
|1
|г. Слоним, ул. Подлесная, д. 114, кв. 26
|3
|2
|47,1
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности
|2
|г. Слоним, ул. Подлесная, д. 116, кв. 3
|1
|2
|37,6
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности
|3
|Минский район, д. Цесино, д. 1, кв. 2
|1
|22,0
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цесино, в порядке очередности
|4
|Пружанский район, д. Новые Засимовичи,
ул. Тенистая, д. 132, кв. 68
|1
|31,1
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Березовском гарнизоне, в порядке очередности
|5
|Брестский район, д. Малая Курница, ул. Гагарина, д. 41, кв. 4
|1
|37,2
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Брестском гарнизоне, в порядке очередности
|6
|Пружанский район, д. Лососин, ул. Озерная, д. 7, кв. 1
|3
|82,3
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Лососин, в порядке очередности
|7
|Полоцкий район, г. п. Боровуха, ул. Армейская,
д. 12, кв. 4
|2
|39,1
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Боровцы, в порядке очередности
|8
|Полоцкий район, г. п. Боровуха, ул. Армейская,
д. 27, кв. 14
|4
|1
|31,7
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Боровцы, в порядке очередности
|9
|Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская,
д. 50, кв. 13
|2
|46,5
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев‑2, в порядке очередности
|10
|Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская,
д. 50, кв. 42
|2
|46,9
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев‑2, в порядке очередности
|11
|Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская,
д. 50, кв. 31
|3
|63,0
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев‑2, в порядке очередности
|12
|Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская, д. 48, кв. 3
|3
|67,2
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев‑2, в порядке очередности
|13
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 9, кв. 24
|1
|36,03
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|14
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 8, кв. 32
|1
|30,82
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|15
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 2, кв. 16
|3
|87,66
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|16
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 3, кв. 46
|4
|2
|39,73
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|17
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 2, кв. 7
|3
|75,78
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|18
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 4, кв. 31
|5
|2
|46,7
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|19
|Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 11
|1
|31,4
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности
|20
|Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 27
|2
|47,3
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности
|21
|Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 24
|2
|47,2
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности
|22
|Смолевичский район, д. Напалки, д. 37/21, кв. 1
|2
|38,1
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности
|23
|Смолевичский район, д. Напалки, д. 37/22, кв. 4
|2
|39,1
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности
|24
|Молодечненский район, аг. Холхлово, д. 1, кв. 18
|3
|2
|41,1
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Холхлово, в порядке очередности
|25
|Воложинский район, аг. Раков, ул. Карбышева,
д. 4, кв. 20
|3
|63,03
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности
|26
|Любанский район, г. п. Уречье, ул. Лесная, д. 141, кв. 71
|4
|1
|21,5
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. п. Уречье, в порядке очередности
|27
|Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская,
д. 3, кв. 17
|2
|42,39
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности
|28
|Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская,
д. 1, кв. 16
|4
|4
|83,79
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности
|29
|Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская,
д. 3, кв. 3
|2
|44,41
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности
|30
|Волковысский район, г. п. Россь, ул. Гвардейская,
д. 26, кв. 18
|2
|1
|31,6
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. п. Россь, в порядке очередности
|31
|г. Поставы, ул. Космонавтов, д. 25, кв. 45
|3
|68,5
|по 19.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Поставы, в порядке очередности
|32
|Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Школьная, д.26, кв. 4
|2
|42,0
|по 20.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в п. Новоколосово, в порядке очередности
|33
|Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Спортивная, д. 3, кв. 5
|1
|30,03
|по 20.07.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в п. Новоколосово, в порядке очередности
Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.
Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.