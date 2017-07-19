Из учебного класса – на полигон

Как показывает практика, широкое использование в учебе всего арсенала электронных технологий, компьютерных программ и всевозможного тренировочного оборудования позволяет не только значительно повысить эффективность учебного процесса, облегчить будущим младшим специалистам освоение вооружения и боевых машин, но и сберечь моторесурс военной техники, сэкономить немалые финансовые средства.

Вот уже более шести лет в системе подготовки курсантов автомобильного профиля 59‑й школы подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники и ремонтных подразделений используется современный тренажер ТВ‑543. Тренировочный комплекс предназначен для обучения и поддержания навыков вождения механиков‑водителей многоосного колесного тягача на базе МАЗ‑543.

Этот электронный имитатор, произведенный на Минском заводе колесных тягачей, профессионалы в погонах оценили по достоинству. Как отметил исполняющий обязанности начальника 59‑й школы подполковник Виталий Суховей, тренажер является надежным помощником в подготовке младших специалистов, особенно на первоначальной стадии обучения. С его помощью курсанты имеют возможность досконально изучить работу органов управления и контрольно-измерительных приборов, освоить последовательность действий, начиная от запуска двигателя и заканчивая отработкой учебных задач. Более того, ТВ‑543 помогает начинающим механикам-водителям колесного тягача избавиться от психологической боязни при использовании крупногабаритной техники, ширина и высота шасси которой достигает трех метров, а в длину — более одиннадцати метров.

Не выезжая на реальный автодром, ТВ‑543 в состоянии обеспечить выполнение практически всех учебных упражнений, предусмотренных Курсом вождения боевых и специальных машин. Вождение на компьютерном МАЗе гарантирует до 40 процентов учебной практики управления «живым» многоосным тягачом.…Тренажерный комплекс разместился в небольшом уютном помещении учебного корпуса.

Главный его элемент — рабочее место инструктора по вождению и руководителя занятия. Здесь четыре монитора, компьютерная клавиатура с манипулятором, принтер, акустическая система и микрофон.

На мониторе управления для каждого курсанта можно не только индивидуально запрограммировать выполнение учебного упражнения (включая зачетное), но и выбрать любые погодные условия, время года и суток. Нажал кнопку — и виртуальный автодром с заявленным рельефом местности готов принять обучаемых.

На дублирующем мониторе руководитель занятия имеет возможность наблюдать за тем, с какой скоростью движется многотонный тягач по трассе, как он преодолевает естественные и искусственные препятствия. Визуально можно контролировать также последовательность действий механика-водителя при подготовке машины к движению. С помощью видеомонитора инструктор по вождению имеет полное представление о работе основных систем. Приборы, фиксирующие обороты двигателя, скорость движения, давление масла, температуру охлаждающей жидкости, представлены на экране в их естественном размере.

Теперь коротко о самой кабине механика-водителя МАЗ‑543 с электронным устройством визуализации фронтального поля зрения вместо лобового стекла и имитатором зеркала заднего вида. Она установлена на двухстепенной динамической платформе и полностью соответствует интерьеру настоящей машины: щиток с контрольно-измерительными приборами и световой индикацией, руль, рычаг переключения автоматической коробкой передач, педали… К слову, усилия, прилагаемые к органам управления, аналогичны тем, которые необходимы на реальном тягаче.

Имитатор шасси МАЗ‑543 работает во всех плоскостях и способен моделировать поведение реального тягача в зависимости от рельефа местности, правдоподобно прыгая по ухабам.

В день моего визита под руководством преподавателя цикла вождения и технической подготовки майора запаса Александра Лотвина будущие механики-водители отрабатывали на тренажере 2‑е подготовительное упражнение. После разбора ошибок, допущенных при вождении электронного МАЗа предыдущим курсантом, руководитель занятия подал команду очередному обучаемому: «К машине!»…

Рядовой Максим Стрельцов быстро занял место в кабине, закачал давление масла и запустил двигатель. Начинающий механик-водитель доложил о готовности к движению.

По команде «Вперед!» Максим включил первую передачу. Через секунду машина резко дернулась и… тут же заглохла. Выяснилось, что при трогании с места воин забыл увеличить обороты двигателя.

Только после того как инструктор по вождению младший сержант Александр Цвор объяснил обучаемому его ошибку, при повторном трогании с места машина покинула исходную.

Если быть кратким — «заезд» у начинающего механика-водителя не получился. Было видно, что парень пока еще не чувствует ни габаритов техники, ни ее массы: резкие повороты, излишний разгон машины по неровному рельефу местности, отсутствие контроля над показаниями приборов… Солдат умудрился при скорости не выше 20 километров в час дважды выскочить за границы трассы и свалить несколько виртуальных столбов.

А вот рядовой Кирилл Сильванович, направленный на учебу из центра обеспечения учебного процесса Военной академии, приятно удивил. Дипломированный инженер, до армии он уже имел опыт работы с различной техникой — и не упустил свой шанс получить первую пятерку по вождению компьютерного тягача. Упражнение парень выполнил без ошибок.

Почин сослуживца поддержали рядовые Сергей Соболев, Александр Овчинников, Виктор Полубинский, Александр Романькевич.

— Не ожидал, что тренажер может быть таким «живым», — признался рядовой Константин Титков после выполнения упражнения. — Компьютерная техника работает во всех плоскостях в зависимости от рельефа местности. Чувствуешь повороты и скорость машины. В общем, все почти как в действительности…

Автору этих строк — водителю с 30‑летним стажем — тоже предложили убедиться в эффективности работы тренажера. После инструктажа руководителя занятия я сел за руль. Не буду подробно описывать свои старания и ощущения в ходе движения по виртуальной трассе, скажу одно: только при повторном заезде сумел выполнить упражнение на положительную оценку. К сожалению, как и все начинающие механики-водители, допустил характерные ошибки. И лишь после нескольких тренировок мог быть допущен к «живой» технике.

В перерыве удалось побеседовать с опытным преподавателем майором запаса Александром Лотвиным. Его мнение об электронном комплексе было однозначным: тренажер хорош, польза от него очевидна.

Электронный имитатор здорово облегчает работу преподавательского состава, поскольку на сто процентов контролирует обучение курсантов, чего невозможно сделать на реальной технике. Наличие на мониторе обратной связи позволяет инструктору своевременно выявить индивидуальные ошибки каждого обучаемого и помочь исправить их и отработать действия по элементам. Всего за несколько занятий курсанты получают уверенные навыки управления многоосной машиной.

Нельзя не отметить еще одно существенное достоинство электронной разработки: экономия горючего и моторесурса дорогостоящей техники. Настоящий тягач МАЗ‑543 с танковым двигателем расходует от 140 до 170 литров дизтоплива на 100 километров (в зависимости от загрузки и дорожных условий). Подсчитано, что при выполнении только 1‑го начального упражнения — а их пять — он «съедает» не менее семи литров солярки (при отработке преодоления препятствий по элементам эта сумма почти удваивается). Если приплюсовать сюда стоимость моторесурсов, амортизацию и ремонт техники да умножить полученную цифру на количество курсантов‑автомобилистов, сумма набегает внушительная. А вот электронный тренажер ТВ‑543 за час работы расходует не более трех киловатт электроэнергии. За это время на нем смогут попрактиковаться 7–8 человек, что значительно больше, чем в ходе занятий на материальной части колесного тягача.

К слову, гарантийный срок эксплуатации тренажера — не менее десяти лет, или десять тысяч часов работы. Не нужно быть великим математиком для того, чтобы понять, насколько очевидна экономическая выгода от его использования.

Конечно, даже суперсовременные тренажеры все равно не смогут заменить практическое вождение на «живой» технике. Да и летчика нельзя научить летать на самолете без практических полетов… Но на определенном этапе обучения будущих младших специалистов (до 40 процентов учебных занятий) сегодня нельзя обойтись без компьютерных технологий. Именно использование тренажеров позволяет не только улучшить профессиональную выучку курсантов, но и сэкономить немалые деньги.

А высокий конечный результат в 72 ОУЦ достигается оптимальным сочетанием тренажерной подготовки воинов и получения ими практики вождения на реальной боевой технике. Для этого в учебных подразделениях разработана схема распределения учебного времени с использованием всей имеющейся базы тренажерных средств. В итоге вчерашние школьники и студенты за четыре месяца обучения в стенах ОУЦ приобретают стабильные знания, умения и навыки по своим специальностям.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора