ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на замещение вакантной воинской должности

Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» объявляет конкурс на замещение вакантных воинских должностей:

старшего преподавателя цикла воздушных судов и авиа­ционных средств поражения кафедры воздушных судов и авиационного оборудования. Штатно-должностная категория — подполковник, группа должностного оклада — 30, военно-учетная специальность 4610003, 4611003.

Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента) В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, но с опытом педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет.

Дата проведения конкурса — через тридцать дней после опубликования объявления, срок подачи документов в течение тридцати дней после опубликования объявления.

Расчет рассылки объявления — государственное учреждение «Военное информационное агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр».

Документы высылаются по адресу: 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 77.

Справки по тел.: (8 017) 341‑37‑44, 341‑96‑00.