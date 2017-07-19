Победа в тротиловом эквиваленте

25 февраля 1915 года на русско-немецком фронте произошел случай, который навсегда изменил облик инженерных войск. По приказу командующего 10-й армией уроженец Слуцка военный инженер поручик Михаил Смирнов, прикрывая отход войск, уничтожил переправы вместе с поднявшимися на них кайзеровскими частями. В Берлине был объявлен траур. А в Генеральном штабе Русской императорской армии, получив сообщение об этом случае, впервые задумались об усилении саперных подразделений. C этого времени возможность выиграть сражение вполне могла оцениваться в тротиловом эквиваленте.

Накануне Первой мировой вой­ны в Санкт-Петербурге были уверены, что военные действия в обозримом будущем будут скоротечными и успешными для России. После неудачной военной кампании на Дальнем Востоке в обществе жаждали скорой и эффектной победы. Костяк армии составляли ударные (или, как тогда говорили, — наступательные) части — кавалерия, пехота, мощная крупнокалиберная артиллерия. В депо строили бронепоезда, в небе испытывали аэропланы. На этом фоне саперы казались просто вспомогательными частями — обслугой.

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Император Николай II лично контролировал вопросы мобилизации. В Царском Селе при большом скоплении народа был проведен смотр частей. В строю замерли все рода войск, кроме… саперов. Накануне прошла сильная гроза, ливень размыл дороги и некоторые высокопоставленные гости застряли в пути. Саперов отправили подсыпать грунтовые дороги прямо в парадной форме…

Перед началом боевых действий на всю российскую армию приходилось всего 13 саперных рот. Небольшие подразделения — по 15–20 человек — входили в состав крепостных гарнизонов и имели главной задачей ведение контрминной борьбы во время осады крепости.

— Причем под минами понимали подкоп под стены цитадели, в который заводили взрывчатку. Бойцы должны были бдительно следить за периметром, чтобы не допустить диверсии. Часто такие подразделения называли минными ротами, — отметил военный историк Леонид Карачун. — Слова «мина» и «сапер» — французского происхождения. Есть и исконно русское выражение — строить козни. А козни — это и есть подкопы и туннели, которые рыли наши предки под противника, в них закладывался пороховой заряд и подрывался.

Мин в современном понимании российская военная промышленность практически не выпускала, тем более сложных взрывных устройств — таких, как фугасы, оборудованные дистанционными взрывателями.

Укрощение динамита

К началу ХХ века самой распространенной в мире взрывчаткой был динамит. Шведский ученый Альфред Нобель создал первую динамитную шашку в 1866 году. Считается, что экспериментируя с нитроглицерином, он случайно пролил жидкость на угольную пыль. Посчитав материал испорченным, Нобель слепил из него небольшой шар и ради забавы подорвал на заднем дворе. Взрыв оказался настолько мощным, что едва не разнес здание. Уже через год Нобель начал промышленное производство нового взрывчатого вещества. А вскоре динамит продавали уже по всему миру. Изначально его использовали для взрыва горной породы на рудниках. Применение в военном деле осложнялось тем, что динамит взрывался даже от случайного попадания пули.

В России к этому времени уже испытывался более устойчивый к случайному воздействию целлюлозе-динамит Трауцля и отечественный динамит Петрушевского.

В качестве дистанционного взрывателя чаще всего применяли бикфордов шнур.

Его производство начал английский горный инженер Уильям Бикфорд.

— В основе конструкции он использовал «разжигательную нить» — пропитанную селитрой тонкую веревку для зажигания свечей на люстрах. По некоторым данным, еще во времена Радзивиллов ее изобрел смотритель Мирского замка Вацлав Ольшанский, — рассказал военный историк Леонид Карачун. — Для увеличения силы горения Бикфорд покрыл ее пороховой мякотью — смесью черного дымного пороха и клея. Чтобы придать прочность, шнур оборачивали парусиновой тканью и сверху покрывали битумом для защиты от сырости.

Зная скорость горения бикфордового шнура, сапер мог рассчитать его необходимую длину, чтобы успеть отойти на безопасное расстояние. Главные недостатки такого взрывателя — непроизвольное затухание и подверженность сырости.

К началу XX века все европейские армии стремились получить на вооружение единый заряд рассчитанной мощности, оснащенный взрывателем. Офицеры-саперы разработали множество различных прототипов. Главное артиллерийское управление ежемесячно рассматривало десятки таких заявок на производство различных мин: фугасных, шрапнельных дистанционного и нажимного действия, противокавалерийских повышенной мощности, оснащенных взрывателем-растяжкой, и даже магнитных противопаровозных.

— По тем временам это был настоящий прорыв. Практически еще до начала Первой мировой войска могли применять управляемые минные поля. Это стало новым словом в организации обороны, позволяло перераспределять силы, — считает воин-интернационалист кандидат технических наук Олег Зишин. — Хотя в целом руководство военного ведомства относилось к этому делу скептически. Это было оружие для обороны, а русская армия готовилась к маневренным наступательным действиям. Поэтому производство и применение мин, по большому счету, были творчеством офицеров на местах. Простые офицеры из войск разработали немало уникальных образцов, которые не имели аналогов в мире. Но, к сожалению, в серию они не пошли.

К этому вопросу вернулись во время Первой мировой войны. С переходом кайзеровских войск в наступление военное руководство было вынуждено срочно решать две проблемы: производства мин и некомплекта саперов. Николай II отдал приказ произвести выпуск Михайловской инженерной академии досрочно. Так вчерашний юнкер, а ныне поручик Михаил Смирнов попал на фронт. Его первым заданием стало сооружение переправы для отступающей русской армии. Мост пришлось строить зимой в ледяной воде. Следующий приказ — заминировать его и взорвать. Фугас Михаил Смирнов собрал исходя из академической программы.

В табель инженерного имущества русского саперного батальона на военное время входило лишь 284 кг взрывчатки, 200 запалов и 800 капсюлей-детонаторов. Центральных запасов было сделано лишь на 4–6 месяцев войны. К февралю 1915 года они оказались исчерпаны. Готовить взрывчатку военным инженерам приходилось буквально из подручных материалов.

— Изобретательство в войсках очень ценилось. Из Санкт-Петербурга на фронт приезжала специальная комиссия, которая внимательно изучала изобретения, связанные с минно-взрывным делом, — рассказал о малоизвестном факте воин-интернационалист кандидат технических наук Олег Зишин. — Все проверяли в бою. И если офицер построил нечто такое, что действительно работает, то уже от лица главного инженерного управления в войска рассылали рекомендации, как сделать и применять ту или иную мину. Никто не переходил на персоналии. Например, тот же военный инженер Смирнов, отличившийся во многих сражениях, слыл правдорубом, за что кое-кто из начальников его недолюбливал. Но это не мешало внедрять идеи талантливого военного инженеров в жизнь.

Проверка боем

Немецкая армия к началу Первой мировой в саперном отношении была развита лучше русской. Именно в Германии к этому времени уже был изобретен тротил. Взрывчатое вещество по мощности намного превосходило динамит. Им снаряжали артиллерийские боеприпасы и первую немецкую противопехотную мину под названием Tretmine. Немцы планировали забрасывать диверсантов и минировать дороги в тылу русской армии. Однако план провалился. Все заброшенные группы были уничтожены казачьими разъездами охранения.

А Смирнов предложил производить противопехотные мины прямо в полевых условиях. В небольшой ящик закладывали 2–3 шашки динамита. Под крышкой устанавливали механический пружинный взрыватель, который срабатывал при нажатии — под ногой человека. Вскоре они пригодились.

В начале весны 1915 года Русская императорская армия вела арьергардные бои и стремилась выровнять линию фронта. Под Августовым немцы нанесли одновременно два мощных фланговых удара. 3‑й и 40‑й корпуса сдержали натиск противника ценой огромных потерь. При этом на участках, где работали саперы, обстановка складывалась более благоприятно. Тактика минирования оказалась эффективной.

— Мины стали оборонительным оружием, оружием стороны, которая пыталась прикрыть бреши в своей обороне, прикрыть слабые участки, не защищенные ружейно-пулеметным огнем. Минные поля при отступлении войск должны были сковать наступательный порыв противника, а иногда вообще сделать невозможным его продвижение, — рассказал военный историк Леонид Карачун.

Генеральный штаб принял решение возобновить подготовку офицеров в Николаевской инженерной академии.

Старейший военный вуз России был образован за 100 лет до Первой мировой войны. В нем преподавали Дмитрий Менделеев, Генрих Леер и Николай Шильдер. Обширный перечень дисциплин от военного дела до танцев осваивали за два, чаще за три года. В Первую мировую кадры готовили по ускоренной четырехмесячной программе. Занятия шли по 10–12 часов в сутки. Юнкерам преподавали только то, что пригодится на фронте: полевая фортификация, установка минных полей, изготовление фугасов, различные типы детонаторов. Требования к ведению конспектов были особенно высоки. Записи и рисунки из инженерных книг следовало переносить очень прилежно. По окончании выпускникам присваивали звание прапорщик и отправляли на фронт. Конспекты молодые инженеры везли с собой на передовую — практические занятия предстояло проходить уже в окопах.

Технологический прорыв

К началу войны динамит начали заменять другими типа взрывчатого вещества — тротилом и пироксилином. Тротил был мощнее, но сложен и дорог в производстве. Его выпускал Охтинский завод по немецкой технологии и на немецком оборудовании. С началом войны поставки комплектующих прекратились, и завод производство взрывчатки резко сократил.

Пироксилин оказался значительно дешевле, а технология его производства — путем обработки хлопка или целлюлозы азотной кислотой — гораздо проще. Чтобы уберечь пироксилиновые шашки от сырости, их окунали в воск. Взрывчатку производили четырех типов: массой 400, 250, 120 и 60 граммов.

От бикфордова шнура в русской армии отказались — вместо него приняли на вооружение замедленный взрыватель системы Герца. Он состоял из стеклянных ампул с серной кислотой и угольно-цинковой пластины. Сапер дергал за веревку, капсула трескалась, электролит попадал в батарею, которая начинала вырабатывать ток. Электрическая искра воспламеняла заряд.

В 1915 году из архивов военного ведомства подняли чертежи электрического запала Дрейера. Устройство состояло из эбонитовой трубки, в которую ввинчивали два медных болтика. Расстояние между ними в 1–2 миллиметра заполняли смесью бертолетовой соли и графита. В боковое отверстие крепили капсюль-детонатор. При замыкании цепи заряд срабатывал. Запал Дрейера позволял применять управляемый фугас. Поскольку в армии их поначалу не хватало, то пятидесятикилограммовые заряды устанавливали избирательно — на наиболее вероятных направлениях движения неприятеля. Для увеличения поражающего эффекта их начиняли кусками металла и рубленой колючей проволокой. При подрыве радиус сплошной зоны поражения составлял более 40 метров.

Такой принцип действия использовался еще в XVIII веке — тогда в цилиндрическое отверстие в земле укладывали порох, а наверх насыпали множество камней величиной с перепелиное яйцо, т. е. заряд и шрапнель. Нужно было только правильно рассчитать длину фитиля.

Юрий Андреев

продолжение следует