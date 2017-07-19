Право на адресную субсидию. О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений

Как уже сообщала наша газета, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал 4 июля Указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — государственные адресные субсидии.

В комментарии к данному указу говорится о том, что государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам — также на погашение части основного долга по таким кредитам.

Получателями субсидий будут являться все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13.

В частности, право на получение субсидии на уплату части процентов предоставляется состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

гражданам, имеющим право на получение государственной поддержки согласно Указу Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»;

прокурорским работникам, гражданам из числа прокурорских работников, уволенных со службы в органах прокуратуры по возрасту, состоянию здоровья, в связи с сокращением численности или штата работников (в связи с проведением организационно-штатных мероприятий), имеющим не менее пяти календарных лет выслуги на службе в органах прокуратуры;

малообеспеченным гражданам, осуществляющим строительство (реконструкцию) жилых помещений в населенных пунктах на территории юго-восточного региона Могилевской области (территория Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов Могилевской области).

Что касается права на получение субсидии на погашение основного долга совместно с получением субсидии на уплату части процентов, то им могут воспользоваться:

многодетные семьи, имеющие троих и более несовершеннолетних детей;

молодые семьи из числа лиц, имеющих право на получение государственной поддержки согласно Указу Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13, относящиеся к малообеспеченным гражданам на дату подачи заявления о предоставлении субсидии на уплату части процентов, — при рождении (усыновлении, удочерении) первого и (или) второго ребенка после принятия решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, предоставленных им как детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — в течение срока действия заключенного с ними срочного договора найма жилого помещения социального пользования.

Дополнительно указом предусмотрено право на получение адресных субсидий ветеранами боевых действий на территории других государств.

При этом государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий будет действовать параллельно, с сохранением принципа одноразовости ее получения.

Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы государственной поддержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства; условиями предоставления такой государственной поддержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных. Принятие решений о предоставлении субсидий гражданам, осуществляющим строительство (реконструкцию) жилых помещений, закреплено за районными, городскими исполнительными и распорядительными органами, местными администрациями.

Соб. инф.