Свежий папоротник у полевой столовой…

— Обратите внимание, насколько заботливый хозяйственник наш начальник отделения — начальник хозяйственной части старший прапорщик Александр Клюкойть, — подсказал в беседе заместитель командира зенитного ракетного дивизиона в/ч 30151 по идеологической работе капитан Алексей Козел. — Он со своими подчиненными не только установит палатку, оборудует места для помывки посуды и рук, но и обязательно украсит прилегающую к столовой территорию свежесорванным лесным папоротником. Придете на это место завтра утром и сами убедитесь: папоротник будет другим…

По признанию Александра Клюкойтя, пристрастие к готовке проявилось у него еще в детстве. Очень уж нравилось помогать по кухне матери и бабушке. Они и передали пареньку секреты кулинарного мастерства.

А в 10-м и 11-м классах сморгонской средней школы он освоил на занятиях в учебно-производственном комбинате специальность повара третьего разряда. Правда, после окончания школы в 2005 году Александр решил поступать в Березинское ПТУ № 42, где выучился на водителя и электромонтера. Стараясь порадовать своих однокурсников, в общежитии он готовил почти на всю учебную группу.

Учеба осталась позади — и тогда Александра призвали в ряды Вооруженных Сил. Кстати, свою военную службу он начал в том самом дивизионе в/ч 30151, в котором сейчас возглавляет хозяйственную часть. А первой его военно-учетной специальностью стала специальность оператора ручного сопровождения отделения боевого управления. Вместе с товарищами Александр Клюкойть заступал на боевое дежурство.

— Тогда и не думал, что продолжу службу в армии, — признался старший прапорщик. — Но перед самым увольнением в запас офицеры предложили остаться служить по контракту. В июне 2009 года я окончил 114‑ю гвардейскую школу по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы и вернулся в родной дивизион.

Сегодня он убежден в том, что не ошибся в выборе жизненного пути — окунулся в свою стихию.

В подчинении у Александра ныне два повара — военнослужащие второго периода срочной военной службы рядовые Игорь Пинчук и Николай Черкас. Старательно и добросовестно выполняют свои обязанности, обеспечивают своевременное и качественное питание личного состава. В книге качества приготовления пищи им, как правило, выставляются оценки «отлично». Стоит еще добавить: повар рядовой Александр Сигай, который недавно уволился в запас, стал победителем конкурса «Полевая кухня», который проводился в ВВС и войсках ПВО в 2016 году.

Старшему прапорщику Александру Клюкойтю довелось организовывать питание личного состава на далеких российских полигонах Телемба и Ашулук. Во время каждого полевого выхода он надежно обеспечивает тыл своего зенитного ракетного дивизиона. А сейчас готовится преодолеть еще одну ступеньку в продвижении по служебной лестнице — поступить в Белорусский государственный аграрно-технический университет, чтобы получить на финише учебы в вузе диплом инженера в сфере производства продовольственных продуктов. Со временем Александр рассчитывает стать офицером.

…Ранним утром, когда личный состав дивизиона готовился к тактическому учению, завтрак в полевом лагере уже был готов. А площадку вокруг палатки-столовой (кто бы сомневался!..) украшал свежий зеленый папоротник.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова