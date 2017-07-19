Все задачи – по предназначению. Связисты успешно выдержали ратный экзамен перед совместным стратегическим учением

Заключительным, практическим этапом подготовки войск связи к совместному стратегическому учению (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» стало тактико-специальное учение (ТСУ), которое проходило с 10 по 14 июля.

Под руководством исполняющего обязанности начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Олега Мищенко в разных уголках нашей страны развернули систему связи на новых и модернизированных средствах и комплексах связи, принятых на вооружение белорусской армии.

Основная цель этого тактико-специального учения была заключена в обеспечении организованного развертывания системы и войск связи Региональной группировки войск (сил), ее устойчивом функционировании в интересах управления войсками (силами) в ходе операции РГВ(С).

Для решения поставленных задач во время учения было задействовано более 1.000 военнослужащих и 250 единиц ВВСТ. Организованы сотни дополнительных информационных направлений, развернуто свыше 50 полевых узлов связи, сотни километров радиорелейных и тропосферных линий связи, арендован необходимый канальный ресурс сети электросвязи общего пользования РУП «Белтелеком».

— В ходе ТСУ был задействован весь комплект войск связи, — рассказал полковник Олег Мищенко. — Система связи была развернута на полигонах и участках местности, необходимых для обеспечения всеми видами телекоммуникационных услуг оперативного состава пунктов управления различных уровней. Кроме того, одной из исследовательских задач учения была проверка способности нашей системы связи функционировать в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника. Практические испытания показали, что результатом подавления сигнала стала лишь задержка в десятые доли секунды.

Оценивая перспективы развития средств связи, полковник Олег Мищенко отметил, что инструменты противодействия всегда выступают вторым номером. Ведь для того чтобы подавить определенный сигнал или устройство, его нужно исследовать, изучить. Поэтому войска связи, развиваясь дальше, обязаны думать на несколько ходов вперед, работая по принципу упреждающей готовности.

При разработке новых комплексов во внимание берутся те характеристики, которые будут перспективными в будущем. Создание или модернизация средств связи осуществляется с учетом новейших разработок, инноваций и развития аналогичных систем во всем мире.

— Во время учения система связи показала свою полную работоспособность, а также совместимость с сетью электросвязи общего пользования единой системы электросвязи нашей страны, — добавил Олег Григорьевич. — Мы вошли во взаимодействие с операторами сотовой связи, предприятиями Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а также органами управления, подразделениями войск связи Вооруженных сил и предприятиями связи Российской Федерации. Благодаря этому был сформирован необходимый комплекс информационных услуг для обеспечения управления войсками.

В ходе учения использовались исключительно новые или модернизированные комплексы средств связи, производителями которых являются предприятия Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь. Сегодня задача по обеспечению связью оперативного состава выполняется при помощи одной комплексной аппаратной, а несколькими годами ранее ее могли решить лишь при помощи гораздо большего количества устройств, единиц техники и военнослужащих. Можно смело утверждать: на данный момент войска связи делают ставку в своей работе на оперативность и качество.

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В рамках ТСУ на 227‑м общевойсковом полигоне прошло комплексное мероприятие, обеспечившее эффективную подготовку к совместному стратегическому учению. Командир 85‑й бригады связи (линейной) полковник Вадим Гурецкий, подчиненные которого приняли участие в учении, уверен, что полученный практический опыт позволит оценить уровень готовности бригады к предстоящему ССУ.

— На учении бригада выполняла задачи по обеспечению связью руководящего состава, — рассказал Вадим Викторович. — Для личного состава ТСУ — неоценимый опыт оттачивания профессиональных навыков и налаживания взаимодействия. Ведь в его рамках мы работали вместе с представителями других силовых ведомств, органов управления связью Генерального штаба Вооруженных сил и Западного военного округа Российской Федерации.

Начальник связи — заместитель начальника штаба Западного военного округа РФ генерал-майор Василий Свердел отметил высокий уровень сопрягаемости техники стран-участниц предстоящего ССУ. Должный уровень взаимодействия военнослужащих позволяет эффективно выполнять задачи в единых условиях.

Мероприятие посетил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев. Он высоко оценил уровень подготовки войск связи к выполнению задач по предназначению, пожелал военнослужащим должным образом продемонстрировать свои возможности на предстоящем ССУ. К примеру, на данный момент благодаря разработкам предприятий нашей страны мы получили возможность передачи и получения информации по защищенным каналам связи через национальный спутник связи.

На 227‑м общевойсковом полигоне Олег Алексеевич поощрил особо отличившихся в ходе ТСУ военнослужащих. В числе награжденных ценным подарком — наручными часами — ефрейтор контрактной службы Людмила Иванкова из 85‑й бригады связи (линейной).

— На учении я обеспечивала связь между аппаратными, — рассказала старший механик радиорелейной станции Р‑409. — Мне было приятно работать по-боевому на таком масштабном мероприятии, как ТСУ. По сути, я — маленькая деталь большого механизма под названием «Связь». А ведь без нее, как известно, нет управления. Понимая всю важность возложенных на меня обязанностей, я кропотливо занималась своим делом, не оставляя без внимания ни одной мелочи. Очень приятно, что моя работа не осталась незамеченной. Поощрение всегда стимулирует к будущим успехам.

Тактико-специальное учение войск связи стало планомерным и эффективным этапом подготовки к предстоящему совместному стратегическому учению «Запад‑2017». Войска связи продемонстрировали свою готовность к выполнению задач по предназначению, они одними из первых будут задействованы в ходе ССУ.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора