Выбрав офицерский путь

Сергей Ладиков мечтал о службе в армии с детства. В школе на уроках истории его всегда впечатляли рассказы о подвигах советских людей в годы Великой Отечественной вой­ны — и это стало одной из причин выбора им будущей профессии…

С героем моего повествования я встретился на территории 336‑й реактивной артиллерийской бригады. Статный, подтянутый, Сергей сразу расположил к себе. Крепкое рукопожатие тоже немало рассказывает о человеке… Есть люди с внутренним стержнем, крепкие и волевые: так я могу теперь охарактеризовать и старшего лейтенанта Ладикова.

— Почему захотел стать военнослужащим?

— Военных у меня в семье нет, и поэтому я, можно сказать, первопроходец. В школе больше всего интересовала история, в частности период Великой Отечественной вой­ны. Сложно представить, через что довелось пройти людям в военное лихолетье, что им пришлось пережить… — пояснил Сергей. — Подвиги наших красноармейцев потрясали — и в 11‑м классе я твердо решил связать свою жизнь с армией. Поначалу рассчитывал пройти срочную военную службу, а как там сложится дальше — не задумывался…

Но тут сама судьба внесла коррективы в мои планы на жизнь. Как-то раз к нам в школу приехали офицеры из Военной академии, рассказали об особенностях обучения в главном военном вузе страны. Тогда понял, что это мое.

Уже позже узнал, что конкурс в Военную академию Республики Беларусь серьезный. Прошел военно-врачебную комиссию, подал все необходимые документы — и стал ждать результатов отбора. Известили, что на выбранную мной специальность «специалист по управлению подразделениями ракетных войск и артиллерии» набрали 51 человека — а я в списке числился 52‑м… Признаться, было обидно. Я уже оставил было надежду на обретение курсантских погон, всерьез подумывал подать документы в гражданский вуз, но на следующий день позвонили из академии: на курсе освободилось одно место.

Я тогда был самым счастливым человеком на Земле!..

— Так ты стал на шаг ближе к своей мечте. Чем запомнились курсантские годы?

— Яркие впечатления остались от первых дней армейской жизни. Нас, вчерашних школьников, окунули, как мне тогда показалось, в очень жесткие условия. К ранним подъемам и серьезным физическим нагрузкам вкупе со сложными занятиями по различным военным дисциплинам привыкнуть сразу было трудно. Но через некоторое время втянулся, приобщился к этому образу жизни.

Вторым запоминающимся событием стало знакомство с реактивной системой залпового огня «Смерч». Я напросился на стажировку именно в 336‑ю реактивную артиллерийскую бригаду. Вскоре в составе этой воинской части мне посчастливилось принять участие в боевой стрельбе РСЗО штатными снарядами на полигоне Кирилловский в рамках проходившего на территории Российской Федерации совместного оперативного учения «Щит Союза — 2015».

— Курсанты, наверное, наблюдали за действиями боевых расчетов?

— В том-то и дело, что нет: я непосредственно руководил пусками на одной из боевых машин. Подчиненные — военнослужащие срочной службы. Как сейчас помню, немного стеснялся, когда ими командовал: ведь те ребята были гораздо опытнее меня. К счастью, общий язык нашли быстро — и в итоге выполнили задачу на высокую оценку. Это был незабываемый опыт!

— Прошлым летом ты окончил Военную академию. Здесь, в воинской части, служишь уже год, успел получить очередное офицерское звание старший лейтенант. Каковы впечатления от офицерской службы?

— Со многими офицерами бригады я познакомился еще во время стажировки. Знал: коллектив здесь дружный, сплоченный. Старшие офицеры помогают, подсказывают, как лучше разрешить тот или иной служебный вопрос. Бесконечно благодарен им за это.

По прибытии в бригаду я был назначен на должность начальника расчета РСЗО «Смерч». А спустя полгода — переведен на соответствующую должность в недавно сформированный 77‑й отдельный реактивный артиллерийский дивизион. Я расцениваю это как особый знак доверия со стороны командования. Ведь служить в подразделении, на вооружении которого находится наиболее мощное, во многом уникальное, новое вооружение — РСЗО «Полонез» доводится далеко не каждому.

— Недавно в столице прошел военный парад в честь Дня Независимости Республики Беларусь. Ты принимал в нем участие?

— Принимал! И очень этому рад.

В моей памяти всплывают исторические черно-белые фотографии: красноармейцы в составе механизированных колонн движутся по улицам города. Горожане с улыбками встречают военных, дарят им цветы, мальчишки, расположившись на плечах своих отцов, приветливо машут солдатам руками… Когда испытываешь нечто подобное уже в ХХІ веке, гордость за принадлежность к Вооруженным Силам просто зашкаливает! Более двух месяцев мы готовились к этому мероприятию: напряженные тренировки, бессонные ночи… И, уверен, наши старания были не напрасны.

— Сергей, на твоем безымянном пальце кольцо — значит, помимо служебных обязанностей, есть еще и семейные?

— Да, у меня супруга-красавица Марианна и двое замечательных ребятишек — Иван и Владислав. Они — моя отрада в жизни. Приятно, когда после тяжелого рабочего дня тебя ждут дома самые дорогие и любимые люди. Конечно, порой приходится непросто — когда весь дивизион на полевом выходе или, как недавно, принимал участие в параде… Спрашиваю иногда супругу: «Не хотела бы ты, дорогая, чтобы наши дети пошли по моим стопам?». А Марианна с улыбкой отвечает: хотела бы.

— Какие планы на дальнейшую жизнь?

— Представляю ее как чистый белый лист. Одну, пока небольшую его часть, я уже исписал — у меня отличная семья, престижная работа и служба, много верных друзей. И я не вижу причин, которые смогли бы помешать мне и дальше писать на этом же листе… Уверен, что впереди у нас всегда только лучшее.

Беседовал старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора и из семейного альбома Сергея Ладикова