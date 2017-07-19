Храни двухколёсного друга правильно

На весенне-летний период приходится рост количества совершаемых краж велотранспорта. Как подчеркнула старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук, для сохранности велотранспорта милиция рекомендует сохранять дома документы, подтверждающие факт покупки велосипеда, а также содержащие соответствующие сведения о нем.

— Не приобретайте велосипед у незнакомых лиц без документов на него, — уточнила она. — Не передавайте велосипед посторонним лицам во временное пользование, а также для хранения, не оставляйте свои велосипеды без присмотра, не храните их в подъездах и на лестничных площадках. Даже наличие специального запирающего устройства не может являться гарантией сохранности транспортного средства. Лучшее место для хранения велосипеда — квартира.

Во время стоянки, оставляя велосипед на улице даже на непродолжительное время, необходимо пользоваться специальными блокирующими устройствами. При этом фиксируйте к какому-либо ограждению не только раму, но и одно из колес.

Необходимо помнить, что хищение велосипеда предусматривает уголовную ответственность по ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Наша справка

Тайное похищение имущества (кража) наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, — наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кража, совершенная в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

За 2016 год на территории Октябрьского района был зарегистрирован 31 случай кражи велосипедов. Проведенный анализ показал, что в 70 %

случаев велосипеды были похищены из-за халатности самих владельцев, которые зачастую оставляют велосипеды без присмотра в подъездах и тамбурах многоквартирных жилых домов.

Константин Егоров, фото автора