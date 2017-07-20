«Безопасный маршрут» в Тюмень

Считаные дни остались до старта Армейских международных игр. На протяжении нескольких месяцев наши корреспонденты пристально следили за подготовкой команд Вооруженных Сил Республики Беларусь к предстоящей военной олимпиаде.

…И вот сегодня в Тюмень (Российская Федерация) на конкурс «Безопасный маршрут» убыла и команда наших саперов, костяк которой составляют военнослужащие 2‑й инженерной бригады. Старший команды на этих состязаниях — заместитель командира 2 ибр полковник Сергей Дьячков.

Участие в конкурсе саперов требует по-настоящему серьезной подготовки. Каждой команде необходимо будет обеспечить безопасный маршрут передвижения колонны войск — быстро преодолеть все препятствия, разминировать участок минного поля, оборудовать переход через противотанковый ров, проделать проход в огненном завале, ювелирно установить бревна в заранее подготовленные шурфы и самое главное — постараться получить как можно меньше штрафного времени на финише.

В минувшем году конкурс «Безопасный маршрут» проходил на базе 187‑го межвидового регионального учебного центра инженерных войск Российской Федерации в городе Волжский. Тогда белорусские саперы, напомним, завоевали бронзовые медали.

Начальник штаба — первый заместитель командира инженерно-саперного батальона 2 ибр старший лейтенант Антон Ющенко, он же капитан команды, выразил уверенность в том, что команда образца нынешнего года способна не только повторить прошлогодний результат, но и замахнуться на победу в конкурсе.

— Вспоминая наше участие в «АрМИ‑2016», могу сказать, что соревнования этого года будут еще более сложными и непредсказуемыми. Традиционно сильны хозяева — саперы из России. Команды из Армении и Узбекистана впервые примут участие в этом конкурсе, так что пока ничего не могу сказать об уровне их подготовки. С каждым годом организаторы конкурса увеличивают сложность этапов. Поэтому и мы постарались организовать более сложные испытания во время подготовки на базе 2‑й инженерной бригады, — поделился старший лейтенант Антон Ющенко. — На первом этапе проходил отбор в команду из специалистов всех воинских частей инженерных войск, а также подразделений инженерных войск соединений и воинских частей оперативных командований. На втором этапе проходили тренировки. Готовились долго, целенаправленно. Ведь мало иметь опыт работы, багаж знаний и умений — необходимо еще изучать опыт соперников, наблюдать, анализировать, находить ошибки… И учиться!

Участие в столь престижном конкурсе — большая удача: так считает заместитель командира взвода — командир отделения инженерно-саперной роты инженерно-саперного батальона 2 ибр младший сержант Михаил Вергун.

— Каждый из нас должен понимать, что он представляет на этом конкурсе свою воинскую часть и Вооруженные Силы, наконец, всю Беларусь. Будем стараться показать достойные результаты, для нас это дело чести, — с нотками гордости в голосе поведал младший сержант Вергун. — Для меня это очередной шаг к профессиональным вершинам и большая ответственность. Родители, когда узнали, что я поеду в Тюмень на конкурс «Безопасный маршрут», очень обрадовались.

На полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова команды из Армении, Беларуси, России и Узбекистана проложат самый настоящий безопасный маршрут. Та из них, которая лучше всех справится с поставленной задачей, и станет победителем конкурса. Самое главное — чтобы все, что наработали за время подготовки наши саперы, весь тот пот и ратный труд они смогли реализовать на тюменском полигоне.

Будем болеть за наших военных инженеров! Хочется, чтобы и саперы порадовали достойным выступлением. А госпожа Фортуна, как известно, улыбается и обязательно благоволит по-настоящему настойчивым.

О выступлении наших команд на Армейских международных играх читайте в ближайшее время на портале Министерства обороны и в «Белорусской военной газете. Во славу Родины».

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора