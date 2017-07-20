Электронные услуги для граждан и ИП

Совет Министров Республики Беларусь установил перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан, а также в отношении юрлиц и ИП. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 14 июля 2017 года № 529.

Так, в отношении граждан в электронной форме могут быть осуществлены 149 административных процедур. В их числе регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Беларуси; выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через госграницу Беларуси; зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней; государственная регистрация изменения земельного участка на основании изменения его целевого назначения; выдача справки о принадлежащих лицу правах на объекты недвижимого имущества или справки о правах на объекты недвижимого имущества (обобщенная информация) и др.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено осуществление в электронной форме 197 административных процедур, в том числе выдача справки, подтверждающей, что ИП не является плательщиком единого налога; зачет, возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налогов, сборов (пошлин), пеней; включение в реестр лизинговых организаций и выдача свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций; согласование с выдачей заключения градостроительных проектов общего и детального планирования; согласование с выдачей заключения проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию, при которых осуществляется расширение или увеличение мощности, а также изменение целевого назначения объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, и др.

Постановление принято во исполнение Закона Республики Беларусь от 9 января 2017 года «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур», оно вступило в силу с 15 июля 2017 года.

БЕЛТА