Любовь с первого взгляда

3 июля он впервые прошел над Минском в парадном воздушном строю. Знакомьтесь: заместитель командира учебно-боевой авиационной эскадрильи в/ч 19764 гвардии майор Александр Койпаш.

Мечта о небе у Александра зародилась в детские годы. Родился и вырос он в Барановичском районе — а Барановичи не зря называют городом авиаторов. Там ранее базировались несколько авиационных воинских частей, да и сегодня несут службу летчики истребительной авиационной базы.

— Гул авиационных двигателей часто раздавался над моей деревней Лавриновичи, — рассказал Александр Александрович. — Вскинешь взгляд в небо — и видишь, как над тобой проходит военный самолет. Вот и решил я: когда вырасту — обязательно буду среди тех, кто управляет крылатыми боевыми машинами. Кстати, профессиональных военных, а тем более летчиков, в моей семье не было. Родители трудились в школе на преподавательской ниве.

В 1999 году моя главная мечта жизни осуществилась, я стал курсантом авиационного факультета Военной академии. Во время учебы освоил управление планером, легким учебно-тренировочным самолетом Як‑52 и реактивным — Л‑39. После окончания академии получил направление в в/ч 19764, где и сегодня прохожу службу. В воинской части летал на штурмовике Су‑25. По своим боевым и эксплуатационным возможностям — замечательная машина.

Кстати, в 2014 году в составе белорусской команды офицеру Александру Койпашу на Су‑25 довелось участвовать в конкурсе «Авиадартс», проводимом в рамках Армейских международных игр. Тогда летчики-штурмовики ВВС и войск ПВО Республики Беларусь заняли на пьедестале почетную вторую ступень.

А в 2015 году в воинскую часть поступили первые учебно-боевые самолеты Як‑130. В эту крылатую машину гвардии майор Александр Койпаш, что называется, влюбился с первого взгляда. И оказался в числе тех военных летчиков, кому предстояло первыми освоить «новичка».

Як‑130 не мог не покорить сердца белорусских пилотов. Его отличают плавность линий конструкции, прекрасные пилотажные характеристики, передовое навигационное оборудование, широкие возможности боевого применения. В отличие от Су‑25, на Як‑130 отсутствует броня, но ведь и задачи этих самолетов отличаются.

Для Александра Александровича стала приятным сюрпризом возможность пролететь на воздушном параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь именно на этой машине.

— В рамках подготовки к параду в составе звена мы совершили пять тренировочных вылетов, — продолжил рассказ собеседник. — Помимо меня, в праздничном мероприятии впервые участвовали мои сослуживцы гвардии майоры Георгий Мишаев и Андрей Ничипорчик. Не знаю, как они, но я испытал 3 июля перед вылетом и во время прохода над проспектом Победителей определенное волнение. Чувствовалась особая торжественность праздника, было ощущение того, что на тебя устремлены взоры десятков тысяч людей… И при этом было необходимо строжайше выдерживать строй, четко соблюдать скорость и дистанцию между самолетами. Ну а когда все прошло благополучно, мы с боевыми товарищами взяли курс на аэродром нашей воинской части.

На летном поле участников праздничного воздушного парада с огромным нетерпением ожидали их семьи: такая добрая традиция существует в в/ч 19764. Гвардии майора Александра Койпаша радостно встречала супруга Анастасия с сыновьями Владимиром и Семёном. Теперь мальчишки непременно с гордостью будут рассказывать сверстникам о том, как их папа «летал на парад»…

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото из архива в/ч 19764